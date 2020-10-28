Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201028/erdogan-1581916569.html
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
ВС Турции могут провести новую операцию в Сирии, если террористы не отойдут от турецкой границы, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:32
2020-10-28T13:32
война в сирии
свободная сирийская армия
турция
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581521014_0:138:1953:1237_1400x0_80_0_0_38eab288f3738baef487d178ccc11587.jpg
<strong>АНКАРА, 28 окт - РИА Новости.</strong> ВС Турции могут провести новую операцию в <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a>, если террористы не отойдут от турецкой границы, заявил президент республики <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайип Эрдоган</a>.Он добавил, что турецкие ВС в состоянии "очистить Сирию от всех террористических организаций.Турция провела в Сирии в 2016-2019 годах три военные операции - "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира".Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"<em>*</em> с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также города Аазаз и Эль-Баб.Генштаб ВС Турции 20 января 2018 года объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действовала "Свободная сирийская армия" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе Африна под контроль турецкой армии и ССА.США и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20201027/terroristy-1581846594.html
https://ria.ru/20201008/siriya-1578774956.html
Когда уже этого "султана" поставят на место, развоевался не на шутку...
68
Султан борзеет...
23
5
турция
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581521014_61:0:1893:1374_1400x0_80_0_0_0b848af447bd0786d22e5740079a3ecc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
свободная сирийская армия, турция, сирия, в мире

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

13:32 28.10.2020
 
© REUTERS / Francois LenoirПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© REUTERS / Francois Lenoir
Читать ria.ru в
АНКАРА, 28 окт - РИА Новости. ВС Турции могут провести новую операцию в Сирии, если террористы не отойдут от турецкой границы, заявил президент республики Тайип Эрдоган.

"Угрозы со стороны Сирии по отношению к нашей стране продолжаются. Недавно были обезврежены террористы, которые готовили теракты на нашей территории. Очевидно, что США пытаются создать вдоль сирийско-иракской границы новую зону боевых действий, предвестник новых трагедий. Если террористы не отойдут от наших границ, мы перейдем к действиям", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Он добавил, что турецкие ВС в состоянии "очистить Сирию от всех террористических организаций.
Турция провела в Сирии в 2016-2019 годах три военные операции - "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира".
Поддерживаемые Турцией сирийские повстанцы в пригороде Саракеба в провинции Идлиб, Сирия. 27 февраля 2020 - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 22:23
Россия призвала Турцию содействовать ликвидации террористов в Сирии
Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"* с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также города Аазаз и Эль-Баб.
Генштаб ВС Турции 20 января 2018 года объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действовала "Свободная сирийская армия" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе Африна под контроль турецкой армии и ССА.
США и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время интервью информационному агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 10:44Война в Сирии
Асад предсказал восстание, если США и Турция не уйдут из Сирии
 
Обсудить5
Война в СирииСвободная сирийская армияТурцияСирияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвали уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
21:38В Испании нашли "российский след" в деле о независимости Каталонии
Лента новостейМолния