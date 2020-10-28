https://ria.ru/20201028/erdogan-1581916569.html

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

ВС Турции могут провести новую операцию в Сирии, если террористы не отойдут от турецкой границы, заявил президент республики Тайип Эрдоган. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:32

2020-10-28T13:32

2020-10-28T13:32

война в сирии

свободная сирийская армия

турция

сирия

в мире

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<strong>АНКАРА, 28 окт - РИА Новости.</strong> ВС Турции могут провести новую операцию в <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a>, если террористы не отойдут от турецкой границы, заявил президент республики <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайип Эрдоган</a>.Он добавил, что турецкие ВС в состоянии "очистить Сирию от всех террористических организаций.Турция провела в Сирии в 2016-2019 годах три военные операции - "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира".Армия Турции в августе 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство"<em>*</em> с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также города Аазаз и Эль-Баб.Генштаб ВС Турции 20 января 2018 года объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действовала "Свободная сирийская армия" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе Африна под контроль турецкой армии и ССА.США и Турция 17 октября 2019 года заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции "Источник мира" на северо-востоке Сирии и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на сирийско-турецкой границе, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20201027/terroristy-1581846594.html

https://ria.ru/20201008/siriya-1578774956.html

Константин Иванов Когда уже этого "султана" поставят на место, развоевался не на шутку... 68

alnoor1953 Султан борзеет... 23

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турция

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свободная сирийская армия, турция, сирия, в мире