https://ria.ru/20201028/eltsin-1581946387.html

В Белоруссии отпустили задержанную сотрудницу "Ельцин-центра"

Задержанная в Белоруссии по подозрению в участии в несанкционированной акции руководитель интернет-проектов "Ельцин-центра" Марина Петрушко по итогам... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:50

2020-10-28T15:50

2020-10-28T15:57

протесты в белоруссии

ельцин центр

александр лукашенко

брестская область

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Задержанная в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по подозрению в участии в несанкционированной акции руководитель интернет-проектов "<a href="http://ria.ru/organization_Elcin_centr/" target="_blank" data-auto="true">Ельцин-центра</a>" Марина Петрушко по итогам рассмотрения ее дела в суде отпущена с предупреждением, заявил РИА Новости ее адвокат Антон Гашинский.Петрушко была задержана в 25 октября, она находилась в изоляторе временного содержания в Барановичах (<a href="http://ria.ru/location_Brestskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Брестская область</a>), ей инкриминировалось административное правонарушение по статье административного кодекса об участии в несанкционированном массовом мероприятии.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

alex_zaitov енто зря...зря ...зря отпустили...и ельцин был зря... 29

Арсений Новиков Оставьте ее себе. 17

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брестская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ельцин центр, александр лукашенко, брестская область, белоруссия, в мире