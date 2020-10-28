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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201028/eltsin-1581946387.html
В Белоруссии отпустили задержанную сотрудницу "Ельцин-центра"
Задержанная в Белоруссии по подозрению в участии в несанкционированной акции руководитель интернет-проектов "Ельцин-центра" Марина Петрушко по итогам... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:50
2020-10-28T15:57
протесты в белоруссии
ельцин центр
александр лукашенко
брестская область
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Задержанная в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по подозрению в участии в несанкционированной акции руководитель интернет-проектов "<a href="http://ria.ru/organization_Elcin_centr/" target="_blank" data-auto="true">Ельцин-центра</a>" Марина Петрушко по итогам рассмотрения ее дела в суде отпущена с предупреждением, заявил РИА Новости ее адвокат Антон Гашинский.Петрушко была задержана в 25 октября, она находилась в изоляторе временного содержания в Барановичах (<a href="http://ria.ru/location_Brestskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Брестская область</a>), ей инкриминировалось административное правонарушение по статье административного кодекса об участии в несанкционированном массовом мероприятии.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
енто зря...зря ...зря отпустили...и ельцин был зря...
29
Оставьте ее себе.
17
10
брестская область
белоруссия
РИА Новости
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ельцин центр, александр лукашенко, брестская область, белоруссия, в мире

В Белоруссии отпустили задержанную сотрудницу "Ельцин-центра"

15:50 28.10.2020 (обновлено: 15:57 28.10.2020)
 
© Фото : @marina.petrushko/FacebookМарина Петрушко
Марина Петрушко - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : @marina.petrushko/Facebook
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Задержанная в Белоруссии по подозрению в участии в несанкционированной акции руководитель интернет-проектов "Ельцин-центра" Марина Петрушко по итогам рассмотрения ее дела в суде отпущена с предупреждением, заявил РИА Новости ее адвокат Антон Гашинский.

"Состоялся суд. Все прошло хорошо. Суд вынес предупреждение. Марина отправилась к маме. На заседании присутствовал консул", - рассказал Гашинский.

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Петрушко была задержана в 25 октября, она находилась в изоляторе временного содержания в Барановичах (Брестская область), ей инкриминировалось административное правонарушение по статье административного кодекса об участии в несанкционированном массовом мероприятии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииЕльцин центрАлександр ЛукашенкоБрестская областьБелоруссияВ мире
 
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