https://ria.ru/20201028/ekspress-testy-1581865803.html

Российские экспресс-тесты на COVID-19 будут продавать за рубежом

Российский разработчик экспресс-тестов на антитела к коронавирусу "Рапид Био" планирует начать продажи за границей, рассказал РИА Новости сооснователь компании... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T08:12

2020-10-28T08:12

2020-10-28T08:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

фонд "сколково"

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_253defc14932b8e6651dcf3fdb5987a1.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Российский разработчик экспресс-тестов на антитела к коронавирусу "Рапид Био" планирует начать продажи за границей, рассказал РИА Новости сооснователь компании Семен Покацкий.Экспресс-тест позволяет в домашних и лабораторных условиях по капле крови определить наличие антител классов IgM (активная фаза заболевания) и IgG (болел раньше). Анализ занимает 10-15 минут, точность — 96%."Рапид Био" основана в 2020 году, резидент <u><a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo/">фонда "Сколково"</a></u>. В феврале специалисты компании приступили к разработке тест-систем. Сейчас фирма производит около 50 тысяч тестов в неделю.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <u><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</u></em>

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580034379.html

Иван Иванов Купил такой. Попробовал. Сделал все по инструкции. Не работает от слова «совсем». А экспериментировать еще раз за 2500 руб. не стал. 23

Степан Краснов Хорошо. 21

7

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, фонд "сколково", в мире