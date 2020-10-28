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https://ria.ru/20201028/ekspress-testy-1581865803.html
Российские экспресс-тесты на COVID-19 будут продавать за рубежом
Российский разработчик экспресс-тестов на антитела к коронавирусу "Рапид Био" планирует начать продажи за границей, рассказал РИА Новости сооснователь компании... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T08:12
2020-10-28T08:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
фонд "сколково"
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Российский разработчик экспресс-тестов на антитела к коронавирусу "Рапид Био" планирует начать продажи за границей, рассказал РИА Новости сооснователь компании Семен Покацкий.Экспресс-тест позволяет в домашних и лабораторных условиях по капле крови определить наличие антител классов IgM (активная фаза заболевания) и IgG (болел раньше). Анализ занимает 10-15 минут, точность — 96%."Рапид Био" основана в 2020 году, резидент <u><a href="http://ria.ru/organization_Skolkovo/">фонда "Сколково"</a></u>. В феврале специалисты компании приступили к разработке тест-систем. Сейчас фирма производит около 50 тысяч тестов в неделю.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <u><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</u></em>
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580034379.html
Купил такой. Попробовал. Сделал все по инструкции. Не работает от слова «совсем». А экспериментировать еще раз за 2500 руб. не стал.
23
Хорошо.
21
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, фонд "сколково", в мире

Российские экспресс-тесты на COVID-19 будут продавать за рубежом

08:12 28.10.2020 (обновлено: 08:58 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российский разработчик экспресс-тестов на антитела к коронавирусу "Рапид Био" планирует начать продажи за границей, рассказал РИА Новости сооснователь компании Семен Покацкий.

"Нам постоянно поступают заявки на поставки в другие страны, в основном из <...> СНГ. Мы получили три заявки из разных стран, в том числе одну из Германии. Пока мы рассматриваем их. Мы планируем выходить на зарубежные рынки в следующем году", — рассказал он.

Экспресс-тест позволяет в домашних и лабораторных условиях по капле крови определить наличие антител классов IgM (активная фаза заболевания) и IgG (болел раньше). Анализ занимает 10-15 минут, точность — 96%.
"Рапид Био" основана в 2020 году, резидент фонда "Сколково". В феврале специалисты компании приступили к разработке тест-систем. Сейчас фирма производит около 50 тысяч тестов в неделю.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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16 октября, 03:00РИА Наука
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Фонд "Сколково"В мире
 
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