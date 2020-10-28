Российские экспресс-тесты на COVID-19 будут продавать за рубежом
08:12 28.10.2020 (обновлено: 08:58 28.10.2020)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российский разработчик экспресс-тестов на антитела к коронавирусу "Рапид Био" планирует начать продажи за границей, рассказал РИА Новости сооснователь компании Семен Покацкий.
"Нам постоянно поступают заявки на поставки в другие страны, в основном из <...> СНГ. Мы получили три заявки из разных стран, в том числе одну из Германии. Пока мы рассматриваем их. Мы планируем выходить на зарубежные рынки в следующем году", — рассказал он.
Экспресс-тест позволяет в домашних и лабораторных условиях по капле крови определить наличие антител классов IgM (активная фаза заболевания) и IgG (болел раньше). Анализ занимает 10-15 минут, точность — 96%.
"Рапид Био" основана в 2020 году, резидент фонда "Сколково". В феврале специалисты компании приступили к разработке тест-систем. Сейчас фирма производит около 50 тысяч тестов в неделю.
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