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https://ria.ru/20201028/ekonomika-1581912563.html
Песков переадресовал правительству вопрос о российской экономике
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, есть ли у российской экономики запас прочности на случай, если придется РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:10
2020-10-28T13:10
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
дмитрий песков
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> переадресовал в правительство вопрос о том, есть ли у российской экономики запас прочности на случай, если придется снова останавливать экономику из-за коронавируса.Пескова также спросили насчет планов <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> сокращать финансирования здравоохранения, отраженных в проекте федерального бюджета, который в настоящее время рассматривается в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>. "Здесь нужно в Минфин обращаться... Там идет первое чтение, приводится аргументация. Кремль следит за всем, но рекомендую обращаться в Минфин", - посоветовал он.
https://ria.ru/20201028/ekonomika-1581878287.html
Я так понял, Кремль в последнее время решил самоустраниться от власти? Вчера по вопросу здравоохранения сказал, что это не их дело. Сегодня по экономике всё перекинул на правительство. А за что тогда Кремль в ответе?
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РИА Новости
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госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий песков, экономика

Песков переадресовал правительству вопрос о российской экономике

13:10 28.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, есть ли у российской экономики запас прочности на случай, если придется снова останавливать экономику из-за коронавируса.
"Этот вопрос нужно в правительство… Штаб работает в правительстве, поэтому нужно в правительство это адресовать", - сказал он журналистам.
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Пескова также спросили насчет планов Минфина сокращать финансирования здравоохранения, отраженных в проекте федерального бюджета, который в настоящее время рассматривается в Госдуме. "Здесь нужно в Минфин обращаться... Там идет первое чтение, приводится аргументация. Кремль следит за всем, но рекомендую обращаться в Минфин", - посоветовал он.
 
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Госдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Дмитрий ПесковЭкономика
 
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