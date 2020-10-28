https://ria.ru/20201028/ekonomika-1581912563.html

Песков переадресовал правительству вопрос о российской экономике

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о том, есть ли у российской экономики запас прочности на случай, если придется РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:10

2020-10-28T13:10

2020-10-28T13:10

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

дмитрий песков

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156258/87/1562588704_0:0:2860:1609_1400x0_80_0_0_11de9bdba5b89dfc40f7b1a90275d06e.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> переадресовал в правительство вопрос о том, есть ли у российской экономики запас прочности на случай, если придется снова останавливать экономику из-за коронавируса.Пескова также спросили насчет планов <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> сокращать финансирования здравоохранения, отраженных в проекте федерального бюджета, который в настоящее время рассматривается в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>. "Здесь нужно в Минфин обращаться... Там идет первое чтение, приводится аргументация. Кремль следит за всем, но рекомендую обращаться в Минфин", - посоветовал он.

https://ria.ru/20201028/ekonomika-1581878287.html

Александр Нелиберда Я так понял, Кремль в последнее время решил самоустраниться от власти? Вчера по вопросу здравоохранения сказал, что это не их дело. Сегодня по экономике всё перекинул на правительство. А за что тогда Кремль в ответе? 15

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), дмитрий песков, экономика