https://ria.ru/20201028/ekonomika-1581880990.html

Счетная палата назвала данные по спаду ВВП статистическим феноменом

Относительно небольшой, по данным официальной статистики, спад российской экономики в 2020 году может оказаться "статистическим феноменом" и позже быть... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T10:35

2020-10-28T10:35

2020-10-28T10:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

счетная палата рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Относительно небольшой, по данным официальной статистики, спад российской экономики в 2020 году может оказаться "статистическим феноменом" и позже быть пересмотрен в сторону ухудшения, поскольку <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстат</a> в своих первых оценках учитывает далеко не все факторы, полагает Счетная палата РФ."Относительно небольшое снижение экономики России в 2020 году по сравнению с многими странами <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> и <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америки</a> может быть, отчасти, статистическим феноменом", - говорится в подготовленном Счетной палатой прогнозе основных показателей социально-экономического развития России на 2020-2023 годы."Первые оценки осуществляются Росстатом на данных по крупным и средним предприятиям, а полный учет динамики, в том числе сектора МСП, будет осуществлен только в середине следующего года. Поскольку именно этот сектор является наиболее пострадавшим от введенных ограничений, можно ожидать, что впоследствии цифры по спаду ВВП для России могут быть скорректированы в худшую сторону", - поясняют аудиторы.Росстат в августе предварительно оценивал спад ВВП РФ за второй квартал в 8,5%, однако в сентябре улучшил оценку до 8%, а в октябре подтвердил свою последнюю оценку. В третьем квартале, по предварительной оценке Минэкономразвития, снижение ВВП РФ замедлилось до 3,8%, а в целом за год министерство ожидает спада на 3,9%.Глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> ранее говорил, что посадка экономики в текущем году будет более жесткой, а в среду его ведомство опубликовало собственный вариант макроэкономического прогноза. Аудиторы представили два сценария: базовый – по которому спад ВВП ожидается в текущем году на уровне 4,2%, и консервативный – со спадом в 4,8%.Счетная палата отмечает, что развитые страны с начала года демонстрируют значительно более глубокое падение. "Так, ВВП <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> во втором квартале снизился на 9% год к году, что стало рекордным квартальным падением с начала сбора такой статистики в 1947 году. Падение ВВП стран ЕС во втором квартале достигло 13,9%, а стран еврозоны – 14,8%, что является крупнейшим снижением с 1995 года", - говорится в документе.В нем отмечается, что большинство международных организаций ухудшили свои прогнозы развития мировой экономики на 2020–2021 годы. По оценкам <a href="http://ria.ru/organization_OEHSR_2/" target="_blank" data-auto="true">ОЭСР</a>, мировой ВВП сократится за 2020 год на 6%, по прогнозам <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_bank/" target="_blank" data-auto="true">Всемирного банка</a> – на 5,2%, <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a> – на 4,9%, <a href="http://ria.ru/organization_Fitch_Ratings/" target="_blank" data-auto="true">Fitch</a> – на 4,6%. Таким образом, мировая экономика окажется в глубочайшей рецессии за последние 80 лет.Спад в группе развитых стран за текущий год Всемирный банк оценивает в 7%, МВФ – в 8%, при этом он будет неравномерным. Так, ВВП <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> упадет, по прогнозам МВФ, на 5,8%, тогда как <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> – на 12,8%.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200921/vostanovlenie-ekonomiki-1577568621.html

https://ria.ru/20200918/gosdolg-1577377752.html

https://ria.ru/20200921/tsena-pandemii-1577459576.html

gerundiy777 Никогда не думал - что экономике России... есть еще куда снижаться...-что может быть ниже самой глубокой впадины? ))) 29

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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