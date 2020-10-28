https://ria.ru/20201028/ekonomika-1581878287.html

Счетная палата составила "шоковый сценарий" для российской экономики

Счетная палата России впервые подготовила собственный вариант прогноза развития российской экономики на 2020-2023 годы, который включает в том числе "шоковый... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T10:18

2020-10-28T10:18

2020-10-28T12:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

счетная палата рф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151477/33/1514773308_0:181:3072:1909_1400x0_80_0_0_aed3a8d3197ed7b618c3d6688bb03528.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF" target="_blank">Счетная палата России</a> впервые подготовила собственный вариант прогноза развития российской экономики на 2020-2023 годы, который включает в том числе "шоковый сценарий". Документ опубликован на сайте ведомства.Эксперты разработали два сценария. Наиболее вероятный — базовый — похож на официальный прогноз Министерства экономического развития. Согласно ему основной удар по экономике пандемия нанесла во втором квартале 2020 года, борьба с ней будет продолжаться, но новых строгих ограничительных мер в большинстве стран вводить не будут.Второй — консервативный "шоковый" сценарий — предполагает жесткую вторую волну пандемии осенью и зимой 2020-го, зимой и, возможно, весной 2021 года, с повторным введением ограничений в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и России. Этот вариант представляет собой стресс-сценарий в условиях сохранения рисков пандемии, но без нового шока, связанного с падением цен на нефть. В базовом сценарии ВВП России сократится в 2020 году на 4,2%, в консервативном — на 4,8%. При этом оба сценария предполагают, что российская экономика вернется к росту в 2021 году: но в базовом сценарии рост ВВП составит 2,2%, а в консервативном — всего 1,3%."Необходимо отметить, что темпы роста ВВП России, согласно нашему прогнозу, остаются заметно ниже трехпроцентного уровня и темпов роста мировой экономики, если рассматривать их как ориентиры для роста согласно указу президента Российской Федерации", — отмечается в документе.Инвестиции в России, по базовому сценарию, в текущем году обрушатся на 4,5%, а в консервативном варианте — на пять процентов. Но также в обоих вариантах предполагается их рост в 2021 году: на 2,5% — по базовому и на 1,5% — по консервативному прогнозу. В базовом варианте прогноза предполагается падение реальных доходов населения на 2,3% в текущем году и их рост на два процента — в следующем. В консервативном сценарии реальные доходы снижаются на 2,5% в 2020 году и растут на 1,5% в 2021-м. Относительно небольшое падение доходов объясняется сохранением высокой доли расходов на социальную политику в бюджете, а также ожидаемым ростом реальных заработных плат и низким уровнем безработицы. Последняя в текущем году увеличивается всего до шести процентов по базовому сценарию и до 6,3% от экономически активного населения — в консервативном варианте, но уже в 2022 году возвращается на докризисный уровень в районе 4,5% в базовом варианте прогноза и в 2023 году — в консервативном.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

Владимир Пташкин Кудрин опять из запасника вытащил пугало. 25

boba608 Да что там планировать! Рубль как обычно будет на 500% недооценен, а 70% среднеклассовцев пойдут и обнулят... 25

11

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, счетная палата рф, экономика