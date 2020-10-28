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https://ria.ru/20201028/efremov-1581921327.html
В ОНК ответили на сообщения о содержании Ефремова в VIP-камере в СИЗО
В московской Общественной наблюдательной комиссии прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что актер Михаил Ефремов якобы содержится в VIP-камере и... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:55
2020-10-28T17:03
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
онк
общественная наблюдательная комиссия
михаил ефремов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> В московской <a href="http://ria.ru/organization_2dd2634cf8de9dda20b56bb97d911ab8/" target="_blank" data-auto="true">Общественной наблюдательной комиссии</a> прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> якобы содержится в VIP-камере и недавно заказал гуся с яблоками, которым угостил сокамерников.Так, член <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a> отметил, что дополнительное питание заключенные из СИЗО, где находится актер, заказывают не в ресторанах, а через интернет-магазин ФГУП "Калужское" <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_ispolnenija_nakazanijj_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСИН</a>. По словам правозащитника, услуга доступна всем заключенным с деньгами на лицевом счете и является официальной. Кроме того, родственники могут организовать заключенным и дополнительное питание, в том числе упомянутого в СМИ "гуся с яблоками"."Он есть в каталоге этого интернет-магазина. Каждый может в этом убедиться на сайте ФГУП "Калужское", — пояснил <a href="https://russian.rt.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> член комиссии.Артист, как рассказали в ОНК, содержится в четырехместной камере — у него двое соседей. Санузел общий, отдельного для Ефремова нет. Почти во всех камерах изолятора есть телевизоры и холодильники.ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 8 июня. По данным следствия, актер в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada. Водитель — курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> — через несколько часов умер в больнице.Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии строгого режима, позже Мосгорсуд смягчил срок до семи с половиной лет.
https://ria.ru/20201026/efremov-1581653387.html
https://ria.ru/20201023/pashaev-1581120060.html
Так это vip и есть. Как ещё можно назвать камеру с тв, холодильником, двумя интеллигентной наружности сокамерниками, которые пылинки с артиста сдувают. Соответствующие инструкции на этот счёт ими получены естественно))) Живи да радуйся курортным условиям!
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, онк, общественная наблюдательная комиссия, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия

В ОНК ответили на сообщения о содержании Ефремова в VIP-камере в СИЗО

13:55 28.10.2020 (обновлено: 17:03 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В московской Общественной наблюдательной комиссии прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что актер Михаил Ефремов якобы содержится в VIP-камере и недавно заказал гуся с яблоками, которым угостил сокамерников.
Так, член ОНК отметил, что дополнительное питание заключенные из СИЗО, где находится актер, заказывают не в ресторанах, а через интернет-магазин ФГУП "Калужское" ФСИН. По словам правозащитника, услуга доступна всем заключенным с деньгами на лицевом счете и является официальной. Кроме того, родственники могут организовать заключенным и дополнительное питание, в том числе упомянутого в СМИ "гуся с яблоками".
Актёр Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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Опубликовано письмо Ефремова к семье погибшего Захарова
"Он есть в каталоге этого интернет-магазина. Каждый может в этом убедиться на сайте ФГУП "Калужское", — пояснил RT член комиссии.
Артист, как рассказали в ОНК, содержится в четырехместной камере — у него двое соседей. Санузел общий, отдельного для Ефремова нет. Почти во всех камерах изолятора есть телевизоры и холодильники.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня. По данным следствия, актер в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada. Водитель — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — через несколько часов умер в больнице.
Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии строгого режима, позже Мосгорсуд смягчил срок до семи с половиной лет.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваОНКОбщественная наблюдательная комиссияМихаил ЕфремовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
 
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