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В Волгоградской области школьница погибла в ДТП
Четырнадцатилетняя школьница погибла при опрокидывании Daewoo Nexia на трассе в Волгоградской области, также пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля,... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:13
2020-10-28T16:13
волгоградская область
астраханская область
старополтавский район
происшествия
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<strong>ВОЛГОГРАД, 28 окт – РИА Новости.</strong> Четырнадцатилетняя школьница погибла при опрокидывании Daewoo Nexia на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>, также пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД Светлана Смольянинова.По информации полиции, утром в среду на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Staropoltavskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Старополтавском районе</a> Волгоградской области водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на обочину встречной полосы. Машина перевернулась.По информации пресс-службы СУСК по Волгоградской области, школьница накануне ночью была в компании старшей подруги и двух приятелей, которые приехали из <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a>. И молодые люди решили покататься на автомобиле, принадлежащем одному из них.
https://ria.ru/20201027/dtp-1581811775.html
волгоградская область
астраханская область
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волгоградская область, астраханская область, старополтавский район, происшествия

В Волгоградской области школьница погибла в ДТП

16:13 28.10.2020
 
© ГУ МВД России по Волгоградской областиМесто ДТП в Старополтавском районе Волгоградской области
Место ДТП в Старополтавском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© ГУ МВД России по Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 28 окт – РИА Новости. Четырнадцатилетняя школьница погибла при опрокидывании Daewoo Nexia на трассе в Волгоградской области, также пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД Светлана Смольянинова.
По информации полиции, утром в среду на трассе в Старополтавском районе Волгоградской области водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на обочину встречной полосы. Машина перевернулась.
"В результате ДТП несовершеннолетняя от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Семнадцатилетняя пассажирка автомобиля с травмами доставлена в больницу. Два парня в медицинской помощи не нуждаются", - сообщила Смольянинова.
По информации пресс-службы СУСК по Волгоградской области, школьница накануне ночью была в компании старшей подруги и двух приятелей, которые приехали из Астраханской области. И молодые люди решили покататься на автомобиле, принадлежащем одному из них.
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