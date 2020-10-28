https://ria.ru/20201028/dtp-1581951045.html
В Волгоградской области школьница погибла в ДТП
Четырнадцатилетняя школьница погибла при опрокидывании Daewoo Nexia на трассе в Волгоградской области, также пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля,... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:13
2020-10-28T16:13
2020-10-28T16:13
волгоградская область
астраханская область
старополтавский район
происшествия
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<strong>ВОЛГОГРАД, 28 окт – РИА Новости.</strong> Четырнадцатилетняя школьница погибла при опрокидывании Daewoo Nexia на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>, также пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД Светлана Смольянинова.По информации полиции, утром в среду на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Staropoltavskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Старополтавском районе</a> Волгоградской области водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на обочину встречной полосы. Машина перевернулась.По информации пресс-службы СУСК по Волгоградской области, школьница накануне ночью была в компании старшей подруги и двух приятелей, которые приехали из <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a>. И молодые люди решили покататься на автомобиле, принадлежащем одному из них.
https://ria.ru/20201027/dtp-1581811775.html
волгоградская область
астраханская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, астраханская область, старополтавский район, происшествия