https://ria.ru/20201028/dtp-1581951045.html

В Волгоградской области школьница погибла в ДТП

Четырнадцатилетняя школьница погибла при опрокидывании Daewoo Nexia на трассе в Волгоградской области, также пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:13

2020-10-28T16:13

2020-10-28T16:13

волгоградская область

астраханская область

старополтавский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581950652_0:88:898:593_1400x0_80_0_0_4a37e5d71ab5074a31d3ebe9a60952e4.jpg

<strong>ВОЛГОГРАД, 28 окт – РИА Новости.</strong> Четырнадцатилетняя школьница погибла при опрокидывании Daewoo Nexia на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>, также пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД Светлана Смольянинова.По информации полиции, утром в среду на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Staropoltavskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Старополтавском районе</a> Волгоградской области водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на обочину встречной полосы. Машина перевернулась.По информации пресс-службы СУСК по Волгоградской области, школьница накануне ночью была в компании старшей подруги и двух приятелей, которые приехали из <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a>. И молодые люди решили покататься на автомобиле, принадлежащем одному из них.

https://ria.ru/20201027/dtp-1581811775.html

волгоградская область

астраханская область

старополтавский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, астраханская область, старополтавский район, происшествия