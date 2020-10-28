В КБР задержали водителя легковушки, который наехал на троих детей
НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Водитель легковушки задержан после ДТП в Кабардино-Балкарии, в котором пострадали трое детей и женщина, сообщает надзорное ведомство региона.
МВД по КБР сообщало, что около 17.30 мск во вторник 28-летний житель Баксанского района, управляя автомашиной "ВАЗ-217030", в Баксане, по предварительным данным, допустил наезд на 39-летнюю женщину, а также троих пешеходов 8, 9 и 12 лет, которые внезапно выбежали на проезжую часть. Все четверо с различными травмами доставлены в лечебное учреждение. По информации минздрава КБР, два пострадавших мальчика 8 и 9 лет в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации республиканской клинической больницы, 12-летний мальчик в состоянии средней тяжести госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу.
27 октября, 18:30"Превысил": как виновник громкого смертельного ДТП избежал колонии
"По факту ДТП следственным отделением МО МВД России "Баксанский" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека" УК РФ. Водитель автомобиля "ВАЗ-217030" задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ход расследования уголовного дела прокуратурой взят на контроль", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.
По данным регионального минздрава, двое младших мальчиков по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии.
27 октября, 11:21Пережила на 2 часа. Женщина погибла в ДТП сразу после похорон сына