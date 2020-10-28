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В КБР задержали водителя легковушки, который наехал на троих детей
Водитель легковушки задержан после ДТП в Кабардино-Балкарии, в котором пострадали трое детей и женщина, сообщает надзорное ведомство региона. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:32
2020-10-28T13:32
баксан
баксанский район
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Водитель легковушки задержан после ДТП в Кабардино-Балкарии, в котором пострадали трое детей и женщина, сообщает надзорное ведомство региона.МВД по КБР сообщало, что около 17.30 мск во вторник 28-летний житель <a href="http://ria.ru/location_Baksanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Баксанского района</a>, управляя автомашиной "ВАЗ-217030", в <a href="http://ria.ru/location_Baksan/" target="_blank" data-auto="true">Баксане</a>, по предварительным данным, допустил наезд на 39-летнюю женщину, а также троих пешеходов 8, 9 и 12 лет, которые внезапно выбежали на проезжую часть. Все четверо с различными травмами доставлены в лечебное учреждение. По информации минздрава КБР, два пострадавших мальчика 8 и 9 лет в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации республиканской клинической больницы, 12-летний мальчик в состоянии средней тяжести госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу.Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.По данным регионального минздрава, двое младших мальчиков по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20201027/dtp-1581811775.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/dtp-1581718157.html
баксан
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баксан, баксанский район, происшествия

В КБР задержали водителя легковушки, который наехал на троих детей

13:32 28.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости. Водитель легковушки задержан после ДТП в Кабардино-Балкарии, в котором пострадали трое детей и женщина, сообщает надзорное ведомство региона.
МВД по КБР сообщало, что около 17.30 мск во вторник 28-летний житель Баксанского района, управляя автомашиной "ВАЗ-217030", в Баксане, по предварительным данным, допустил наезд на 39-летнюю женщину, а также троих пешеходов 8, 9 и 12 лет, которые внезапно выбежали на проезжую часть. Все четверо с различными травмами доставлены в лечебное учреждение. По информации минздрава КБР, два пострадавших мальчика 8 и 9 лет в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации республиканской клинической больницы, 12-летний мальчик в состоянии средней тяжести госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу.
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"По факту ДТП следственным отделением МО МВД России "Баксанский" возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека" УК РФ. Водитель автомобиля "ВАЗ-217030" задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ход расследования уголовного дела прокуратурой взят на контроль", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.
По данным регионального минздрава, двое младших мальчиков по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии.
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