https://ria.ru/20201028/dtp-1581916359.html

В КБР задержали водителя легковушки, который наехал на троих детей

Водитель легковушки задержан после ДТП в Кабардино-Балкарии, в котором пострадали трое детей и женщина, сообщает надзорное ведомство региона. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:32

2020-10-28T13:32

2020-10-28T13:32

баксан

баксанский район

происшествия

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<strong>НАЛЬЧИК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Водитель легковушки задержан после ДТП в Кабардино-Балкарии, в котором пострадали трое детей и женщина, сообщает надзорное ведомство региона.МВД по КБР сообщало, что около 17.30 мск во вторник 28-летний житель <a href="http://ria.ru/location_Baksanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Баксанского района</a>, управляя автомашиной "ВАЗ-217030", в <a href="http://ria.ru/location_Baksan/" target="_blank" data-auto="true">Баксане</a>, по предварительным данным, допустил наезд на 39-летнюю женщину, а также троих пешеходов 8, 9 и 12 лет, которые внезапно выбежали на проезжую часть. Все четверо с различными травмами доставлены в лечебное учреждение. По информации минздрава КБР, два пострадавших мальчика 8 и 9 лет в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимации республиканской клинической больницы, 12-летний мальчик в состоянии средней тяжести госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу.Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы.По данным регионального минздрава, двое младших мальчиков по-прежнему находятся в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20201027/dtp-1581811775.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/dtp-1581718157.html

баксан

баксанский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

баксан, баксанский район, происшествия