Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201028/dtp-1581863768.html
В Красноярском крае завели дело против водителя, наехавшего на прохожих
Полиция возбудила уголовное дело против водителя внедорожника, наехавшего на двух детей и мужчину, выходящих из магазина в Богучанском районе Красноярского... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T07:40
2020-10-28T07:40
kia sportage
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581768497_0:125:1333:875_1400x0_80_0_0_059d13f610a640c82995a03a0178c105.jpg
<strong>КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Полиция возбудила уголовное дело против водителя внедорожника, наехавшего на двух детей и мужчину, выходящих из магазина в Богучанском районе <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Во вторник главк сообщил, что в поселке Таежный водитель автомобиля <a href="http://ria.ru/product_Kia_Sportage/" target="_blank" data-auto="true">Kia Sportage</a> наехал на 59-летнего мужчину, стоявшего на обочине, и двух 11-летних мальчиков, вышедших из магазина. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, один из мальчиков госпитализирован.По данным пресс-службы, освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель не был в алкогольном опьянении, но его проверяют на наркотическое опьянение. В настоящее время мужчина помещен в изолятор.
https://ria.ru/20201027/dtp-1581811775.html
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581768497_0:0:1333:1000_1400x0_80_0_0_89389998545ffd4d595063bf7a962fc0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
kia sportage, красноярский край, происшествия

В Красноярском крае завели дело против водителя, наехавшего на прохожих

07:40 28.10.2020
 
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краюВ поселке Таежный водитель автомобиля "КИА Спортейдж" допустил наезд на 59-летнего мужчину, стоявшего на обочине, и двух 11-летних мальчиков, вышедших из магазина
В поселке Таежный водитель автомобиля КИА Спортейдж допустил наезд на 59-летнего мужчину, стоявшего на обочине, и двух 11-летних мальчиков, вышедших из магазина - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против водителя внедорожника, наехавшего на двух детей и мужчину, выходящих из магазина в Богучанском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Во вторник главк сообщил, что в поселке Таежный водитель автомобиля Kia Sportage наехал на 59-летнего мужчину, стоявшего на обочине, и двух 11-летних мальчиков, вышедших из магазина. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, один из мальчиков госпитализирован.
"Следователями Отдела МВД России по Богучанскому району возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель не был в алкогольном опьянении, но его проверяют на наркотическое опьянение. В настоящее время мужчина помещен в изолятор.
Авария с участием машины из кортежа Юнус-Бека Евкурова. 26 октября 2014. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 18:30
"Превысил": как виновник громкого смертельного ДТП избежал колонии
 
Обсудить0
Kia SportageКрасноярский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвали уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
21:38В Испании нашли "российский след" в деле о независимости Каталонии
Лента новостейМолния