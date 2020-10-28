https://ria.ru/20201028/dtp-1581863768.html

В Красноярском крае завели дело против водителя, наехавшего на прохожих

Полиция возбудила уголовное дело против водителя внедорожника, наехавшего на двух детей и мужчину, выходящих из магазина в Богучанском районе Красноярского... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T07:40

2020-10-28T07:40

2020-10-28T07:40

kia sportage

красноярский край

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Полиция возбудила уголовное дело против водителя внедорожника, наехавшего на двух детей и мужчину, выходящих из магазина в Богучанском районе <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a>, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Во вторник главк сообщил, что в поселке Таежный водитель автомобиля <a href="http://ria.ru/product_Kia_Sportage/" target="_blank" data-auto="true">Kia Sportage</a> наехал на 59-летнего мужчину, стоявшего на обочине, и двух 11-летних мальчиков, вышедших из магазина. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, один из мальчиков госпитализирован.По данным пресс-службы, освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель не был в алкогольном опьянении, но его проверяют на наркотическое опьянение. В настоящее время мужчина помещен в изолятор.

https://ria.ru/20201027/dtp-1581811775.html

красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

kia sportage, красноярский край, происшествия