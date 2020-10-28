В Красноярском крае завели дело против водителя, наехавшего на прохожих
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краюВ поселке Таежный водитель автомобиля "КИА Спортейдж" допустил наезд на 59-летнего мужчину, стоявшего на обочине, и двух 11-летних мальчиков, вышедших из магазина
© Фото : ГУМВД России по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 28 окт - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против водителя внедорожника, наехавшего на двух детей и мужчину, выходящих из магазина в Богучанском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Во вторник главк сообщил, что в поселке Таежный водитель автомобиля Kia Sportage наехал на 59-летнего мужчину, стоявшего на обочине, и двух 11-летних мальчиков, вышедших из магазина. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, один из мальчиков госпитализирован.
"Следователями Отдела МВД России по Богучанскому району возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель не был в алкогольном опьянении, но его проверяют на наркотическое опьянение. В настоящее время мужчина помещен в изолятор.
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