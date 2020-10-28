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США назвали условие для продления ДСНВ на год
США ожидают, что будут прорабатывать с Россией условия верификации для продления СНВ-3 на один год, и в случае достижения договоренностей готовы пойти на... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T18:36
2020-10-28T18:49
роберт о'брайен
россия
договор снв-3
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ожидают, что будут прорабатывать с Россией условия верификации для продления СНВ-3 на один год, и в случае достижения договоренностей готовы пойти на сделку, заявил советник по национальной безопасности Белого дома <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a>.О"Брайен повторил, что предложения американской стороны были переданы российским коллегам в Женеве, какая-то ясность должна появиться "в течение двух дней или двух недель".Ранее О"Брайен говорил, что вопрос о продлении ДСНВ еще не решен, Вашингтон предложит "что-то" в ближайшие дни или на следующей неделе. Он подчеркнул, что США, вероятно, заключат сделку при условии, что смогут "получить подходящую верификацию по заморозке" арсеналов.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20201027/dogovorennost-1581789898.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/putin-1581077894.html
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роберт о'брайен, россия, договор снв-3, сша, в мире

США назвали условие для продления ДСНВ на год

18:36 28.10.2020 (обновлено: 18:49 28.10.2020)
 
© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© AP Photo / Charlie Riedel
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ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости. США ожидают, что будут прорабатывать с Россией условия верификации для продления СНВ-3 на один год, и в случае достижения договоренностей готовы пойти на сделку, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.

"Я думаю, мы приближаемся к этому. Думаю, мы будем прорабатывать какой-то вариант процедуры верификации для этого годичного механизма. Но если мы решим вопросы верификации, думаю, мы будем способны перейти к сделке… Мы думаем, это в наших интересах", - сказал О"Брайен в ходе онлайн-конференции в Гудзоновском институте.

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О"Брайен повторил, что предложения американской стороны были переданы российским коллегам в Женеве, какая-то ясность должна появиться "в течение двух дней или двух недель".
Ранее О"Брайен говорил, что вопрос о продлении ДСНВ еще не решен, Вашингтон предложит "что-то" в ближайшие дни или на следующей неделе. Он подчеркнул, что США, вероятно, заключат сделку при условии, что смогут "получить подходящую верификацию по заморозке" арсеналов.
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Президент России Владимир Путин 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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Роберт О'БрайенРоссияДоговор СНВ-3СШАВ мире
 
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