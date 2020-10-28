https://ria.ru/20201028/dsnv-1581979519.html

США назвали условие для продления ДСНВ на год

США ожидают, что будут прорабатывать с Россией условия верификации для продления СНВ-3 на один год, и в случае достижения договоренностей готовы пойти на... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T18:36

2020-10-28T18:36

2020-10-28T18:49

роберт о'брайен

россия

договор снв-3

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ожидают, что будут прорабатывать с Россией условия верификации для продления СНВ-3 на один год, и в случае достижения договоренностей готовы пойти на сделку, заявил советник по национальной безопасности Белого дома <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a>.О"Брайен повторил, что предложения американской стороны были переданы российским коллегам в Женеве, какая-то ясность должна появиться "в течение двух дней или двух недель".Ранее О"Брайен говорил, что вопрос о продлении ДСНВ еще не решен, Вашингтон предложит "что-то" в ближайшие дни или на следующей неделе. Он подчеркнул, что США, вероятно, заключат сделку при условии, что смогут "получить подходящую верификацию по заморозке" арсеналов.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> 16 октября предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В МИД РФ 20 октября заявили, что Москва предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство, чтобы заморозить на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов при условии, что если решение о такой взаимной "заморозке" будет достигнуто, то оно не должно сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201027/dogovorennost-1581789898.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/putin-1581077894.html

https://ria.ru/20201026/dsnv-1581642934.html

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт о'брайен, россия, договор снв-3, сша, в мире