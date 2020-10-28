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В Burger King подрались более 15 подростков
Массовая драка, в которой, по данным полиции, участвовали около пятнадцати подростков, произошла в Burger King близ торгового центра в британском Хове, сообщает РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T23:12
2020-10-28T23:12
burger king (бургер кинг)
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Массовая драка, в которой, по данным полиции, участвовали около пятнадцати подростков, произошла в <a href="https://ria.ru/organization_Burger_King/" target="_blank">Burger King</a> близ торгового центра в британском Хове, сообщает газета <a href="https://www.theargus.co.uk/news/18826585.mass-brawls-erupts-burger-king-hove/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Argus</a>."Выглядело так, будто дрались человек тридцать. Я остановился посмотреть и увидел, как группа молодых людей преследует другого человека. &lt;…&gt; Многие были шокированы происходящим", — приводит издание слова очевидца.Согласно сообщениям полиции, в потасовке участвовали около пятнадцати человек, один из дебоширов имел при себе молоток.Официальный представитель Burger King сообщил, что после инцидента проводится расследование. Полиция также инициировала разбирательство."Безопасность персонала и клиентов &lt;…&gt; — наш приоритет номер один. &lt;…&gt; Burger King UK не приемлет подобного поведения в своих ресторанах", — заявил представитель компании.Причины произошедшего пока неизвестны.
https://ria.ru/20200702/1573820363.html
https://ria.ru/20200805/1575379879.html
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великобритания
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РИА Новости
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burger king (бургер кинг), великобритания, в мире

В Burger King подрались более 15 подростков

23:12 28.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОбразец наружной рекламы
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Массовая драка, в которой, по данным полиции, участвовали около пятнадцати подростков, произошла в Burger King близ торгового центра в британском Хове, сообщает газета Argus.
"Выглядело так, будто дрались человек тридцать. Я остановился посмотреть и увидел, как группа молодых людей преследует другого человека. <…> Многие были шокированы происходящим", — приводит издание слова очевидца.
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Источник рассказал о массовой драке курьеров в Москве
Согласно сообщениям полиции, в потасовке участвовали около пятнадцати человек, один из дебоширов имел при себе молоток.
Официальный представитель Burger King сообщил, что после инцидента проводится расследование. Полиция также инициировала разбирательство.
"Безопасность персонала и клиентов <…> — наш приоритет номер один. <…> Burger King UK не приемлет подобного поведения в своих ресторанах", — заявил представитель компании.
Причины произошедшего пока неизвестны.
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Burger King (Бургер Кинг)ВеликобританияВ мире
 
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