https://ria.ru/20201028/draka-1582007619.html
В Burger King подрались более 15 подростков
Массовая драка, в которой, по данным полиции, участвовали около пятнадцати подростков, произошла в Burger King близ торгового центра в британском Хове, сообщает РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T23:12
2020-10-28T23:12
2020-10-28T23:12
burger king (бургер кинг)
великобритания
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Массовая драка, в которой, по данным полиции, участвовали около пятнадцати подростков, произошла в <a href="https://ria.ru/organization_Burger_King/" target="_blank">Burger King</a> близ торгового центра в британском Хове, сообщает газета <a href="https://www.theargus.co.uk/news/18826585.mass-brawls-erupts-burger-king-hove/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Argus</a>."Выглядело так, будто дрались человек тридцать. Я остановился посмотреть и увидел, как группа молодых людей преследует другого человека. <…> Многие были шокированы происходящим", — приводит издание слова очевидца.Согласно сообщениям полиции, в потасовке участвовали около пятнадцати человек, один из дебоширов имел при себе молоток.Официальный представитель Burger King сообщил, что после инцидента проводится расследование. Полиция также инициировала разбирательство."Безопасность персонала и клиентов <…> — наш приоритет номер один. <…> Burger King UK не приемлет подобного поведения в своих ресторанах", — заявил представитель компании.Причины произошедшего пока неизвестны.
https://ria.ru/20200702/1573820363.html
https://ria.ru/20200805/1575379879.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
burger king (бургер кинг), великобритания, в мире