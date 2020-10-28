https://ria.ru/20201028/dorogi-1581997248.html

В Нижегородской области завершается кампания по ремонту дорог 2020 году

Ремонтная кампания 2020 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершается в Нижегородской области, сообщил глава региона... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T21:08

2020-10-28T21:08

2020-10-28T21:08

нижегородская область

россия

дороги

глеб никитин

нижегородская область

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости.</strong> Ремонтная кампания 2020 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершается в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Глава региона добавил, что все работы ведутся по графику: на данный момент общая площадь укладки верхнего слоя дорожного покрытия составляет 6,69 миллиона квадратных метров - 98,8% от годового объема.По поручению губернатора Нижегородской области, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.В соответствии с указом президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в 2019 году в 83 субъектах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, в том числе в Нижегородской области, стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.

https://ria.ru/20201026/art-rezidentsiya-1581672645.html

https://ria.ru/20201022/sammit-1580991493.html

https://ria.ru/20201019/rekord-1580524833.html

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нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дороги, глеб никитин, нижегородская область, общество