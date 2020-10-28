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Нижегородская область
https://ria.ru/20201028/dorogi-1581997248.html
В Нижегородской области завершается кампания по ремонту дорог 2020 году
Ремонтная кампания 2020 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершается в Нижегородской области, сообщил глава региона... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T21:08
2020-10-28T21:08
нижегородская область
россия
дороги
глеб никитин
нижегородская область
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости.</strong> Ремонтная кампания 2020 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершается в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>.Глава региона добавил, что все работы ведутся по графику: на данный момент общая площадь укладки верхнего слоя дорожного покрытия составляет 6,69 миллиона квадратных метров - 98,8% от годового объема.По поручению губернатора Нижегородской области, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.В соответствии с указом президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в 2019 году в 83 субъектах <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, в том числе в Нижегородской области, стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.
https://ria.ru/20201026/art-rezidentsiya-1581672645.html
https://ria.ru/20201022/sammit-1580991493.html
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россия, дороги, глеб никитин, нижегородская область, общество

В Нижегородской области завершается кампания по ремонту дорог 2020 году

21:08 28.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Ремонтная кампания 2020 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершается в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.

"160 участков дорог из 195 запланированных на этот год уже введено в эксплуатацию. Общая протяженность отремонтированных и сданных участков превышает 719 километров, а в целом национальный проект позволит привести в нормативное состояние более 880 километров дорог в Нижегородской области", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

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Глава региона добавил, что все работы ведутся по графику: на данный момент общая площадь укладки верхнего слоя дорожного покрытия составляет 6,69 миллиона квадратных метров - 98,8% от годового объема.

"Это означает, что дорожное покрытие практически на всех включенных в план нацпроекта участках уже уложили. В основном специалистам теперь осталось привести в порядок инфраструктурные элементы на отремонтированных дорогах, обочины, а сотрудникам Главного управления автомобильных дорог - провести приемку работ. К началу ноября ремонтная кампания по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в регионе должна завершиться", - добавил Никитин.

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По поручению губернатора Нижегородской области, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.
В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83 субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области, стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.
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Нижегородская областьРоссияДорогиГлеб НикитинНижегородская областьОбщество
 
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