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Краснодарский край
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Дорожный фонд Кубани увеличили на 1,3 миллиарда рублей
Дорожный фонд Краснодарского края увеличен на 1,3 миллиарда рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T15:33
2020-10-28T15:33
краснодарский край
россия
дороги
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости.</strong> Дорожный фонд <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> увеличен на 1,3 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.Отмечается, что общий объем дорожного фонда этого года таким образом составит около 34,7 миллиарда рублей. Всего в этом году запланировано привести в порядок 533 километра региональных и 687 километров местных дорог, пояснили в ведомстве.По данным региональных властей, за пять лет в крае в два раза увеличен собственный дорожный фонд. За этот период доля качественных дорог в крае выросла более чем на треть и достигла показателя в 68,9%.
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россия, дороги, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Дорожный фонд Кубани увеличили на 1,3 миллиарда рублей

15:33 28.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по трассе "Краснодар - Керчь", ведущей к Крымскому мосту
Автомобильное движение по трассе Краснодар - Керчь, ведущей к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Дорожный фонд Краснодарского края увеличен на 1,3 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.

"На ремонт дорог плюсом добавляем 1,3 миллиарда рублей. Деньги пойдут в том числе на ремонт дорог в сельской местности. Краевые дороги у нас сегодня достаточно хорошо содержатся. А в сельской местности – по-разному", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

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Отмечается, что общий объем дорожного фонда этого года таким образом составит около 34,7 миллиарда рублей. Всего в этом году запланировано привести в порядок 533 километра региональных и 687 километров местных дорог, пояснили в ведомстве.

"На выделенные сегодня деньги отремонтируют 100 километров дорог, в том числе это участки местного и межмуниципального значения, улично-дорожной сети в районах, объекты профильного национального проекта в Сочи и Новороссийске", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, за пять лет в крае в два раза увеличен собственный дорожный фонд. За этот период доля качественных дорог в крае выросла более чем на треть и достигла показателя в 68,9%.
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