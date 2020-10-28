https://ria.ru/20201028/dorogi-1581943262.html

Дорожный фонд Кубани увеличили на 1,3 миллиарда рублей

Дорожный фонд Краснодарского края увеличен на 1,3 миллиарда рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:33

2020-10-28T15:33

2020-10-28T15:33

краснодарский край

россия

дороги

вениамин кондратьев

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости.</strong> Дорожный фонд <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> увеличен на 1,3 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.Отмечается, что общий объем дорожного фонда этого года таким образом составит около 34,7 миллиарда рублей. Всего в этом году запланировано привести в порядок 533 километра региональных и 687 километров местных дорог, пояснили в ведомстве.По данным региональных властей, за пять лет в крае в два раза увеличен собственный дорожный фонд. За этот период доля качественных дорог в крае выросла более чем на треть и достигла показателя в 68,9%.

https://ria.ru/20201028/chay-1581937001.html

https://ria.ru/20201009/bank-1579049934.html

россия

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дороги, вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика