Дорожный фонд Кубани увеличили на 1,3 миллиарда рублей
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по трассе "Краснодар - Керчь", ведущей к Крымскому мосту
КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Дорожный фонд Краснодарского края увеличен на 1,3 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.
"На ремонт дорог плюсом добавляем 1,3 миллиарда рублей. Деньги пойдут в том числе на ремонт дорог в сельской местности. Краевые дороги у нас сегодня достаточно хорошо содержатся. А в сельской местности – по-разному", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Отмечается, что общий объем дорожного фонда этого года таким образом составит около 34,7 миллиарда рублей. Всего в этом году запланировано привести в порядок 533 километра региональных и 687 километров местных дорог, пояснили в ведомстве.
"На выделенные сегодня деньги отремонтируют 100 километров дорог, в том числе это участки местного и межмуниципального значения, улично-дорожной сети в районах, объекты профильного национального проекта в Сочи и Новороссийске", - говорится в сообщении.
По данным региональных властей, за пять лет в крае в два раза увеличен собственный дорожный фонд. За этот период доля качественных дорог в крае выросла более чем на треть и достигла показателя в 68,9%.