https://ria.ru/20201028/dorogi-1581936256.html
Половина всех липецких дорог к 2024 году будет соответствовать нормативам
Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям увеличится к 2024 году с 34,7 до 47,3 %, сообщил глава региона Игорь Артамонов по РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:54
2020-10-28T14:54
2020-10-28T14:54
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 28 окт — РИА Новости</strong>. Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям увеличится к 2024 году с 34,7 до 47,3 %, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.По его словам, в рамках реализации нацтонального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году приняты в эксплуатацию более 230 километров региональных трасс. При этом сдавать объекты начали раньше, чем в предыдущие годы. На совещании Артамонов сообщил также о ходе реализации национального проекта "Жильё и городская среда".Глава региона отметил, что сегодня Липецкая область демонстрирует хорошие темпы по вводу жилья на душу населения, занимая 3 место среди субъектов РФ.
https://ria.ru/20201027/remont-1581704437.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям увеличится к 2024 году с 34,7 до 47,3 %, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
По его словам, в рамках реализации нацтонального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году приняты в эксплуатацию более 230 километров региональных трасс. При этом сдавать объекты начали раньше, чем в предыдущие годы.
На совещании Артамонов сообщил также о ходе реализации национального проекта "Жильё и городская среда".
Глава региона отметил, что сегодня Липецкая область демонстрирует хорошие темпы по вводу жилья на душу населения, занимая 3 место среди субъектов РФ.
"Кроме того, мы предложили внести изменения в законодательство для улучшения реализации национальных проектов. Уверены, что это будет способствовать увеличению объёма вводимого жилья, привлечению инвестиций и обновлению инфраструктуры. Мы хотим усовершенствовать механизм развития застроенных территорий и эффективнее решать проблемы, связанные с объектами незавершённого строительства", – сказал Артамонов.