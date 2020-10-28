https://ria.ru/20201028/dorogi-1581936256.html

Половина всех липецких дорог к 2024 году будет соответствовать нормативам

Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям увеличится к 2024 году с 34,7 до 47,3 %, сообщил глава региона Игорь Артамонов по РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:54

2020-10-28T14:54

2020-10-28T14:54

липецкая область

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 28 окт — РИА Новости</strong>. Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям увеличится к 2024 году с 34,7 до 47,3 %, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.По его словам, в рамках реализации нацтонального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году приняты в эксплуатацию более 230 километров региональных трасс. При этом сдавать объекты начали раньше, чем в предыдущие годы. На совещании Артамонов сообщил также о ходе реализации национального проекта "Жильё и городская среда".Глава региона отметил, что сегодня Липецкая область демонстрирует хорошие темпы по вводу жилья на душу населения, занимая 3 место среди субъектов РФ.

https://ria.ru/20201027/remont-1581704437.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов