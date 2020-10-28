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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201028/dorogi-1581936256.html
Половина всех липецких дорог к 2024 году будет соответствовать нормативам
Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям увеличится к 2024 году с 34,7 до 47,3 %, сообщил глава региона Игорь Артамонов по РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:54
2020-10-28T14:54
липецкая область
игорь артамонов
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<strong>ЛИПЕЦК, 28 окт — РИА Новости</strong>. Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям увеличится к 2024 году с 34,7 до 47,3 %, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.По его словам, в рамках реализации нацтонального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году приняты в эксплуатацию более 230 километров региональных трасс. При этом сдавать объекты начали раньше, чем в предыдущие годы. На совещании Артамонов сообщил также о ходе реализации национального проекта "Жильё и городская среда".Глава региона отметил, что сегодня Липецкая область демонстрирует хорошие темпы по вводу жилья на душу населения, занимая 3 место среди субъектов РФ.
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игорь артамонов

Половина всех липецких дорог к 2024 году будет соответствовать нормативам

14:54 28.10.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий бригады ГБУ "Автомобильные дороги" демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Доля автодорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям увеличится к 2024 году с 34,7 до 47,3 %, сообщил глава региона Игорь Артамонов по итогам совещания с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
По его словам, в рамках реализации нацтонального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в текущем году приняты в эксплуатацию более 230 километров региональных трасс. При этом сдавать объекты начали раньше, чем в предыдущие годы.
Мост через Байгору в Грязинском районе - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 10:15Липецкая область
В Грязинском районе Липецкой области отремонтировали мост
На совещании Артамонов сообщил также о ходе реализации национального проекта "Жильё и городская среда".
Глава региона отметил, что сегодня Липецкая область демонстрирует хорошие темпы по вводу жилья на душу населения, занимая 3 место среди субъектов РФ.
"Кроме того, мы предложили внести изменения в законодательство для улучшения реализации национальных проектов. Уверены, что это будет способствовать увеличению объёма вводимого жилья, привлечению инвестиций и обновлению инфраструктуры. Мы хотим усовершенствовать механизм развития застроенных территорий и эффективнее решать проблемы, связанные с объектами незавершённого строительства", – сказал Артамонов.
 
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Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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