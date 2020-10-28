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https://ria.ru/20201028/donbass-1581991528.html
Украина обязалась представить дорожную карту по урегулированию в Донбассе
Киев обязался в течение недели представить свой пошаговый план по урегулированию конфликта на Донбассе, включающий все вопросы, затронутые в предложениях... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T20:10
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россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
борис грызлов
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> обязался в течение недели представить свой пошаговый план по урегулированию конфликта на Донбассе, включающий все вопросы, затронутые в предложениях Донецка и Луганска, сообщил полпред России в контактной группе <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a>.Он напомнил, что свой проект дорожной карты в соответствии с минскими соглашениями и резолюцией <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">Совбеза ООН</a> представители Донбасса предложили еще 14 октября, а украинская сторона пыталась уклониться от работы. Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что новая дорожная карта по урегулированию ситуации будет включать пункты об особенностях местного самоуправления.Также участники переговоров согласились, что наработка плана действий по активизации минских соглашений дает возможность разблокировать 20 участков для разминирования в Донбассе и перейти к практическому разведению сил на четырех участках.
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581861364.html
https://ria.ru/20201021/donbass-1580753746.html
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россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, борис грызлов, украина, в мире

Украина обязалась представить дорожную карту по урегулированию в Донбассе

20:10 28.10.2020 (обновлено: 21:20 28.10.2020)
 
© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Joint Forces Operation
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Киев обязался в течение недели представить свой пошаговый план по урегулированию конфликта на Донбассе, включающий все вопросы, затронутые в предложениях Донецка и Луганска, сообщил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Он напомнил, что свой проект дорожной карты в соответствии с минскими соглашениями и резолюцией Совбеза ООН представители Донбасса предложили еще 14 октября, а украинская сторона пыталась уклониться от работы.
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Депутат Верховной рады заявил, что Зеленскому не нужен мир в Донбассе
"Украинская делегация проявила желание продвинуться вперед, взяв на себя конкретные обязательства и сроки подготовки своего варианта. Это хорошая новость. Будем исходить из того, что выход на согласованный план действий, который может быть одобрен Верховной Радой и руководством Украины, позволит придать динамику в работе контактной группы по всем направлениям".
Борис Грызлов
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что новая дорожная карта по урегулированию ситуации будет включать пункты об особенностях местного самоуправления.
Также участники переговоров согласились, что наработка плана действий по активизации минских соглашений дает возможность разблокировать 20 участков для разминирования в Донбассе и перейти к практическому разведению сил на четырех участках.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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РоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБорис ГрызловУкраинаВ мире
 
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