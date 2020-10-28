https://ria.ru/20201028/donbass-1581991528.html

Украина обязалась представить дорожную карту по урегулированию в Донбассе

Киев обязался в течение недели представить свой пошаговый план по урегулированию конфликта на Донбассе, включающий все вопросы, затронутые в предложениях... РИА Новости, 28.10.2020

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2020-10-28T21:20

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

борис грызлов

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> обязался в течение недели представить свой пошаговый план по урегулированию конфликта на Донбассе, включающий все вопросы, затронутые в предложениях Донецка и Луганска, сообщил полпред России в контактной группе <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a>.Он напомнил, что свой проект дорожной карты в соответствии с минскими соглашениями и резолюцией <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank">Совбеза ООН</a> представители Донбасса предложили еще 14 октября, а украинская сторона пыталась уклониться от работы. Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a> заявил, что новая дорожная карта по урегулированию ситуации будет включать пункты об особенностях местного самоуправления.Также участники переговоров согласились, что наработка плана действий по активизации минских соглашений дает возможность разблокировать 20 участков для разминирования в Донбассе и перейти к практическому разведению сил на четырех участках.

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581861364.html

https://ria.ru/20201021/donbass-1580753746.html

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россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, борис грызлов, украина, в мире