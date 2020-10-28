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Курс доллара вырос до 77,46 рубля
Рубль в начале дня снижается к доллару и в рамках коррекции растет к евро. РИА Новости, 28.10.2020
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brent
цены на нефть
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Рубль в начале дня снижается к доллару и в рамках коррекции растет к евро.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 14 копеек, до 77,45 рубля, курс евро снижался на 15 копеек, до 91,18 рубля. Евро при этом терял на форексе 0,2% - до 1,1775 доллара.Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 93 копейки, до 77,31 рубля, евро - на 1,08 рубля, до 91,33 рубля.Стоимость нефти падает на 2,1%, до 40,74 доллара за баррель по марке <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>.
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brent, цены на нефть, экономика

Курс доллара вырос до 77,46 рубля

10:28 28.10.2020 (обновлено: 10:31 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Рубль в начале дня снижается к доллару и в рамках коррекции растет к евро.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышался на 14 копеек, до 77,45 рубля, курс евро снижался на 15 копеек, до 91,18 рубля. Евро при этом терял на форексе 0,2% - до 1,1775 доллара.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 93 копейки, до 77,31 рубля, евро - на 1,08 рубля, до 91,33 рубля.
Стоимость нефти падает на 2,1%, до 40,74 доллара за баррель по марке Brent.
 
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