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Липецкая область
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Детсад на 350 мест открыли в Липецке
Детский сад на 350 мест открыли в среду в одном из микрорайонов Липецка, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:50
2020-10-28T16:50
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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<strong>ЛИПЕЦК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Детский сад на 350 мест открыли в среду в одном из микрорайонов Липецка, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, садик будет работать по специально разработанной образовательной системе. Она включает познавательно-исследовательскую деятельность, конструирование, робототехнику, углублённое изучение математики. Для малышей разработаны занятия с акцентом на развитие мелкой моторики и логического мышления. Дети старшего возраста будут заниматься в художественной студии, где их научат самостоятельно создавать мультфильмы.Артамонов отметил, что в детском саду есть спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, пищеблок. Группы и кабинеты оснащены специальной безопасной мебелью, а на территории установлены современные игровые комплексы."Этот детский сад отличается от других. Видно, что продумана каждая деталь, всё сделано с заботой о детях. Этот проект надо брать за основу и налаживать взаимодействие со школами, чтобы дети, которые начнут своё образование здесь, могли его продолжить после выпуска из детского сада", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20201028/dorogi-1581936256.html
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игорь артамонов, липецк

Детсад на 350 мест открыли в Липецке

16:50 28.10.2020
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРазвивающие игрушки
Развивающие игрушки - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ЛИПЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Детский сад на 350 мест открыли в среду в одном из микрорайонов Липецка, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, садик будет работать по специально разработанной образовательной системе. Она включает познавательно-исследовательскую деятельность, конструирование, робототехнику, углублённое изучение математики. Для малышей разработаны занятия с акцентом на развитие мелкой моторики и логического мышления. Дети старшего возраста будут заниматься в художественной студии, где их научат самостоятельно создавать мультфильмы.
Артамонов отметил, что в детском саду есть спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, пищеблок. Группы и кабинеты оснащены специальной безопасной мебелью, а на территории установлены современные игровые комплексы.
"Этот детский сад отличается от других. Видно, что продумана каждая деталь, всё сделано с заботой о детях. Этот проект надо брать за основу и налаживать взаимодействие со школами, чтобы дети, которые начнут своё образование здесь, могли его продолжить после выпуска из детского сада", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
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