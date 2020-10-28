https://ria.ru/20201028/detsad-1581958205.html
Детсад на 350 мест открыли в Липецке
Детский сад на 350 мест открыли в среду в одном из микрорайонов Липецка, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:50
2020-10-28T16:50
2020-10-28T16:50
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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<strong>ЛИПЕЦК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Детский сад на 350 мест открыли в среду в одном из микрорайонов Липецка, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, садик будет работать по специально разработанной образовательной системе. Она включает познавательно-исследовательскую деятельность, конструирование, робототехнику, углублённое изучение математики. Для малышей разработаны занятия с акцентом на развитие мелкой моторики и логического мышления. Дети старшего возраста будут заниматься в художественной студии, где их научат самостоятельно создавать мультфильмы.Артамонов отметил, что в детском саду есть спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, пищеблок. Группы и кабинеты оснащены специальной безопасной мебелью, а на территории установлены современные игровые комплексы."Этот детский сад отличается от других. Видно, что продумана каждая деталь, всё сделано с заботой о детях. Этот проект надо брать за основу и налаживать взаимодействие со школами, чтобы дети, которые начнут своё образование здесь, могли его продолжить после выпуска из детского сада", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20201028/dorogi-1581936256.html
липецк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецк
ЛИПЕЦК, 28 окт – РИА Новости.
Детский сад на 350 мест открыли в среду в одном из микрорайонов Липецка, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, садик будет работать по специально разработанной образовательной системе. Она включает познавательно-исследовательскую деятельность, конструирование, робототехнику, углублённое изучение математики. Для малышей разработаны занятия с акцентом на развитие мелкой моторики и логического мышления. Дети старшего возраста будут заниматься в художественной студии, где их научат самостоятельно создавать мультфильмы.
Артамонов отметил, что в детском саду есть спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, пищеблок. Группы и кабинеты оснащены специальной безопасной мебелью, а на территории установлены современные игровые комплексы.
"Этот детский сад отличается от других. Видно, что продумана каждая деталь, всё сделано с заботой о детях. Этот проект надо брать за основу и налаживать взаимодействие со школами, чтобы дети, которые начнут своё образование здесь, могли его продолжить после выпуска из детского сада", – сказал Артамонов.