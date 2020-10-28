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СК завел дело после гибели ребенка в детсаду в Самарской области
Четырехлетний мальчик умер в детсаду под Самарой, поперхнувшись деталью конструктора, в отношении воспитательницы возбудили уголовное дело, сообщает в среду... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:54
2020-10-28T12:54
самара
борский район
происшествия
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<strong>САМАРА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Четырехлетний мальчик умер в детсаду под <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самарой</a>, поперхнувшись деталью конструктора, в отношении воспитательницы возбудили уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба СУСК РФ по региону.По данным прокуратуры области, инцидент произошел 15 октября в детском саду в одном из сел <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a>. По версии следствия, четырехлетний мальчик, предположительно, поперхнулся деталью от конструктора, спасти ребенка не удалось.В СУСК добавили, что в совершении преступления подозревается воспитатель дошкольной группы, которая не уделила должного внимания ребенку, находящемуся в игровой комнате. Прокурором Борского района в адрес руководителя детсада также внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении, добавили в надзорном ведомстве.
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самара
борский район
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самара, борский район, происшествия

СК завел дело после гибели ребенка в детсаду в Самарской области

12:54 28.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САМАРА, 28 окт - РИА Новости. Четырехлетний мальчик умер в детсаду под Самарой, поперхнувшись деталью конструктора, в отношении воспитательницы возбудили уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным прокуратуры области, инцидент произошел 15 октября в детском саду в одном из сел Борского района. По версии следствия, четырехлетний мальчик, предположительно, поперхнулся деталью от конструктора, спасти ребенка не удалось.
"По данному факту Богатовским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
В СУСК добавили, что в совершении преступления подозревается воспитатель дошкольной группы, которая не уделила должного внимания ребенку, находящемуся в игровой комнате. Прокурором Борского района в адрес руководителя детсада также внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении, добавили в надзорном ведомстве.
Детский сад - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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СамараБорский районПроисшествия
 
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