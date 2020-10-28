https://ria.ru/20201028/detsad-1581908606.html

СК завел дело после гибели ребенка в детсаду в Самарской области

Четырехлетний мальчик умер в детсаду под Самарой, поперхнувшись деталью конструктора, в отношении воспитательницы возбудили уголовное дело, сообщает в среду... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:54

2020-10-28T12:54

2020-10-28T12:54

самара

борский район

происшествия

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<strong>САМАРА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Четырехлетний мальчик умер в детсаду под <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самарой</a>, поперхнувшись деталью конструктора, в отношении воспитательницы возбудили уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба СУСК РФ по региону.По данным прокуратуры области, инцидент произошел 15 октября в детском саду в одном из сел <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a>. По версии следствия, четырехлетний мальчик, предположительно, поперхнулся деталью от конструктора, спасти ребенка не удалось.В СУСК добавили, что в совершении преступления подозревается воспитатель дошкольной группы, которая не уделила должного внимания ребенку, находящемуся в игровой комнате. Прокурором Борского района в адрес руководителя детсада также внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении, добавили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579495451.html

самара

борский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, борский район, происшествия