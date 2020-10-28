https://ria.ru/20201028/deti-siroty-1581874691.html

В Приамурье отремонтируют жилье для детей-сирот

Детям в Амурской области, оставшимся без родителей, помогут отремонтировать жилье, деньги на капитальные и текущие работы выделят из областного бюджета,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:46

2020-10-28T09:46

2020-10-28T09:46

жилье

амурская область

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Детям в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, оставшимся без родителей, помогут отремонтировать жилье, деньги на капитальные и текущие работы выделят из областного бюджета, дополнительной мерой соцподдержки можно воспользоваться только один раз, сообщает правительство Приамурья.Всего в регионе, по данным властей, 4535 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 3823 из них устроены в приемные, замещающие семьи, остальные проживают в соцучреждениях.Помощь в текущем и капитальном ремонте оказывают в рамках региональной госпрограммы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области". Получить поддержку можно не раньше, чем за полгода до 18-летия, прекращения опеки, выхода из детского дома, выпуска из учебного или исправительного учреждения.Находить подрядчика для ремонта и заключать с ним контракт должны органы местного самоуправления. Стоимость текущего ремонта должна составлять 3 тысячи рублей за "квадрат", капитального - 6 тысяч рублей. Отремонтировать жилье при помощи государства можно один раз.

https://ria.ru/20201027/medpomosch-1581712187.html

https://ria.ru/20201021/priamure-1580836265.html

амурская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, амурская область, общество