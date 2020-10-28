https://ria.ru/20201028/deti-siroty-1581874691.html
В Приамурье отремонтируют жилье для детей-сирот
Детям в Амурской области, оставшимся без родителей, помогут отремонтировать жилье, деньги на капитальные и текущие работы выделят из областного бюджета,... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:46
2020-10-28T09:46
2020-10-28T09:46
жилье
амурская область
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Детям в <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, оставшимся без родителей, помогут отремонтировать жилье, деньги на капитальные и текущие работы выделят из областного бюджета, дополнительной мерой соцподдержки можно воспользоваться только один раз, сообщает правительство Приамурья.Всего в регионе, по данным властей, 4535 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 3823 из них устроены в приемные, замещающие семьи, остальные проживают в соцучреждениях.Помощь в текущем и капитальном ремонте оказывают в рамках региональной госпрограммы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области". Получить поддержку можно не раньше, чем за полгода до 18-летия, прекращения опеки, выхода из детского дома, выпуска из учебного или исправительного учреждения.Находить подрядчика для ремонта и заключать с ним контракт должны органы местного самоуправления. Стоимость текущего ремонта должна составлять 3 тысячи рублей за "квадрат", капитального - 6 тысяч рублей. Отремонтировать жилье при помощи государства можно один раз.
https://ria.ru/20201027/medpomosch-1581712187.html
https://ria.ru/20201021/priamure-1580836265.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, амурская область, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт - РИА Новости.
Детям в Амурской области
, оставшимся без родителей, помогут отремонтировать жилье, деньги на капитальные и текущие работы выделят из областного бюджета, дополнительной мерой соцподдержки можно воспользоваться только один раз, сообщает правительство Приамурья.
Всего в регионе, по данным властей, 4535 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 3823 из них устроены в приемные, замещающие семьи, остальные проживают в соцучреждениях.
"Мы должны оказать им поддержку на первом этапе, когда выпускники детских домов и интернатов выходят во взрослую жизнь. Наша задача - создать максимально комфортные условия для их проживания, чтобы эти ребята могли наилучшим образом адаптироваться к жизни в обществе. Кроме ремонта в жилых помещениях в этом году впервые в регионе заработала такая мера соцподдержки для детей-сирот, как вручение сертификатов на жилье. Уже в этом году ей воспользуются 52 семьи и купят новые квартиры", - цитирует правительство губернатора Приамурья Василия Орлова.
Помощь в текущем и капитальном ремонте оказывают в рамках региональной госпрограммы "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области". Получить поддержку можно не раньше, чем за полгода до 18-летия, прекращения опеки, выхода из детского дома, выпуска из учебного или исправительного учреждения.
"В этом году такой мерой поддержки воспользуются семь муниципальных образований области. Они отремонтируют 15 жилых помещений, в том числе в 11 квартирах будет проведен капитальный ремонт, в четырех - текущий. Таким образом, 16 детей-сирот в 2020 году улучшат жилищные условия. В шести квартирах ремонт уже завершен, в остальных работы находятся на заключительной стадии завершения. На реализацию программы в этом году в областном бюджете предусмотрены средства в размере 2,7 миллиона рублей", - рассказала министр соцзащиты населения Приамурья Наталья Киселева.
Находить подрядчика для ремонта и заключать с ним контракт должны органы местного самоуправления. Стоимость текущего ремонта должна составлять 3 тысячи рублей за "квадрат", капитального - 6 тысяч рублей. Отремонтировать жилье при помощи государства можно один раз.