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Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20201028/deti-1581920609.html
В Воронежской области создали отделение Фонда защиты детей
Отделение Фонда защиты детей открылось в Воронежской области на базе регионального отделения Российского детского фонда, сообщает Воронежская областная дума. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:53
2020-10-28T14:51
воронежская область
российский детский фонд
воронежская областная дума
воронежская область
общество
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<strong>ВОРОНЕЖ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Отделение Фонда защиты детей открылось в <a href="https://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast" target="_blank">Воронежской области</a> на базе регионального отделения Российского детского фонда, сообщает Воронежская областная дума.Учредителями нового фонда стали Российский детский фонд, Международная ассоциация детских фондов, от имени государства учредителем выступает министерство просвещения РФ. Также в состав учредителей Фонда защиты детей вошли авторитетные общественные деятели России, политики, врачи, педагоги, деятели культуры. Новая общественно-государственная организация станет логическим продолжателем работы Российского детского фонда. При этом фонды-учредители, как и прежде, продолжат свою деятельность в сфере российской и международной благотворительности, а новая организация сосредоточится на консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию.В состав учредителей Воронежского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей" вошли председатель Воронежской областной думы, председатель попечительского совета воронежского отделения Российского детского фонда Владимир Нетёсов, а также депутаты регионального парламента Александр Пешиков и Елена Губина. По словам Нетёсова, новая общественно-государственная организация будет эффективно дополнять работу регионального омбудсмена в решении задач, поставленных президентом <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a> в рамках Десятилетия детства и демографической политики государства.По его предложению председателем Воронежского регионального отделения Фонда защиты детей стала председатель Воронежского областного отделения Российского детского фонда Марина Севергина.Воронежская областная дума уже более 17 лет тесно сотрудничает с региональным отделением Российского детского фонда. Совместно реализуются благотворительные и просветительские проекты, оказывается адресная помощь. Среди традиционных ежегодных совместных мероприятий фонда и Воронежской облдумы – организация поездки в Москву на празднование международного Дня защиты детей для одаренных ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детских домов, а также акция "Собери ребенка в школу". В ходе этой акции депутаты областной думы совместно с региональным отделением детского фонда приобретают и дарят первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей ранцы со всеми необходимыми принадлежностями для школы.
https://ria.ru/20201027/putin-1581683372.html
https://ria.ru/20200826/sotspodderzhka-1576322976.html
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российский детский фонд , воронежская областная дума, воронежская область, общество

В Воронежской области создали отделение Фонда защиты детей

13:53 28.10.2020 (обновлено: 14:51 28.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думыПредседатель заксобрания Воронежской областной думы Владимир Нетесов
Председатель заксобрания Воронежской областной думы Владимир Нетесов - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : пресс-служба Воронежской областной думы
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 28 окт - РИА Новости. Отделение Фонда защиты детей открылось в Воронежской области на базе регионального отделения Российского детского фонда, сообщает Воронежская областная дума.
Учредителями нового фонда стали Российский детский фонд, Международная ассоциация детских фондов, от имени государства учредителем выступает министерство просвещения РФ. Также в состав учредителей Фонда защиты детей вошли авторитетные общественные деятели России, политики, врачи, педагоги, деятели культуры. Новая общественно-государственная организация станет логическим продолжателем работы Российского детского фонда. При этом фонды-учредители, как и прежде, продолжат свою деятельность в сфере российской и международной благотворительности, а новая организация сосредоточится на консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию.
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В состав учредителей Воронежского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей" вошли председатель Воронежской областной думы, председатель попечительского совета воронежского отделения Российского детского фонда Владимир Нетёсов, а также депутаты регионального парламента Александр Пешиков и Елена Губина. По словам Нетёсова, новая общественно-государственная организация будет эффективно дополнять работу регионального омбудсмена в решении задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в рамках Десятилетия детства и демографической политики государства.

"Это расширение возможностей в деле совершенствования механизма защиты детей и семей с детьми, поиск новых путей решения проблем в этой сфере. Воронежскому отделению Фонда защиты детей предстоит масштабная работа. В Российском детском фонде есть множество программ, дополняющих государственную заботу о подрастающем поколении, работающих ради ребенка, его здоровья, развития, психологического комфорта. И создание новой общественной организации, которая сосредоточится на защите прав детей, даст больше возможностей для этой работы", – сказал Нетёсов.

По его предложению председателем Воронежского регионального отделения Фонда защиты детей стала председатель Воронежского областного отделения Российского детского фонда Марина Севергина.
Воронежская областная дума уже более 17 лет тесно сотрудничает с региональным отделением Российского детского фонда. Совместно реализуются благотворительные и просветительские проекты, оказывается адресная помощь. Среди традиционных ежегодных совместных мероприятий фонда и Воронежской облдумы – организация поездки в Москву на празднование международного Дня защиты детей для одаренных ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детских домов, а также акция "Собери ребенка в школу". В ходе этой акции депутаты областной думы совместно с региональным отделением детского фонда приобретают и дарят первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей ранцы со всеми необходимыми принадлежностями для школы.
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Воронежская областьРоссийский детский фондВоронежская областная ДумаВоронежская областьОбщество
 
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