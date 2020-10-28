https://ria.ru/20201028/deti-1581920609.html

В Воронежской области создали отделение Фонда защиты детей

Отделение Фонда защиты детей открылось в Воронежской области на базе регионального отделения Российского детского фонда, сообщает Воронежская областная дума. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:53

2020-10-28T13:53

2020-10-28T14:51

воронежская область

российский детский фонд

воронежская областная дума

воронежская область

общество

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<strong>ВОРОНЕЖ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Отделение Фонда защиты детей открылось в <a href="https://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast" target="_blank">Воронежской области</a> на базе регионального отделения Российского детского фонда, сообщает Воронежская областная дума.Учредителями нового фонда стали Российский детский фонд, Международная ассоциация детских фондов, от имени государства учредителем выступает министерство просвещения РФ. Также в состав учредителей Фонда защиты детей вошли авторитетные общественные деятели России, политики, врачи, педагоги, деятели культуры. Новая общественно-государственная организация станет логическим продолжателем работы Российского детского фонда. При этом фонды-учредители, как и прежде, продолжат свою деятельность в сфере российской и международной благотворительности, а новая организация сосредоточится на консолидации усилий государства и институтов гражданского общества по защите прав детей, созданию условий, способствующих их всестороннему развитию и воспитанию.В состав учредителей Воронежского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей" вошли председатель Воронежской областной думы, председатель попечительского совета воронежского отделения Российского детского фонда Владимир Нетёсов, а также депутаты регионального парламента Александр Пешиков и Елена Губина. По словам Нетёсова, новая общественно-государственная организация будет эффективно дополнять работу регионального омбудсмена в решении задач, поставленных президентом <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиром Путиным</a> в рамках Десятилетия детства и демографической политики государства.По его предложению председателем Воронежского регионального отделения Фонда защиты детей стала председатель Воронежского областного отделения Российского детского фонда Марина Севергина.Воронежская областная дума уже более 17 лет тесно сотрудничает с региональным отделением Российского детского фонда. Совместно реализуются благотворительные и просветительские проекты, оказывается адресная помощь. Среди традиционных ежегодных совместных мероприятий фонда и Воронежской облдумы – организация поездки в Москву на празднование международного Дня защиты детей для одаренных ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детских домов, а также акция "Собери ребенка в школу". В ходе этой акции депутаты областной думы совместно с региональным отделением детского фонда приобретают и дарят первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей ранцы со всеми необходимыми принадлежностями для школы.

https://ria.ru/20201027/putin-1581683372.html

https://ria.ru/20200826/sotspodderzhka-1576322976.html

воронежская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский детский фонд , воронежская областная дума, воронежская область, общество