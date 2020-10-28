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Путин проведет совещание по помощи детям с тяжелыми заболеваниями
Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, главная тема которого - организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями,... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T12:50
2020-10-28T12:50
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> в среду проведет совещание с кабмином, главная тема которого - организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Профильный вопрос, который сегодня будет заслушиваться, - это организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, с орфанными заболеваниями. Для этих целей был выделен источник финансирования - повышенные налоги для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Разумеется, как всегда, будут рассматриваться еще и текущие оперативные вопросы", - сказал Песков.
https://ria.ru/20201028/deti-1581884616.html
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здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин проведет совещание по помощи детям с тяжелыми заболеваниями

12:50 28.10.2020
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности
Президент РФ Владимир Путин поздравляет работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, главная тема которого - организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Профильный вопрос, который сегодня будет заслушиваться, - это организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, с орфанными заболеваниями. Для этих целей был выделен источник финансирования - повышенные налоги для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Разумеется, как всегда, будут рассматриваться еще и текущие оперативные вопросы", - сказал Песков.
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Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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