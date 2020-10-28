https://ria.ru/20201028/deti-1581907861.html

Путин проведет совещание по помощи детям с тяжелыми заболеваниями

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с кабмином, главная тема которого - организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями,... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T12:50

2020-10-28T12:50

2020-10-28T12:50

здоровье - общество

дмитрий песков

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> в среду проведет совещание с кабмином, главная тема которого - организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>."Профильный вопрос, который сегодня будет заслушиваться, - это организация помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, с орфанными заболеваниями. Для этих целей был выделен источник финансирования - повышенные налоги для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Разумеется, как всегда, будут рассматриваться еще и текущие оперативные вопросы", - сказал Песков.

https://ria.ru/20201028/deti-1581884616.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, общество