https://ria.ru/20201028/dementsiya-1581970729.html

Названа работа, приводящая к слабоумию

Датские ученые выявили связь между видом физического труда и развитием деменции. Исследование опубликовано в журнале Medicine & Science in Sports. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T17:43

2020-10-28T17:43

2020-10-28T17:58

деменция

старение

биология

здоровье

здоровье - общество

дания

работа

наука

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Датские ученые выявили связь между видом физического труда и развитием деменции. Исследование <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sms.13846" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовано</a> в журнале Medicine & Science in Sports.Как выяснилось, тяжелая работа и занятия спортом оказывают на человека противоположное воздействие. И если умеренные нагрузки и упражнения идут организму на пользу, то тяжелый физический труд, согласно данным ученых, приводит к изнашиванию внутренних органов, в том числе и мозга.Исследователи пришли к выводу, что тяжелая работа повышает риск развития деменции на 55 процентов. Данные были получены в процессе наблюдения за 4721 мужчиной начиная с 1970-х годов.По мнению ученых, подобные результаты должны привлечь внимание работодателей к вопросу профилактики деменции среди сотрудников, занимающихся тяжелым физическим трудом.

https://ria.ru/20200815/1575813791.html

https://ria.ru/20201025/starenie-1581253155.html

Артур Халиуллин А вот интересно, каким таким тяжелым трудом занимался Байден? 36

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дания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деменция, старение, биология, здоровье, здоровье - общество, дания, работа, наука, в мире