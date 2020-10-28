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https://ria.ru/20201028/dementsiya-1581970729.html
Названа работа, приводящая к слабоумию
Датские ученые выявили связь между видом физического труда и развитием деменции. Исследование опубликовано в журнале Medicine & Science in Sports. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:43
2020-10-28T17:58
деменция
старение
биология
здоровье
здоровье - общество
дания
работа
наука
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Датские ученые выявили связь между видом физического труда и развитием деменции. Исследование <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sms.13846" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликовано</a> в журнале Medicine &amp; Science in Sports.Как выяснилось, тяжелая работа и занятия спортом оказывают на человека противоположное воздействие. И если умеренные нагрузки и упражнения идут организму на пользу, то тяжелый физический труд, согласно данным ученых, приводит к изнашиванию внутренних органов, в том числе и мозга.Исследователи пришли к выводу, что тяжелая работа повышает риск развития деменции на 55 процентов. Данные были получены в процессе наблюдения за 4721 мужчиной начиная с 1970-х годов.По мнению ученых, подобные результаты должны привлечь внимание работодателей к вопросу профилактики деменции среди сотрудников, занимающихся тяжелым физическим трудом.
https://ria.ru/20200815/1575813791.html
https://ria.ru/20201025/starenie-1581253155.html
А вот интересно, каким таким тяжелым трудом занимался Байден?
36
10
дания
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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деменция, старение, биология, здоровье, здоровье - общество, дания, работа, наука, в мире

Названа работа, приводящая к слабоумию

17:43 28.10.2020 (обновлено: 17:58 28.10.2020)
 
© Fotolia / Sergey NivensВрач изучает снимки головного мозга человека
Врач изучает снимки головного мозга человека - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Fotolia / Sergey Nivens
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Датские ученые выявили связь между видом физического труда и развитием деменции. Исследование опубликовано в журнале Medicine & Science in Sports.
Как выяснилось, тяжелая работа и занятия спортом оказывают на человека противоположное воздействие. И если умеренные нагрузки и упражнения идут организму на пользу, то тяжелый физический труд, согласно данным ученых, приводит к изнашиванию внутренних органов, в том числе и мозга.
Открытие фантастического пространства Aiva в парке Сказка - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 03:11
Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
Исследователи пришли к выводу, что тяжелая работа повышает риск развития деменции на 55 процентов. Данные были получены в процессе наблюдения за 4721 мужчиной начиная с 1970-х годов.
По мнению ученых, подобные результаты должны привлечь внимание работодателей к вопросу профилактики деменции среди сотрудников, занимающихся тяжелым физическим трудом.
Избежать деменции - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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ДеменциястарениебиологияЗдоровьеЗдоровье - ОбществоДанияРаботаНаукаВ мире
 
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