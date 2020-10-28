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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201028/dela-1582007839.html
В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в связи с ситуацией после выборов в стране возбуждено более 650 уголовных дел, а некоторые недавние... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T23:15
2020-10-29T00:00
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Генеральный прокурор <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Андрей Швед заявил, что в связи с ситуацией после выборов в стране возбуждено более 650 уголовных дел, а некоторые недавние преступления еще будут квалифицированы как терроризм."Начало октября: по фактам массовых беспорядков, совершения насильственных действий в отношении сотрудников правопорядка, должностных лиц было возбуждено более 400 уголовных дел. Середина октября: уже более 500. Сегодня речь идет о 657 уголовных делах", - сказал Швед в эфире телеканала "<a href="https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Беларусь 1</a>".По его словам, правоохранительная система адаптировалась к существующим событиям и всем фактам будет дана правовая оценка. Глава ведомства отметил, что около 200 человек признаны обвиняемыми, около 70 дел направлены в суды."По сути дела, идет война, которая в последние несколько недель приобрела радикальные формы, крайне радикальные. По некоторым фактам, которые уже известны общественности, решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал генпрокурор. По его словам, рост числа возбужденных уголовных дел в последнее время свидетельствует о радикализации того, что происходит в обществе. "Да, мы говорим об отдельных фактах, наиболее громких, резонансных. На общем фоне количества возбужденных уголовных дел проявление насилия, жестокости и других элементов, связанных с этим террором, который развязан так называемыми мирными гражданами, говорит само за себя. Это тоже объективный показатель того, что произошла серьезная радикализация", - отметил генпрокурор.По его словам, сначала протестующие жгут автомобильные покрышки, бросают коктейли <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Molotov_Vjacheslav_Skrjabin/" target="_blank" data-auto="true">Молотова</a>. "А дальше какие призывы? "Давайте убивать". Они уже потеряли чувство реальности, перешли грань, когда не понимают, что их действия по сути дела уже террор со всеми вытекающими отсюда последствиями и ответственностью", - сказал Швед. Он с сожалением отметил, что в это втягивается молодежь.Швед также сообщил, что из тех дел, которые переданы в суд, по девяти уже приняты решения и по большинству лица осуждены на лишение свободы. "Такая практика будет продолжаться: каждый, кто посягнул на жизнь, здоровье (человека – ред.), общественную безопасность при участии в массовых беспорядках будут осуждены и осуждены на максимальные сроки лишения свободы. Во всяком случае государственные обвинители по каждому такому делу будут этого требовать", - сказал он.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20201027/sobranie-1581768871.html
https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html
Маловато, надо увеличить. Чтоб другим не повадно было.
28
России не нужна площадка доставки ракет НАТО. Александру Григорьевичу нужно поторопиться. И я не знаю как принято у дипломатов, если мне поступают заведомо нежелательные звонки я их блокирую. Во время войны нужна определённость от товарища по оружию
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белоруссия
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белоруссия, в мире

В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов

23:15 28.10.2020 (обновлено: 00:00 29.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в связи с ситуацией после выборов в стране возбуждено более 650 уголовных дел, а некоторые недавние преступления еще будут квалифицированы как терроризм.
"Начало октября: по фактам массовых беспорядков, совершения насильственных действий в отношении сотрудников правопорядка, должностных лиц было возбуждено более 400 уголовных дел. Середина октября: уже более 500. Сегодня речь идет о 657 уголовных делах", - сказал Швед в эфире телеканала "Беларусь 1".
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По его словам, правоохранительная система адаптировалась к существующим событиям и всем фактам будет дана правовая оценка. Глава ведомства отметил, что около 200 человек признаны обвиняемыми, около 70 дел направлены в суды.
"По сути дела, идет война, которая в последние несколько недель приобрела радикальные формы, крайне радикальные. По некоторым фактам, которые уже известны общественности, решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал генпрокурор.
По его словам, рост числа возбужденных уголовных дел в последнее время свидетельствует о радикализации того, что происходит в обществе. "Да, мы говорим об отдельных фактах, наиболее громких, резонансных. На общем фоне количества возбужденных уголовных дел проявление насилия, жестокости и других элементов, связанных с этим террором, который развязан так называемыми мирными гражданами, говорит само за себя. Это тоже объективный показатель того, что произошла серьезная радикализация", - отметил генпрокурор.
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По его словам, сначала протестующие жгут автомобильные покрышки, бросают коктейли Молотова. "А дальше какие призывы? "Давайте убивать". Они уже потеряли чувство реальности, перешли грань, когда не понимают, что их действия по сути дела уже террор со всеми вытекающими отсюда последствиями и ответственностью", - сказал Швед. Он с сожалением отметил, что в это втягивается молодежь.
Швед также сообщил, что из тех дел, которые переданы в суд, по девяти уже приняты решения и по большинству лица осуждены на лишение свободы. "Такая практика будет продолжаться: каждый, кто посягнул на жизнь, здоровье (человека – ред.), общественную безопасность при участии в массовых беспорядках будут осуждены и осуждены на максимальные сроки лишения свободы. Во всяком случае государственные обвинители по каждому такому делу будут этого требовать", - сказал он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов.
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