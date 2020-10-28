https://ria.ru/20201028/dela-1582007839.html

В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в связи с ситуацией после выборов в стране возбуждено более 650 уголовных дел, а некоторые недавние... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T23:15

2020-10-28T23:15

2020-10-29T00:00

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Генеральный прокурор <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Андрей Швед заявил, что в связи с ситуацией после выборов в стране возбуждено более 650 уголовных дел, а некоторые недавние преступления еще будут квалифицированы как терроризм."Начало октября: по фактам массовых беспорядков, совершения насильственных действий в отношении сотрудников правопорядка, должностных лиц было возбуждено более 400 уголовных дел. Середина октября: уже более 500. Сегодня речь идет о 657 уголовных делах", - сказал Швед в эфире телеканала "<a href="https://www.tvr.by/televidenie/belarus-1/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Беларусь 1</a>".По его словам, правоохранительная система адаптировалась к существующим событиям и всем фактам будет дана правовая оценка. Глава ведомства отметил, что около 200 человек признаны обвиняемыми, около 70 дел направлены в суды."По сути дела, идет война, которая в последние несколько недель приобрела радикальные формы, крайне радикальные. По некоторым фактам, которые уже известны общественности, решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм со всеми вытекающими отсюда последствиями", - сказал генпрокурор. По его словам, рост числа возбужденных уголовных дел в последнее время свидетельствует о радикализации того, что происходит в обществе. "Да, мы говорим об отдельных фактах, наиболее громких, резонансных. На общем фоне количества возбужденных уголовных дел проявление насилия, жестокости и других элементов, связанных с этим террором, который развязан так называемыми мирными гражданами, говорит само за себя. Это тоже объективный показатель того, что произошла серьезная радикализация", - отметил генпрокурор.По его словам, сначала протестующие жгут автомобильные покрышки, бросают коктейли <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Molotov_Vjacheslav_Skrjabin/" target="_blank" data-auto="true">Молотова</a>. "А дальше какие призывы? "Давайте убивать". Они уже потеряли чувство реальности, перешли грань, когда не понимают, что их действия по сути дела уже террор со всеми вытекающими отсюда последствиями и ответственностью", - сказал Швед. Он с сожалением отметил, что в это втягивается молодежь.Швед также сообщил, что из тех дел, которые переданы в суд, по девяти уже приняты решения и по большинству лица осуждены на лишение свободы. "Такая практика будет продолжаться: каждый, кто посягнул на жизнь, здоровье (человека – ред.), общественную безопасность при участии в массовых беспорядках будут осуждены и осуждены на максимальные сроки лишения свободы. Во всяком случае государственные обвинители по каждому такому делу будут этого требовать", - сказал он.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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https://ria.ru/20201027/sobranie-1581768871.html

https://ria.ru/20201028/belorussiya-1581823739.html

Арсений Новиков Маловато, надо увеличить. Чтоб другим не повадно было. 28

Ярослав Погодин России не нужна площадка доставки ракет НАТО. Александру Григорьевичу нужно поторопиться. И я не знаю как принято у дипломатов, если мне поступают заведомо нежелательные звонки я их блокирую. Во время войны нужна определённость от товарища по оружию 24

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире