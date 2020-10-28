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Дегтярев объяснил, почему поставил рамку металлодетектора в приемной
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не чувствует себя в безопасности, поэтому у его приемной были установлены рамки металлодетектора. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T09:49
2020-10-28T09:49
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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<strong>ХАБАРОВСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> заявил, что не чувствует себя в безопасности, поэтому у его приемной были установлены рамки металлодетектора.В соцсетях распространили фото рамки металлодетектора у входа в приемную Дегтярева.Он отметил, что такие рамки будут стоять и у входа в здание правительства. "Служба безопасности работает, поступают угрозы. Есть агентурная информация. Мы слишком многих оттащили от корыта – это не может нравиться некоторым", - добавил он.Дегтярев также рассказал, что не обижается, когда болельщики на спортивных матчах, куда он приходит, негативно реагируют на него.
https://ria.ru/20201023/degtyarev-1581115957.html
"Мы слишком многих оттащили от корыта" - речь достойная губернатора. Тогда бы и сказал, что не "не чувствует себя в безопасности", а "очкует".
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РИА Новости
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михаил дегтярев, хабаровский край, политика

Дегтярев объяснил, почему поставил рамку металлодетектора в приемной

09:49 28.10.2020
 
© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Администрация Хабаровского края
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ХАБАРОВСК, 28 окт – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не чувствует себя в безопасности, поэтому у его приемной были установлены рамки металлодетектора.
В соцсетях распространили фото рамки металлодетектора у входа в приемную Дегтярева.
"Я не чувствую себя в безопасности. Я усиливаю охрану, ввожу в соответствие с рекомендациями службы безопасности меры, которые введены во всех субъектах РФ и всех органах власти, … кроме хабаровского правительства. У нас в дом правительства сегодня может зайти любой с оружием, с чем угодно, и это ненормально, противоречит протоколам, которые введены в органах власти... У меня больше вопросов, почему они (рамки) не стояли", - сказал Дегтярев журналистам.
Он отметил, что такие рамки будут стоять и у входа в здание правительства. "Служба безопасности работает, поступают угрозы. Есть агентурная информация. Мы слишком многих оттащили от корыта – это не может нравиться некоторым", - добавил он.
Дегтярев также рассказал, что не обижается, когда болельщики на спортивных матчах, куда он приходит, негативно реагируют на него.
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