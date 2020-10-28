https://ria.ru/20201028/degtyarev-1581875098.html

Дегтярев объяснил, почему поставил рамку металлодетектора в приемной

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не чувствует себя в безопасности, поэтому у его приемной были установлены рамки металлодетектора. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T09:49

2020-10-28T09:49

2020-10-28T09:49

михаил дегтярев

хабаровский край

политика

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<strong>ХАБАРОВСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> заявил, что не чувствует себя в безопасности, поэтому у его приемной были установлены рамки металлодетектора.В соцсетях распространили фото рамки металлодетектора у входа в приемную Дегтярева.Он отметил, что такие рамки будут стоять и у входа в здание правительства. "Служба безопасности работает, поступают угрозы. Есть агентурная информация. Мы слишком многих оттащили от корыта – это не может нравиться некоторым", - добавил он.Дегтярев также рассказал, что не обижается, когда болельщики на спортивных матчах, куда он приходит, негативно реагируют на него.

https://ria.ru/20201023/degtyarev-1581115957.html

agent_anonimus "Мы слишком многих оттащили от корыта" - речь достойная губернатора. Тогда бы и сказал, что не "не чувствует себя в безопасности", а "очкует". 20

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хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил дегтярев, хабаровский край, политика