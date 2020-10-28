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https://ria.ru/20201028/degtyarev-1581864867.html
Дегтярев сформировал команду для управления Хабаровским краем
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что сформировал команду для управления регионом. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T07:56
2020-10-28T07:56
уголовное дело сергея фургала
сизо лефортово
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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<strong>ХАБАРОВСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> заявил, что сформировал команду для управления регионом.Он отметил, что объездил много районов края и продолжит встречи с местными жителями.Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, который смещен с поста в связи с утратой доверия. В отношении экс-губернатора ведется дело.Следственный комитет обвиняет Фургала в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. Сейчас Фургал находится в московском <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>". Басманный суд Москвы 3 сентября продлил экс-губернатору арест до 9 декабря.
https://ria.ru/20201023/degtyarev-1581115957.html
Хорошо что заказчика фургала не выпустили. Преступленик должен мотать срок, причём очень большой, а лучше пожизненный
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хабаровский край
РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, политика

Дегтярев сформировал команду для управления Хабаровским краем

07:56 28.10.2020
 
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
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ХАБАРОВСК, 28 окт – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что сформировал команду для управления регионом.
"Теперь о 100 днях (руководства Дегтярева в крае). Мы серьезно заложили фундамент на будущее, команду сформировали. Еще два министра под вопросом, но в целом уже команда понятна, которая будет работать под моим началом", - сказал Дегтярев журналистам.
Он отметил, что объездил много районов края и продолжит встречи с местными жителями.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с утратой доверия. В отношении экс-губернатора ведется дело.
Следственный комитет обвиняет Фургала в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. Сейчас Фургал находится в московском СИЗО "Лефортово". Басманный суд Москвы 3 сентября продлил экс-губернатору арест до 9 декабря.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Уголовное дело Сергея ФургалаСИЗО ЛефортовоСергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровский крайПолитика
 
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