https://ria.ru/20201028/degtyarev-1581864867.html

Дегтярев сформировал команду для управления Хабаровским краем

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что сформировал команду для управления регионом. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T07:56

2020-10-28T07:56

2020-10-28T07:56

уголовное дело сергея фургала

сизо лефортово

сергей фургал

михаил дегтярев

хабаровский край

политика

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<strong>ХАБАРОВСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> заявил, что сформировал команду для управления регионом.Он отметил, что объездил много районов края и продолжит встречи с местными жителями.Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a>, который смещен с поста в связи с утратой доверия. В отношении экс-губернатора ведется дело.Следственный комитет обвиняет Фургала в организации убийств в 2000-х годах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным себя он не признает. Сейчас Фургал находится в московском <a href="http://ria.ru/organization_SIZO_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">СИЗО "Лефортово</a>". Басманный суд Москвы 3 сентября продлил экс-губернатору арест до 9 декабря.

https://ria.ru/20201023/degtyarev-1581115957.html

Dony Trump Хорошо что заказчика фургала не выпустили. Преступленик должен мотать срок, причём очень большой, а лучше пожизненный 11

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хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, политика