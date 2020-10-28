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https://ria.ru/20201028/dadli-1581636035.html
Актер из "Гарри Поттера" рассказал, почему его перестали узнавать
Британский актер Гарри Меллинг, которому принесла мировую известность роль Дадли Дурсля в фильмах по книгам Джоан Роулинг, рассказал, что его перестали узнавать РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T07:19
2020-10-28T07:51
культура
кино и сериалы
netflix
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. Британский актер Гарри Меллинг, которому принесла мировую известность роль Дадли Дурсля в фильмах по книгам Джоан Роулинг, рассказал, что его перестали узнавать в какой-то момент из-за того, что он сильно похудел, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/harry-melling-the-queens-gambit-weight-loss-netflix-harry-potter-b1340429.html" target="_blank">сообщает</a> Independent.Так, раньше люди на улице сразу видели в нем Дадли, которого он сыграл во всех частях поттерианы. За время съемок в фильмах о мальчике, который выжил, он так сильно похудел, что в первой части ленты "Гарри Поттер и дары смерти" (2007) ему пришлось играть в специальном костюме, в котором он казался толще. "По-моему, это произошло естественным образом. Я начал ходить в школу актерского мастерства, когда мне было 18 лет, и там мой вес начал меняться. Я сам специально ничего для этого не делал", — поделился Меллинг. Он уточнил также, что для него это было изменение со знаком плюс. "Раньше меня воспринимали только как часть истории о Гарри Поттере, а тут у меня появилась возможность начать все сначала, думаю, это был полезный опыт", — рассказал он. Сейчас 31-летний актер принимает участие в сериале "Ферзевый гамбит" на Netflix о гениальной шахматистке. В 2020 году вышли "Дьявол на все времена" и "Бессмертная гвардия" с его участием.
https://ria.ru/20200830/shakhmaty-1576418952.html
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кино и сериалы, netflix, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй)

Актер из "Гарри Поттера" рассказал, почему его перестали узнавать

07:19 28.10.2020 (обновлено: 07:51 28.10.2020)
 
© AFP 2020 / Anthony Harvey/Warner Bros.Гарри Меллиинг / Дадли Дурсль
Гарри Меллиинг / Дадли Дурсль - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© AFP 2020 / Anthony Harvey/Warner Bros.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Британский актер Гарри Меллинг, которому принесла мировую известность роль Дадли Дурсля в фильмах по книгам Джоан Роулинг, рассказал, что его перестали узнавать в какой-то момент из-за того, что он сильно похудел, сообщает Independent.
Так, раньше люди на улице сразу видели в нем Дадли, которого он сыграл во всех частях поттерианы.
За время съемок в фильмах о мальчике, который выжил, он так сильно похудел, что в первой части ленты "Гарри Поттер и дары смерти" (2007) ему пришлось играть в специальном костюме, в котором он казался толще.
"По-моему, это произошло естественным образом. Я начал ходить в школу актерского мастерства, когда мне было 18 лет, и там мой вес начал меняться. Я сам специально ничего для этого не делал", — поделился Меллинг.
Он уточнил также, что для него это было изменение со знаком плюс.
"Раньше меня воспринимали только как часть истории о Гарри Поттере, а тут у меня появилась возможность начать все сначала, думаю, это был полезный опыт", — рассказал он.
Сейчас 31-летний актер принимает участие в сериале "Ферзевый гамбит" на Netflix о гениальной шахматистке. В 2020 году вышли "Дьявол на все времена" и "Бессмертная гвардия" с его участием.
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