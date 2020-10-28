https://ria.ru/20201028/dadli-1581636035.html

Актер из "Гарри Поттера" рассказал, почему его перестали узнавать

Британский актер Гарри Меллинг, которому принесла мировую известность роль Дадли Дурсля в фильмах по книгам Джоан Роулинг, рассказал, что его перестали узнавать РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T07:19

2020-10-28T07:19

2020-10-28T07:51

культура

кино и сериалы

netflix

гарри поттер

джоан роулинг (джоан мюррэй)

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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости</strong>. Британский актер Гарри Меллинг, которому принесла мировую известность роль Дадли Дурсля в фильмах по книгам Джоан Роулинг, рассказал, что его перестали узнавать в какой-то момент из-за того, что он сильно похудел, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/harry-melling-the-queens-gambit-weight-loss-netflix-harry-potter-b1340429.html" target="_blank">сообщает</a> Independent.Так, раньше люди на улице сразу видели в нем Дадли, которого он сыграл во всех частях поттерианы. За время съемок в фильмах о мальчике, который выжил, он так сильно похудел, что в первой части ленты "Гарри Поттер и дары смерти" (2007) ему пришлось играть в специальном костюме, в котором он казался толще. "По-моему, это произошло естественным образом. Я начал ходить в школу актерского мастерства, когда мне было 18 лет, и там мой вес начал меняться. Я сам специально ничего для этого не делал", — поделился Меллинг. Он уточнил также, что для него это было изменение со знаком плюс. "Раньше меня воспринимали только как часть истории о Гарри Поттере, а тут у меня появилась возможность начать все сначала, думаю, это был полезный опыт", — рассказал он. Сейчас 31-летний актер принимает участие в сериале "Ферзевый гамбит" на Netflix о гениальной шахматистке. В 2020 году вышли "Дьявол на все времена" и "Бессмертная гвардия" с его участием.

https://ria.ru/20200830/shakhmaty-1576418952.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, netflix, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй)