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В МЧС рассказали, как подготовить дачу к зиме
Убранные с дачного участка горюче-смазочные материалы, ветки деревьев, остатки дров, конструкции летних парников помогут пережить зиму в целости и сохранности... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T05:07
2020-10-28T05:07
россия
дача
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
зима (время года)
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Убранные с дачного участка горюче-смазочные материалы, ветки деревьев, остатки дров, конструкции летних парников помогут пережить зиму в целости и сохранности не только вашей даче, но и соседским, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Также специалисты напомнили, что старую листву нельзя сжигать: ее следует вывозить в специально отведенные для подобного мусора места. Кроме того, спасатели советуют убрать остатки травы, деревяшек вокруг дома на полосе шириной не менее трех метров, сформировав защитную полосу.Как отмечают специалисты, если используются газовые баллоны, нужно вывезти их с участка. При отсутствии такой возможности необходимо разместить взрывоопасное оборудование не в основном доме, а в удаленной пристройке. Желательно, чтобы строение было выполнено из кирпича или камня.Кроме того, если планируется возвращение на дачный участок в осенне-зимний период, то электропроводку и газобаллонное оборудование, а также печи и дымоходы нужно проверить заблаговременно. При необходимости - провести ремонтные работы."Также разместите максимально удобно табличку с наиболее важными телефонными номерами, ведь в экстренной ситуации любой человек может растеряться и забыть даже такие простые номера, как "101" или "112", - добавили в главке.
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россия
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РИА Новости
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россия, дача, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, зима (время года), общество

В МЧС рассказали, как подготовить дачу к зиме

05:07 28.10.2020
 
© Fotolia / Ilia Torlin Загородный дом. Архив
Загородный дом. Архив - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Fotolia / Ilia Torlin
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Убранные с дачного участка горюче-смазочные материалы, ветки деревьев, остатки дров, конструкции летних парников помогут пережить зиму в целости и сохранности не только вашей даче, но и соседским, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"Никогда не оставляйте на участке горюче-смазочные материалы! Не оставляйте "запас, вдруг пригодится". Даже огонь от окурка, брошенного случайным прохожим, может оказаться проблемой, а если на участке под навесом осталась парочка канистр - то серьезной проблемой для нерадивого дачника и всех его соседей. Обратите внимание и на то, что к пожару на дачном участке порой приводит, к сожалению, обыкновенная лень. Мы уверены, что вы делаете все возможное для безопасности своей семьи, но обратите внимание, пожалуйста, и на все ветки, на остатки дров, конструкции летних парников", - рассказали в главке.
Также специалисты напомнили, что старую листву нельзя сжигать: ее следует вывозить в специально отведенные для подобного мусора места. Кроме того, спасатели советуют убрать остатки травы, деревяшек вокруг дома на полосе шириной не менее трех метров, сформировав защитную полосу.
"Оставляя дачу на зимовку, убедитесь, все ли электрические устройства отключены. Нет, не кнопкой "вкл./выкл.", а из розеток, а доступ электричеству к розеткам перекрыт в распределительном щитке? Очень хорошо. То же самое, кстати, касается и газового оборудования - мало просто "выключить плиту". Нужно перекрыть подачу газа на весь участок", - добавили в ведомстве.
Как отмечают специалисты, если используются газовые баллоны, нужно вывезти их с участка. При отсутствии такой возможности необходимо разместить взрывоопасное оборудование не в основном доме, а в удаленной пристройке. Желательно, чтобы строение было выполнено из кирпича или камня.
Кроме того, если планируется возвращение на дачный участок в осенне-зимний период, то электропроводку и газобаллонное оборудование, а также печи и дымоходы нужно проверить заблаговременно. При необходимости - провести ремонтные работы.
"Также разместите максимально удобно табличку с наиболее важными телефонными номерами, ведь в экстренной ситуации любой человек может растеряться и забыть даже такие простые номера, как "101" или "112", - добавили в главке.
Погреб - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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В МЧС рассказали, как правильно спускаться в погреб
 
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РоссияДачаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваЗима (время года)Общество
 
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