https://ria.ru/20201028/dacha-1581860946.html

В МЧС рассказали, как подготовить дачу к зиме

Убранные с дачного участка горюче-смазочные материалы, ветки деревьев, остатки дров, конструкции летних парников помогут пережить зиму в целости и сохранности... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T05:07

2020-10-28T05:07

2020-10-28T05:07

россия

дача

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

зима (время года)

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Убранные с дачного участка горюче-смазочные материалы, ветки деревьев, остатки дров, конструкции летних парников помогут пережить зиму в целости и сохранности не только вашей даче, но и соседским, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России.Также специалисты напомнили, что старую листву нельзя сжигать: ее следует вывозить в специально отведенные для подобного мусора места. Кроме того, спасатели советуют убрать остатки травы, деревяшек вокруг дома на полосе шириной не менее трех метров, сформировав защитную полосу.Как отмечают специалисты, если используются газовые баллоны, нужно вывезти их с участка. При отсутствии такой возможности необходимо разместить взрывоопасное оборудование не в основном доме, а в удаленной пристройке. Желательно, чтобы строение было выполнено из кирпича или камня.Кроме того, если планируется возвращение на дачный участок в осенне-зимний период, то электропроводку и газобаллонное оборудование, а также печи и дымоходы нужно проверить заблаговременно. При необходимости - провести ремонтные работы."Также разместите максимально удобно табличку с наиболее важными телефонными номерами, ведь в экстренной ситуации любой человек может растеряться и забыть даже такие простые номера, как "101" или "112", - добавили в главке.

https://ria.ru/20200906/pogreb-1576831587.html

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дача, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, зима (время года), общество