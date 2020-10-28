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https://ria.ru/20201028/covid-1581859178.html
Иммунолог назвал три причины неуязвимости к коронавирусу
РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T02:49
2020-10-28T09:11
распространение нового коронавируса
арег тотолян
георгий викулов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог <a href="http://ria.ru/person_georgiy-vikulov/" target="_blank" data-auto="true">Георгий Викулов</a> назвал возможные причины того, что некоторые люди не заражаются коронавирусом.Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank">Арег Тотолян</a> заявил, что определенная группа лиц не заболевает COVID-19 даже при многократных контактах с инфицированными.Врач также отметил, что возможны и другие причины, которые выяснят в результате генетических исследований, связанных с коронавирусом. Такие исследования, по мнению медика, могут модернизировать лечение COVID-19. В пример он привел изучение гепатита — тогда нашли людей, у которых заболевание прогрессировало очень медленно, и это помогло при лечении других пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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арег тотолян, георгий викулов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Иммунолог назвал три причины неуязвимости к коронавирусу

02:49 28.10.2020 (обновлено: 09:11 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов назвал возможные причины того, что некоторые люди не заражаются коронавирусом.
Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что определенная группа лиц не заболевает COVID-19 даже при многократных контактах с инфицированными.

"Возможно, это эффект иммунной системы. Возможно, это низкая вирусная нагрузка. Или сумма этих факторов", — сказал Викулов в беседе с ura.ru.

Врач также отметил, что возможны и другие причины, которые выяснят в результате генетических исследований, связанных с коронавирусом. Такие исследования, по мнению медика, могут модернизировать лечение COVID-19. В пример он привел изучение гепатита — тогда нашли людей, у которых заболевание прогрессировало очень медленно, и это помогло при лечении других пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАрег ТотолянГеоргий ВикуловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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