https://ria.ru/20201028/covid-1581859178.html

Иммунолог назвал три причины неуязвимости к коронавирусу

РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T02:49

2020-10-28T02:49

2020-10-28T09:11

распространение нового коронавируса

арег тотолян

георгий викулов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог <a href="http://ria.ru/person_georgiy-vikulov/" target="_blank" data-auto="true">Георгий Викулов</a> назвал возможные причины того, что некоторые люди не заражаются коронавирусом.Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank">Арег Тотолян</a> заявил, что определенная группа лиц не заболевает COVID-19 даже при многократных контактах с инфицированными.Врач также отметил, что возможны и другие причины, которые выяснят в результате генетических исследований, связанных с коронавирусом. Такие исследования, по мнению медика, могут модернизировать лечение COVID-19. В пример он привел изучение гепатита — тогда нашли людей, у которых заболевание прогрессировало очень медленно, и это помогло при лечении других пациентов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201027/vaktsina-1581831271.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арег тотолян, георгий викулов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество