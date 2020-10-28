https://ria.ru/20201028/chay-1581937001.html

Спикер парламента Кубани призвал восстанавливать чайные плантации региона

Сегодня чай в Краснодарском крае выращивается только на 30% от общей площади пригодных для этого земель, необходимо восстанавливать заброшенные плантации и... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:56

2020-10-28T14:56

2020-10-28T14:56

краснодарский край

сочи

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости.</strong> Сегодня чай в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a> выращивается только на 30% от общей площади пригодных для этого земель, необходимо восстанавливать заброшенные плантации и рекультивировать низкоэффективные старые посадки, заявил спикер законодательного собрания (ЗСК) Юрий Бурлачко, которого цитирует пресс-служба ЗСК.Отмечается, что в среду законодатели дали рекомендации чаеводам по дальнейшему развитию отрасли. На пленарном заседании депутаты заслушали информацию о развитии в регионе отрасли чаеводства.По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом объем валового сбора чайного листа увеличился, несмотря на неблагоприятные климатические условия. Что касается реконструкции чайных плантаций, то в 2019 году удалось восстановить 36,8 гектара. В 2020-м их эксплуатационная площадь увеличилась на 34,3 гектара.В настоящее время в регионе в рамках заключенного на РИФ соглашения о намерениях между администрацией <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> и обществом с ограниченной ответственностью "Объединение Краснодарский чай" реализуется инвестпроект по строительству современного предприятия по комплексному производству и переработке чайного листа.В ходе обсуждения депутаты отметили, что на сегодняшний день в крае ведется планомерная работа по реализации госполитики, направленной на восстановление и развитие чаеводства. На Кубани также стимулируется деятельность отраслевиков и создаются экономические условия для производства и поставки на потребительский рынок чая, отвечающего международным стандартам, добавили в ведомстве.

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https://ria.ru/20201027/kuban-1581787976.html

https://ria.ru/20201028/byudzhet-1581929154.html

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краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, краснодарский край, экономика