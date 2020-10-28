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Краснодарский край
https://ria.ru/20201028/chay-1581937001.html
Спикер парламента Кубани призвал восстанавливать чайные плантации региона
Сегодня чай в Краснодарском крае выращивается только на 30% от общей площади пригодных для этого земель, необходимо восстанавливать заброшенные плантации и... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:56
2020-10-28T14:56
краснодарский край
сочи
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости.</strong> Сегодня чай в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a> выращивается только на 30% от общей площади пригодных для этого земель, необходимо восстанавливать заброшенные плантации и рекультивировать низкоэффективные старые посадки, заявил спикер законодательного собрания (ЗСК) Юрий Бурлачко, которого цитирует пресс-служба ЗСК.Отмечается, что в среду законодатели дали рекомендации чаеводам по дальнейшему развитию отрасли. На пленарном заседании депутаты заслушали информацию о развитии в регионе отрасли чаеводства.По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом объем валового сбора чайного листа увеличился, несмотря на неблагоприятные климатические условия. Что касается реконструкции чайных плантаций, то в 2019 году удалось восстановить 36,8 гектара. В 2020-м их эксплуатационная площадь увеличилась на 34,3 гектара.В настоящее время в регионе в рамках заключенного на РИФ соглашения о намерениях между администрацией <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> и обществом с ограниченной ответственностью "Объединение Краснодарский чай" реализуется инвестпроект по строительству современного предприятия по комплексному производству и переработке чайного листа.В ходе обсуждения депутаты отметили, что на сегодняшний день в крае ведется планомерная работа по реализации госполитики, направленной на восстановление и развитие чаеводства. На Кубани также стимулируется деятельность отраслевиков и создаются экономические условия для производства и поставки на потребительский рынок чая, отвечающего международным стандартам, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20201026/kuban-1581630791.html
https://ria.ru/20201027/kuban-1581787976.html
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сочи, краснодарский край, экономика

Спикер парламента Кубани призвал восстанавливать чайные плантации региона

14:56 28.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на город Краснодар
Вид на город Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Сегодня чай в Краснодарском крае выращивается только на 30% от общей площади пригодных для этого земель, необходимо восстанавливать заброшенные плантации и рекультивировать низкоэффективные старые посадки, заявил спикер законодательного собрания (ЗСК) Юрий Бурлачко, которого цитирует пресс-служба ЗСК.
"Для полноценного восстановления чаеводства в крае необходимо работать на перспективу – восстанавливать заброшенные плантации, рекультивировать низкоэффективные старые посадки. У нас есть резервы роста – сегодня чай выращивается только на 30% от общей площади пригодных для этого земель. Кубань – единственное место выращивания чая в России, и наши чайные плантации без всякого преувеличения могут называться национальным достоянием", - отметил председатель ЗСК.
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Отмечается, что в среду законодатели дали рекомендации чаеводам по дальнейшему развитию отрасли. На пленарном заседании депутаты заслушали информацию о развитии в регионе отрасли чаеводства.
"В принятом постановлении о ходе реализации краевого закона о развитии чаеводства депутаты рекомендовали региональным минсельхозу и минфину предусмотреть финансирование научного сопровождения восстановительных и уходных работ на чайных плантациях. Арендаторам занятых чайными плантациями земельных участков предложено принять необходимые меры по рекультивации, проведению восстановительных работ и вовлечению в хозяйственный оборот данных территорий", - отметили в ЗСК.
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По данным ведомства, по сравнению с прошлым годом объем валового сбора чайного листа увеличился, несмотря на неблагоприятные климатические условия. Что касается реконструкции чайных плантаций, то в 2019 году удалось восстановить 36,8 гектара. В 2020-м их эксплуатационная площадь увеличилась на 34,3 гектара.
В настоящее время в регионе в рамках заключенного на РИФ соглашения о намерениях между администрацией Сочи и обществом с ограниченной ответственностью "Объединение Краснодарский чай" реализуется инвестпроект по строительству современного предприятия по комплексному производству и переработке чайного листа.
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В ходе обсуждения депутаты отметили, что на сегодняшний день в крае ведется планомерная работа по реализации госполитики, направленной на восстановление и развитие чаеводства. На Кубани также стимулируется деятельность отраслевиков и создаются экономические условия для производства и поставки на потребительский рынок чая, отвечающего международным стандартам, добавили в ведомстве.
 
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