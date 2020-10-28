https://ria.ru/20201028/charter-1581970393.html

Власти Мурманской области и туроператор TUI запустят чартер зимой

Туристы смогут посетить Мурманскую область по чартерной программе компании TUI во время новогодних каникул, сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T17:42

2020-10-28T17:42

2020-10-28T17:42

мурманская область

новости - туризм

андрей чибис

мурманская область

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<strong>МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Туристы смогут посетить <a href="https://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast" target="_blank">Мурманскую область</a> по чартерной программе компании <a href="https://ria.ru/organization_TUI_Group" target="_blank">TUI</a> во время новогодних каникул, сообщил губернатор <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_CHibis" target="_blank">Андрей Чибис</a> в рамках пресс-конференции "Создание доступного турпродукта по России в синергии бизнеса и власти".Глава региона подчеркнул, что туризм – это не просто сфера регулирования, а также и отрасль экономики и индустрия, на которую сегодня региональное правительство делает ставку и создаёт точки роста для формирования качественной и доступной инфраструктуры.Программа для туристов – это обзорная городская экскурсия с посещением первого в мире атомного музея-ледокола "Ленин", подводной лодки К-21 в Североморске, а также поездка в Лапландский заповедник, саамскую деревню в этнографическом музее под открытым небом "Самь Сыйт", парк активного отдыха "Северное сияние" и Хаски-парк.Правительство Мурманской области и крупнейший туроператор России TUI 27 июля 2020 года заключили новое соглашение о сотрудничестве для активного совершенствования и продвижения туристических продуктов региона.

https://realty.ria.ru/20201026/port-1581567740.html

мурманская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, андрей чибис, мурманская область