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Мурманская область
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Власти Мурманской области и туроператор TUI запустят чартер зимой
Туристы смогут посетить Мурманскую область по чартерной программе компании TUI во время новогодних каникул, сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:42
2020-10-28T17:42
мурманская область
новости - туризм
андрей чибис
мурманская область
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<strong>МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Туристы смогут посетить <a href="https://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast" target="_blank">Мурманскую область</a> по чартерной программе компании <a href="https://ria.ru/organization_TUI_Group" target="_blank">TUI</a> во время новогодних каникул, сообщил губернатор <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_CHibis" target="_blank">Андрей Чибис</a> в рамках пресс-конференции "Создание доступного турпродукта по России в синергии бизнеса и власти".Глава региона подчеркнул, что туризм – это не просто сфера регулирования, а также и отрасль экономики и индустрия, на которую сегодня региональное правительство делает ставку и создаёт точки роста для формирования качественной и доступной инфраструктуры.Программа для туристов – это обзорная городская экскурсия с посещением первого в мире атомного музея-ледокола "Ленин", подводной лодки К-21 в Североморске, а также поездка в Лапландский заповедник, саамскую деревню в этнографическом музее под открытым небом "Самь Сыйт", парк активного отдыха "Северное сияние" и Хаски-парк.Правительство Мурманской области и крупнейший туроператор России TUI 27 июля 2020 года заключили новое соглашение о сотрудничестве для активного совершенствования и продвижения туристических продуктов региона.
https://realty.ria.ru/20201026/port-1581567740.html
мурманская область
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новости - туризм, андрей чибис, мурманская область

Власти Мурманской области и туроператор TUI запустят чартер зимой

17:42 28.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовПроспект Ленина в Мурманске
Проспект Ленина в Мурманске - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 28 окт – РИА Новости. Туристы смогут посетить Мурманскую область по чартерной программе компании TUI во время новогодних каникул, сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках пресс-конференции "Создание доступного турпродукта по России в синергии бизнеса и власти".

"Совместно с компанией TUI принято решение об организации чартерной программы в Мурманскую область в зимний период, которая построена на ключевых точках притяжения в регион. Интерес крупного туроператора подтверждает, что сегодня мы уделяем большое внимание туризму. И сотрудничество станет своеобразным тест-драйвом экскурсионных маршрутов по Мурманской области", – отметил Чибис.

Глава региона подчеркнул, что туризм – это не просто сфера регулирования, а также и отрасль экономики и индустрия, на которую сегодня региональное правительство делает ставку и создаёт точки роста для формирования качественной и доступной инфраструктуры.
Программа для туристов – это обзорная городская экскурсия с посещением первого в мире атомного музея-ледокола "Ленин", подводной лодки К-21 в Североморске, а также поездка в Лапландский заповедник, саамскую деревню в этнографическом музее под открытым небом "Самь Сыйт", парк активного отдыха "Северное сияние" и Хаски-парк.
Правительство Мурманской области и крупнейший туроператор России TUI 27 июля 2020 года заключили новое соглашение о сотрудничестве для активного совершенствования и продвижения туристических продуктов региона.
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Мурманская областьНовости - ТуризмАндрей ЧибисМурманская область
 
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