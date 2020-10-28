https://ria.ru/20201028/cannes-1581895330.html

Директор Каннского фестиваля рассказал о планах на будущий год

Директор Каннского фестиваля кинорежиссер Тьерри Фремо рассказал корреспонденту Variety, какие планы у организаторов на 2021 год. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T18:28

2020-10-28T18:28

2020-10-28T18:28

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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Директор Каннского фестиваля кинорежиссер Тьерри Фремо <a href="https://variety.com/2020/film/global/cannes-film-festival-2021-dates-coronavirus-1234816862/" target="_blank">рассказал</a> корреспонденту Variety, какие планы у организаторов на 2021 год.Сам киносмотр стартовал накануне в "мини-версии". С 27 октября по 29 октября во Дворце конгрессов в Каннах покажут четыре полнометражных фильма в официальной программе. С местными властями организаторы уже договорились о трех потенциальных "окнах" для переноса дат на первую половину июля, на вторую половину июля и на вторую половину августа. Первые две недели августа не обсуждались, обычно во Франции на это время приходится период отпусков. Фремо прокомментировал запасные варианты следующим образом: "Мы это сделали из суеверных соображений и надеемся, что воспользоваться достигнутыми договоренностями нам не удастся. Сейчас мы очень рассчитываем на то, что Каннский фестиваль в мае будущего года станет первым крупным событием после пандемии".

https://ria.ru/20201027/kanny-1581610820.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каннский кинофестиваль, кино и сериалы, новости культуры, канны, франция