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https://ria.ru/20201028/cannes-1581895330.html
Директор Каннского фестиваля рассказал о планах на будущий год
Директор Каннского фестиваля кинорежиссер Тьерри Фремо рассказал корреспонденту Variety, какие планы у организаторов на 2021 год. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T18:28
2020-10-28T18:28
каннский кинофестиваль
культура
кино и сериалы
новости культуры
канны
франция
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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Директор Каннского фестиваля кинорежиссер Тьерри Фремо <a href="https://variety.com/2020/film/global/cannes-film-festival-2021-dates-coronavirus-1234816862/" target="_blank">рассказал</a> корреспонденту Variety, какие планы у организаторов на 2021 год.Сам киносмотр стартовал накануне в "мини-версии". С 27 октября по 29 октября во Дворце конгрессов в Каннах покажут четыре полнометражных фильма в официальной программе. С местными властями организаторы уже договорились о трех потенциальных "окнах" для переноса дат на первую половину июля, на вторую половину июля и на вторую половину августа. Первые две недели августа не обсуждались, обычно во Франции на это время приходится период отпусков. Фремо прокомментировал запасные варианты следующим образом: "Мы это сделали из суеверных соображений и надеемся, что воспользоваться достигнутыми договоренностями нам не удастся. Сейчас мы очень рассчитываем на то, что Каннский фестиваль в мае будущего года станет первым крупным событием после пандемии".
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канны
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каннский кинофестиваль, кино и сериалы, новости культуры, канны, франция

Директор Каннского фестиваля рассказал о планах на будущий год

18:28 28.10.2020
 
© REUTERS / Eric GaillardПеред открытием Канского кинофестиваля. 27 октября 2020
Перед открытием Канского кинофестиваля. 27 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© REUTERS / Eric Gaillard
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Директор Каннского фестиваля кинорежиссер Тьерри Фремо рассказал корреспонденту Variety, какие планы у организаторов на 2021 год.
Сам киносмотр стартовал накануне в "мини-версии". С 27 октября по 29 октября во Дворце конгрессов в Каннах покажут четыре полнометражных фильма в официальной программе.
"Я всем сердцем надеюсь, что в мае будущего года наш фестиваль состоится в полноценном формате. Если этого не произойдет, у нас есть альтернативные решения", — уточнил Фремо перед церемонией открытия.
С местными властями организаторы уже договорились о трех потенциальных "окнах" для переноса дат на первую половину июля, на вторую половину июля и на вторую половину августа.
Первые две недели августа не обсуждались, обычно во Франции на это время приходится период отпусков.
Фремо прокомментировал запасные варианты следующим образом: "Мы это сделали из суеверных соображений и надеемся, что воспользоваться достигнутыми договоренностями нам не удастся. Сейчас мы очень рассчитываем на то, что Каннский фестиваль в мае будущего года станет первым крупным событием после пандемии".
Гости на открытии Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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