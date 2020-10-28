https://ria.ru/20201028/byudzhet-1581977893.html
Воробьев: бюджет Подмосковья останется социально ориентированным
Бюджет Подмосковья на 2021 год останется социально ориентированным, акцент будет сделан на здравоохранении, заявил губернатор области Андрей Воробьев на встрече РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T18:27
2020-10-28T18:27
2020-10-28T18:27
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости</strong>. Бюджет Подмосковья на 2021 год останется социально ориентированным, акцент будет сделан на здравоохранении, заявил губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрей Воробьев</a> на встрече с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым, посвященной обсуждению главного финансового документа региона на ближайшие 3 года.На встрече отмечалось, что в бюджете-2021 предусмотрено сохранение выплат многодетным семьям, средства на благоустройство объектов, за которые проголосовали жители на портале "Добродел", увеличение более чем вдвое суммы на решение проблем дольщиков, "Мы оставляем большую социальную программу, которая реализуется в Подмосковье - образование, социальная помощь, различные направления, связанные с культурой - это наш приоритет. По поручению президента мы организовали бесплатное горячее питание для 400 тысяч ребятишек начальной школы. Необходимо сохранить особые условия для прихода инвесторов. Мы разработали специальную программу дополнительных стимулов по их привлечению, особенно на отдаленные территории", - добавил Воробьев.Бюджет региона будет принят к рассмотрению в Мособлдуме в ближайший четверг. Далее пройдут обсуждения с экспертами, публичные слушания с приглашением представителей министерств, ведомств, муниципалитетов, профсоюзов и общественных организаций.
https://realty.ria.ru/20201028/prilozhenie-1581935956.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости
. Бюджет Подмосковья на 2021 год останется социально ориентированным, акцент будет сделан на здравоохранении, заявил губернатор области Андрей Воробьев
на встрече с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым, посвященной обсуждению главного финансового документа региона на ближайшие 3 года.
"Мы традиционно встречаемся, чтобы определить приоритеты нашего развития и очевидно, что сейчас упор на здравоохранение. В этом году мы выделили дополнительные 50 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Рассматривая бюджет на 2021 год, нам также необходимо предусмотреть средства на оказание помощи людям, врачам, обеспечение лекарствами, СИЗ - всем необходимым. Прошу вас при обсуждении бюджета в региональном парламенте все эти приоритеты учесть", - привели слова Воробьева в пресс-службе облправительства.
На встрече отмечалось, что в бюджете-2021 предусмотрено сохранение выплат многодетным семьям, средства на благоустройство объектов, за которые проголосовали жители на портале "Добродел", увеличение более чем вдвое суммы на решение проблем дольщиков,
"Мы оставляем большую социальную программу, которая реализуется в Подмосковье - образование, социальная помощь, различные направления, связанные с культурой - это наш приоритет. По поручению президента мы организовали бесплатное горячее питание для 400 тысяч ребятишек начальной школы. Необходимо сохранить особые условия для прихода инвесторов. Мы разработали специальную программу дополнительных стимулов по их привлечению, особенно на отдаленные территории", - добавил Воробьев.
Бюджет региона будет принят к рассмотрению в Мособлдуме в ближайший четверг. Далее пройдут обсуждения с экспертами, публичные слушания с приглашением представителей министерств, ведомств, муниципалитетов, профсоюзов и общественных организаций.
"До истечения этого года планируем принять все необходимые решения, чтобы с 1 января мы могли работать по основным направлениям жизнедеятельности региона. Бюджет носит социальную направленность - всё обещанное сохранено людям. Учтены и выплаты медикам - это важно в период пандемии. Сохранены выплаты одиноко проживающим пенсионерам, льготникам по обеспечению лекарствами, проезд на всех видах транспорта в области и Москве", - сказал, в свою очередь, председатель Мособлдумы.