https://ria.ru/20201028/byudzhet-1581977893.html

Воробьев: бюджет Подмосковья останется социально ориентированным

Бюджет Подмосковья на 2021 год останется социально ориентированным, акцент будет сделан на здравоохранении, заявил губернатор области Андрей Воробьев на встрече РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T18:27

2020-10-28T18:27

2020-10-28T18:27

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости</strong>. Бюджет Подмосковья на 2021 год останется социально ориентированным, акцент будет сделан на здравоохранении, заявил губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрей Воробьев</a> на встрече с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым, посвященной обсуждению главного финансового документа региона на ближайшие 3 года.На встрече отмечалось, что в бюджете-2021 предусмотрено сохранение выплат многодетным семьям, средства на благоустройство объектов, за которые проголосовали жители на портале "Добродел", увеличение более чем вдвое суммы на решение проблем дольщиков, "Мы оставляем большую социальную программу, которая реализуется в Подмосковье - образование, социальная помощь, различные направления, связанные с культурой - это наш приоритет. По поручению президента мы организовали бесплатное горячее питание для 400 тысяч ребятишек начальной школы. Необходимо сохранить особые условия для прихода инвесторов. Мы разработали специальную программу дополнительных стимулов по их привлечению, особенно на отдаленные территории", - добавил Воробьев.Бюджет региона будет принят к рассмотрению в Мособлдуме в ближайший четверг. Далее пройдут обсуждения с экспертами, публичные слушания с приглашением представителей министерств, ведомств, муниципалитетов, профсоюзов и общественных организаций.

https://realty.ria.ru/20201028/prilozhenie-1581935956.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)