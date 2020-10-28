Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201028/byudzhet-1581977893.html
Воробьев: бюджет Подмосковья останется социально ориентированным
Бюджет Подмосковья на 2021 год останется социально ориентированным, акцент будет сделан на здравоохранении, заявил губернатор области Андрей Воробьев на встрече РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T18:27
2020-10-28T18:27
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581977490_0:112:1280:832_1400x0_80_0_0_60fcd5b2c2ed1709cc7f3266498c9d3c.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости</strong>. Бюджет Подмосковья на 2021 год останется социально ориентированным, акцент будет сделан на здравоохранении, заявил губернатор области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрей Воробьев</a> на встрече с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым, посвященной обсуждению главного финансового документа региона на ближайшие 3 года.На встрече отмечалось, что в бюджете-2021 предусмотрено сохранение выплат многодетным семьям, средства на благоустройство объектов, за которые проголосовали жители на портале "Добродел", увеличение более чем вдвое суммы на решение проблем дольщиков, "Мы оставляем большую социальную программу, которая реализуется в Подмосковье - образование, социальная помощь, различные направления, связанные с культурой - это наш приоритет. По поручению президента мы организовали бесплатное горячее питание для 400 тысяч ребятишек начальной школы. Необходимо сохранить особые условия для прихода инвесторов. Мы разработали специальную программу дополнительных стимулов по их привлечению, особенно на отдаленные территории", - добавил Воробьев.Бюджет региона будет принят к рассмотрению в Мособлдуме в ближайший четверг. Далее пройдут обсуждения с экспертами, публичные слушания с приглашением представителей министерств, ведомств, муниципалитетов, профсоюзов и общественных организаций.
https://realty.ria.ru/20201028/prilozhenie-1581935956.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581977490_81:0:1219:853_1400x0_80_0_0_e3c716bb49efbf09d0bcf88e3c3e7958.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Воробьев: бюджет Подмосковья останется социально ориентированным

18:27 28.10.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиАндрей Воробьев на встрече с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым
Андрей Воробьев на встрече с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бюджет Подмосковья на 2021 год останется социально ориентированным, акцент будет сделан на здравоохранении, заявил губернатор области Андрей Воробьев на встрече с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым, посвященной обсуждению главного финансового документа региона на ближайшие 3 года.
"Мы традиционно встречаемся, чтобы определить приоритеты нашего развития и очевидно, что сейчас упор на здравоохранение. В этом году мы выделили дополнительные 50 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. Рассматривая бюджет на 2021 год, нам также необходимо предусмотреть средства на оказание помощи людям, врачам, обеспечение лекарствами, СИЗ - всем необходимым. Прошу вас при обсуждении бюджета в региональном парламенте все эти приоритеты учесть", - привели слова Воробьева в пресс-службе облправительства.
На встрече отмечалось, что в бюджете-2021 предусмотрено сохранение выплат многодетным семьям, средства на благоустройство объектов, за которые проголосовали жители на портале "Добродел", увеличение более чем вдвое суммы на решение проблем дольщиков,
Ковш экскаватора - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Вчера, 14:53Новости Подмосковья
Земляные работы в Подмосковье будут контролировать через приложение
"Мы оставляем большую социальную программу, которая реализуется в Подмосковье - образование, социальная помощь, различные направления, связанные с культурой - это наш приоритет. По поручению президента мы организовали бесплатное горячее питание для 400 тысяч ребятишек начальной школы. Необходимо сохранить особые условия для прихода инвесторов. Мы разработали специальную программу дополнительных стимулов по их привлечению, особенно на отдаленные территории", - добавил Воробьев.
Бюджет региона будет принят к рассмотрению в Мособлдуме в ближайший четверг. Далее пройдут обсуждения с экспертами, публичные слушания с приглашением представителей министерств, ведомств, муниципалитетов, профсоюзов и общественных организаций.
"До истечения этого года планируем принять все необходимые решения, чтобы с 1 января мы могли работать по основным направлениям жизнедеятельности региона. Бюджет носит социальную направленность - всё обещанное сохранено людям. Учтены и выплаты медикам - это важно в период пандемии. Сохранены выплаты одиноко проживающим пенсионерам, льготникам по обеспечению лекарствами, проезд на всех видах транспорта в области и Москве", - сказал, в свою очередь, председатель Мособлдумы.
 
Обсудить0
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:57В Ереване заявили, что Баку отдал террористам контроль над частью фронта
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвали уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
21:38В Испании нашли "российский след" в деле о независимости Каталонии
Лента новостейМолния