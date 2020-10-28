Бизнесмену Анатолию Быкову предъявили новое обвинение
16:55 28.10.2020 (обновлено: 17:12 28.10.2020)
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили еще одно обвинение - в подстрекательстве к убийству предпринимателя за 50 тысяч долларов, сообщается на сайте СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявлено обвинение Анатолию Быкову в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в сентябре 2004 года Быков на фоне личной неприязни задумал совершить убийство 42-летнего жителя Красноярска, который являлся учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. С сентября по октябрь 2004 года, находясь на территории своего домовладения, расположенного в поселке Удачном, Быков встретился со своим знакомым и предложил ему совершить убийство потерпевшего. Мужчина дал согласие на преступление за 50 тысяч долларов, а Быков выразил готовность заплатить сумму.
"После достигнутой договоренности киллер стал выслеживать потерпевшего и в утреннее время 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву, расположенному у дома № 66 по улице Ады Лебедевой города Красноярска, из пистолета ТТ произвел в мужчину не менее четырех смертельных выстрелов. При дальнейшей встрече Анатолий Быков заплатил знакомому за убийство учредителя фирмы часть денежных средств в сумме 10 тысяч долларов США", - добавляется в сообщении.
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году.
Кроме того, в отношении Быкова расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. В данный момент он под арестом по делу в организации убийства.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.
До этого у Быкова уже были проблемы законом. В 2000 году его задержали за покушение на убийство и незаконное владение оружием и держали в СИЗО до 2002-го. По итогам процесса Мещанский суд Москвы признал Быкова виновным и приговорил к 6,5 года условно.
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