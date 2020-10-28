https://ria.ru/20201028/bykov-1581959784.html

Бизнесмену Анатолию Быкову предъявили новое обвинение

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили еще одно обвинение - в подстрекательстве к убийству предпринимателя за 50 тысяч долларов, сообщается на... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:55

2020-10-28T16:55

2020-10-28T17:12

задержание анатолия быкова

анатолий быков

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

красноярск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Красноярскому бизнесмену <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bykov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолию Быкову</a> предъявили еще одно обвинение - в подстрекательстве к убийству предпринимателя за 50 тысяч долларов, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ."Следственными органами Следственного комитета России по <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярскому краю</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHakasija/" target="_blank" data-auto="true">Республике Хакасия</a> предъявлено обвинение Анатолию Быкову в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, пунктом "з" части 2 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в сентябре 2004 года Быков на фоне личной неприязни задумал совершить убийство 42-летнего жителя Красноярска, который являлся учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. С сентября по октябрь 2004 года, находясь на территории своего домовладения, расположенного в поселке Удачном, Быков встретился со своим знакомым и предложил ему совершить убийство потерпевшего. Мужчина дал согласие на преступление за 50 тысяч долларов, а Быков выразил готовность заплатить сумму."После достигнутой договоренности киллер стал выслеживать потерпевшего и в утреннее время 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву, расположенному у дома № 66 по улице Ады Лебедевой города Красноярска, из пистолета ТТ произвел в мужчину не менее четырех смертельных выстрелов. При дальнейшей встрече Анатолий Быков заплатил знакомому за убийство учредителя фирмы часть денежных средств в сумме 10 тысяч долларов США", - добавляется в сообщении.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В начале сентября ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух человек в 1994 году.Кроме того, в отношении <a href="http://ria.ru/person_VjacheslavBykov/" target="_blank" data-auto="true">Быкова</a> расследуются еще два уголовных дела: о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства. В данный момент он под арестом по делу в организации убийства.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров <a href="http://ria.ru/organization_RUSAL_Krasnojarskijj_aljuminievyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского алюминиевого завода</a>, известный человек в регионе. Помимо бизнеса, он активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края.До этого у Быкова уже были проблемы законом. В 2000 году его задержали за покушение на убийство и незаконное владение оружием и держали в СИЗО до 2002-го. По итогам процесса Мещанский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Быкова виновным и приговорил к 6,5 года условно.

https://ria.ru/20201027/nalogi-1581759343.html

https://ria.ru/20200930/kriminal-1577987958.html

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