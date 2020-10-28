https://ria.ru/20201028/blagoveschensk-1581893888.html
Мэр Благовещенска заявил, что реклама с поминальной кутьей достигла цели
Мэр Благовещенска Олег Имамеев высказался о баннерах с поминальной кутьей и могильными плитами, посвященных борьбе с COVID-19, заявив, что социальная реклама... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:42
2020-10-28T11:42
2020-10-28T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амурская область
благовещенск
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Благовещенска Олег Имамеев высказался о баннерах с поминальной кутьей и могильными плитами, посвященных борьбе с COVID-19, заявив, что социальная реклама "достигла цели", а "моральная грань пересечена не была".На банерах, которые разместили на улицах, написано: "Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья", о социальной дистанции напоминает слоган "Выбор за тобой", размещенный на фоне надгробий. Ранее в пресс-службе администрации Благовещенска РИА Новости сообщили, что изображения согласованы "на уровне мэра". В УФАС по Амурской области РИА Новости сообщили, что пока жалоб на социальную рекламу не поступало.Высказался он и об этической стороне рекламы, призвав всех "не быть ханжами"."Во-первых, моральная грань пересечена не была, во-вторых, в повседневной жизни нас окружают вещи куда жестче по содержанию. И, наконец, в-третьих, лучше такие картинки, чтобы пронять людей, нежели действительность из реанимации, где под ИВЛ лежат люди, в том числе из-за чьего-то неверия в коронавирус", - добавил он.Имамеев призвал всех "без всяких оговорок" носить маски в любых местах массового скопления людей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, благовещенск, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт - РИА Новости. Мэр Благовещенска Олег Имамеев высказался о баннерах с поминальной кутьей и могильными плитами, посвященных борьбе с COVID-19, заявив, что социальная реклама "достигла цели", а "моральная грань пересечена не была".
На банерах, которые разместили на улицах, написано: "Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья", о социальной дистанции напоминает слоган "Выбор за тобой", размещенный на фоне надгробий. Ранее в пресс-службе администрации Благовещенска РИА Новости сообщили, что изображения согласованы "на уровне мэра". В УФАС по Амурской области РИА Новости сообщили, что пока жалоб на социальную рекламу не поступало.
"По поводу тех самых баннеров. Понимаю, что форму подачи авторы выбрали провокационную, но по сути все изложено верно. В конечном счете, такая социальная реклама достигла цели - вопрос ношения масок вновь попал в повестку дня почти каждого из нас. И хорошо уже то, что благодаря большой общественной дискуссии сотни или тысячи горожан стали более ответственно носить маски", - написал Имамеев в Instagram.
Высказался он и об этической стороне рекламы, призвав всех "не быть ханжами".
"Во-первых, моральная грань пересечена не была, во-вторых, в повседневной жизни нас окружают вещи куда жестче по содержанию. И, наконец, в-третьих, лучше такие картинки, чтобы пронять людей, нежели действительность из реанимации, где под ИВЛ лежат люди, в том числе из-за чьего-то неверия в коронавирус", - добавил он.
Имамеев призвал всех "без всяких оговорок" носить маски в любых местах массового скопления людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф