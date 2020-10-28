https://ria.ru/20201028/blagoveschensk-1581893888.html

Мэр Благовещенска заявил, что реклама с поминальной кутьей достигла цели

Мэр Благовещенска Олег Имамеев высказался о баннерах с поминальной кутьей и могильными плитами, посвященных борьбе с COVID-19, заявив, что социальная реклама... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T11:42

2020-10-28T11:42

2020-10-28T11:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

амурская область

благовещенск

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Благовещенска Олег Имамеев высказался о баннерах с поминальной кутьей и могильными плитами, посвященных борьбе с COVID-19, заявив, что социальная реклама "достигла цели", а "моральная грань пересечена не была".На банерах, которые разместили на улицах, написано: "Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья", о социальной дистанции напоминает слоган "Выбор за тобой", размещенный на фоне надгробий. Ранее в пресс-службе администрации Благовещенска РИА Новости сообщили, что изображения согласованы "на уровне мэра". В УФАС по Амурской области РИА Новости сообщили, что пока жалоб на социальную рекламу не поступало.Высказался он и об этической стороне рекламы, призвав всех "не быть ханжами"."Во-первых, моральная грань пересечена не была, во-вторых, в повседневной жизни нас окружают вещи куда жестче по содержанию. И, наконец, в-третьих, лучше такие картинки, чтобы пронять людей, нежели действительность из реанимации, где под ИВЛ лежат люди, в том числе из-за чьего-то неверия в коронавирус", - добавил он.Имамеев призвал всех "без всяких оговорок" носить маски в любых местах массового скопления людей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578981307.html

амурская область

благовещенск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, благовещенск, общество