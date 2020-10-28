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https://ria.ru/20201028/blagoveschensk-1581893888.html
Мэр Благовещенска заявил, что реклама с поминальной кутьей достигла цели
Мэр Благовещенска Олег Имамеев высказался о баннерах с поминальной кутьей и могильными плитами, посвященных борьбе с COVID-19, заявив, что социальная реклама... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T11:42
2020-10-28T11:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амурская область
благовещенск
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт - РИА Новости.</strong> Мэр Благовещенска Олег Имамеев высказался о баннерах с поминальной кутьей и могильными плитами, посвященных борьбе с COVID-19, заявив, что социальная реклама "достигла цели", а "моральная грань пересечена не была".На банерах, которые разместили на улицах, написано: "Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья", о социальной дистанции напоминает слоган "Выбор за тобой", размещенный на фоне надгробий. Ранее в пресс-службе администрации Благовещенска РИА Новости сообщили, что изображения согласованы "на уровне мэра". В УФАС по Амурской области РИА Новости сообщили, что пока жалоб на социальную рекламу не поступало.Высказался он и об этической стороне рекламы, призвав всех "не быть ханжами"."Во-первых, моральная грань пересечена не была, во-вторых, в повседневной жизни нас окружают вещи куда жестче по содержанию. И, наконец, в-третьих, лучше такие картинки, чтобы пронять людей, нежели действительность из реанимации, где под ИВЛ лежат люди, в том числе из-за чьего-то неверия в коронавирус", - добавил он.Имамеев призвал всех "без всяких оговорок" носить маски в любых местах массового скопления людей.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, благовещенск, общество

Мэр Благовещенска заявил, что реклама с поминальной кутьей достигла цели

11:42 28.10.2020
 
Скриншот видео очевидца из Благовещенска
Скриншот видео очевидца из Благовещенска - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт - РИА Новости. Мэр Благовещенска Олег Имамеев высказался о баннерах с поминальной кутьей и могильными плитами, посвященных борьбе с COVID-19, заявив, что социальная реклама "достигла цели", а "моральная грань пересечена не была".
На банерах, которые разместили на улицах, написано: "Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья", о социальной дистанции напоминает слоган "Выбор за тобой", размещенный на фоне надгробий. Ранее в пресс-службе администрации Благовещенска РИА Новости сообщили, что изображения согласованы "на уровне мэра". В УФАС по Амурской области РИА Новости сообщили, что пока жалоб на социальную рекламу не поступало.
© Фото очевидцаРеклама в Благовещенске
Реклама в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото очевидца
Реклама в Благовещенске
"По поводу тех самых баннеров. Понимаю, что форму подачи авторы выбрали провокационную, но по сути все изложено верно. В конечном счете, такая социальная реклама достигла цели - вопрос ношения масок вновь попал в повестку дня почти каждого из нас. И хорошо уже то, что благодаря большой общественной дискуссии сотни или тысячи горожан стали более ответственно носить маски", - написал Имамеев в Instagram.
Высказался он и об этической стороне рекламы, призвав всех "не быть ханжами".
"Во-первых, моральная грань пересечена не была, во-вторых, в повседневной жизни нас окружают вещи куда жестче по содержанию. И, наконец, в-третьих, лучше такие картинки, чтобы пронять людей, нежели действительность из реанимации, где под ИВЛ лежат люди, в том числе из-за чьего-то неверия в коронавирус", - добавил он.
Имамеев призвал всех "без всяких оговорок" носить маски в любых местах массового скопления людей.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьБлаговещенскОбщество
 
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