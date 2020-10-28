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Первый блок БелАЭС планируют запустить в следующем году
Первый блок БелАЭС планируют ввести в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй – в мае 2022 года, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:03
2020-10-28T17:21
магатэ
гродненская область
белоруссия
атомстройэкспорт
белорусская аэс
в мире
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<strong>МИНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Первый блок БелАЭС планируют ввести в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй – в мае 2022 года, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.Согласно сообщению пресс-службы на сайте Палаты представителей, белорусские депутаты приняли на заседании в среду два законопроекта о ратификации поправок в соглашения с РФ о сотрудничестве в области строительства <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской АЭС</a>. По ее данным, первый из документов – законопроект о ратификации протокола о поправках в межправсоглашение с РФ о сотрудничестве в строительстве на территории Белоруссии АЭС, второй – законопроект о ратификации протокола о поправках в белорусско-российское соглашение о предоставлении экспортного кредита для строительства АЭС.Там отмечается, что согласно первому из ратифицированных протоколов, стороны принимают необходимые меры по вводу в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в 2021 году, второго - в 2022 году, при этом ввод в эксплуатацию подтверждается актами приемки в эксплуатацию энергоблоков БелАЭС, законченных строительством. В парламенте отметили, что в качестве механизма компенсации возможных последствий для Белоруссии в связи с переносом ввода энергоблоков электростанции в эксплуатацию предусмотрено изменение условий предоставления государственного экспортного кредита правительства Российской Федерации для строительства БелАЭС."В целях обеспечения возможности использования средств кредита в полной мере подписан протокол об увеличении на два года периода доступности кредита, льготного периода, и, соответственно, срока кредита. Снижена процентная ставка по кредиту до 3,3% годовых и изменен режим ставки - с плавающей на фиксированную", - рассказали в пресс-службе о втором документе.Применение новой процентной ставки по кредиту будет осуществляться с начала очередного процентного периода после вступления в силу протокола. Протоколом также предусматривается уменьшение периода накопления просроченной задолженности со 180 до 90 дней и включение в консолидированную просроченную задолженность по кредиту на строительство БелАЭС просроченной задолженности по всем госкредитам Российской Федерации и Евразийского фонда стабилизации и развития.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (<a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненская область</a>). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям <a href="http://ria.ru/organization_MAGATEH/" target="_blank" data-auto="true">МАГАТЭ</a> по безопасности.В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 - на 2022 год.
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/aes-1581138201.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/rovenskaya-aes-1578023257.html
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гродненская область
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магатэ, гродненская область, белоруссия, атомстройэкспорт, белорусская аэс, в мире

Первый блок БелАЭС планируют запустить в следующем году

17:03 28.10.2020 (обновлено: 17:21 28.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтроительство Белорусской АЭС
Строительство Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Первый блок БелАЭС планируют ввести в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй – в мае 2022 года, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.
Согласно сообщению пресс-службы на сайте Палаты представителей, белорусские депутаты приняли на заседании в среду два законопроекта о ратификации поправок в соглашения с РФ о сотрудничестве в области строительства Белорусской АЭС. По ее данным, первый из документов – законопроект о ратификации протокола о поправках в межправсоглашение с РФ о сотрудничестве в строительстве на территории Белоруссии АЭС, второй – законопроект о ратификации протокола о поправках в белорусско-российское соглашение о предоставлении экспортного кредита для строительства АЭС.
"Ввод БелАЭС в эксплуатацию смещается: первого энергоблока - с декабря 2019 года на февраль 2021 года, второго энергоблока - с 2020 года на май 2022 года. В целях обеспечения возможности использования средств кредита в полной мере подписан протокол об увеличении на два года периода доступности кредита, льготного периода, и, соответственно, срока кредита", - говорится в сообщении со ссылкой на законопроекты и ратифицируемые документы.
Там отмечается, что согласно первому из ратифицированных протоколов, стороны принимают необходимые меры по вводу в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в 2021 году, второго - в 2022 году, при этом ввод в эксплуатацию подтверждается актами приемки в эксплуатацию энергоблоков БелАЭС, законченных строительством. В парламенте отметили, что в качестве механизма компенсации возможных последствий для Белоруссии в связи с переносом ввода энергоблоков электростанции в эксплуатацию предусмотрено изменение условий предоставления государственного экспортного кредита правительства Российской Федерации для строительства БелАЭС.
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"В целях обеспечения возможности использования средств кредита в полной мере подписан протокол об увеличении на два года периода доступности кредита, льготного периода, и, соответственно, срока кредита. Снижена процентная ставка по кредиту до 3,3% годовых и изменен режим ставки - с плавающей на фиксированную", - рассказали в пресс-службе о втором документе.
"Установление фиксированной процентной ставки по кредиту на уровне 3,3% годовых позволит улучшить показатели проекта строительства АЭС в условиях снижения мировых цен на углеводородное топливо, компенсировать потери белорусской стороны от смещения сроков ввода станции в эксплуатацию, снизить расходы белорусской стороны по обслуживанию внешнего государственного займа и захеджировать риск неопределенности в связи с отказом в среднесрочной перспективе участниками глобального финансового рынка от переменной ставки LIBOR", - подчеркивается в сообщении.
Применение новой процентной ставки по кредиту будет осуществляться с начала очередного процентного периода после вступления в силу протокола. Протоколом также предусматривается уменьшение периода накопления просроченной задолженности со 180 до 90 дней и включение в консолидированную просроченную задолженность по кредиту на строительство БелАЭС просроченной задолженности по всем госкредитам Российской Федерации и Евразийского фонда стабилизации и развития.
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Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ввод энергоблока №1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 - на 2022 год.
 
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