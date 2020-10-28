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https://ria.ru/20201028/bednost-1581957826.html
Минтруд пересмотрит критерии бедности
Министерство труда будет менять подход к определению критериев оценки бедности, заявил замглавы ведомства Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:48
2020-10-28T19:34
андрей пудов
общество
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<strong>МОСКВА 28 окт — РИА Новости.</strong> Министерство труда будет менять подход к определению критериев оценки бедности, заявил замглавы ведомства <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Pudov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Пудов</a> на заседании комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по соцполитике и делам ветеранов. По его словам, ведомство исходит из того, что ее уровень не должен основываться на прожиточном минимуме. Как заявлял 26 октября министр финансов Антон Силуанов на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций, в проекте бюджета на ближайшую трехлетку заложено более триллиона рублей в год на реализацию мер из президентского послания. Он подчеркнул, что среди них в том числе предусмотрены дополнительные ресурсы на снижение бедности, повышение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.По данным председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rybalchenko/" target="_blank">Сергея Рыбальченко</a>, в России примерно 13 процентов населения живут за чертой бедности, это более 18 миллионов человек.
https://ria.ru/20201019/semi-1580456514.html
Почему Путин и Ко навязывают всем ипотеку (по другому не получить жилье никак), а при расчете расходов не учитывают платежи по ипотеке, получается население на ипотеки отдает 60-70% доходов и остается по 3000-4000 руб на человека, из которых еще 5000-6000 руб за ЖКХ отдать нужно. И получается в итоге люди голодают, а по статистике все питаются красной икрой. И к бедным их нельзя отнести. Позор!!!
67
Позор для страны такой как РОССИЯ иметь бедных вообще. Капитализм не должен быть таким как сейчас в РФ, иначе будет повторение 1917.. я понимаю что кап-м пофиг они убегут, но страна опять умоется кровью.. Нужно какое-то соц-е равенство, мне кажется что при СССР было намного лучше жить простым людям. а помните дэмократы кричали что в СССР хорошо жили только парткомитет... А сейчас видать дэмократические чинуши живут как простой народ, забыли эльцинисты и их выкормыши у власти...впрочем занесло.. стыдно просто за пенсионеров и др-х.
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РИА Новости
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андрей пудов, общество

Минтруд пересмотрит критерии бедности

16:48 28.10.2020 (обновлено: 19:34 28.10.2020)
 
© Depositphotos / gregoryleeДесятирублевая монета
Десятирублевая монета - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Depositphotos / gregorylee
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МОСКВА 28 окт — РИА Новости. Министерство труда будет менять подход к определению критериев оценки бедности, заявил замглавы ведомства Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов.
По его словам, ведомство исходит из того, что ее уровень не должен основываться на прожиточном минимуме.

"Этот подход должен пересматриваться. Мы сейчас как раз решаем этим законопроектом (о новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ. — Прим. ред.) вопрос об изменении подхода к вопросу прожиточного минимума, будем пересматривать вопрос о том, каким образом определять бедность", — пояснил Пудов.

Как заявлял 26 октября министр финансов Антон Силуанов на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций, в проекте бюджета на ближайшую трехлетку заложено более триллиона рублей в год на реализацию мер из президентского послания. Он подчеркнул, что среди них в том числе предусмотрены дополнительные ресурсы на снижение бедности, повышение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.
По данным председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, в России примерно 13 процентов населения живут за чертой бедности, это более 18 миллионов человек.
Женщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки в Капотне - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 12:17
В России более 82% всех бедных составляют семьи с детьми
 
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Андрей ПудовОбщество
 
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