https://ria.ru/20201028/bednost-1581957826.html

Минтруд пересмотрит критерии бедности

Министерство труда будет менять подход к определению критериев оценки бедности, заявил замглавы ведомства Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T16:48

2020-10-28T16:48

2020-10-28T19:34

андрей пудов

общество

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<strong>МОСКВА 28 окт — РИА Новости.</strong> Министерство труда будет менять подход к определению критериев оценки бедности, заявил замглавы ведомства <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Pudov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Пудов</a> на заседании комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по соцполитике и делам ветеранов. По его словам, ведомство исходит из того, что ее уровень не должен основываться на прожиточном минимуме. Как заявлял 26 октября министр финансов Антон Силуанов на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций, в проекте бюджета на ближайшую трехлетку заложено более триллиона рублей в год на реализацию мер из президентского послания. Он подчеркнул, что среди них в том числе предусмотрены дополнительные ресурсы на снижение бедности, повышение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.По данным председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rybalchenko/" target="_blank">Сергея Рыбальченко</a>, в России примерно 13 процентов населения живут за чертой бедности, это более 18 миллионов человек.

https://ria.ru/20201019/semi-1580456514.html

Иван Иванов Почему Путин и Ко навязывают всем ипотеку (по другому не получить жилье никак), а при расчете расходов не учитывают платежи по ипотеке, получается население на ипотеки отдает 60-70% доходов и остается по 3000-4000 руб на человека, из которых еще 5000-6000 руб за ЖКХ отдать нужно. И получается в итоге люди голодают, а по статистике все питаются красной икрой. И к бедным их нельзя отнести. Позор!!! 67

alex_zaitov Позор для страны такой как РОССИЯ иметь бедных вообще. Капитализм не должен быть таким как сейчас в РФ, иначе будет повторение 1917.. я понимаю что кап-м пофиг они убегут, но страна опять умоется кровью.. Нужно какое-то соц-е равенство, мне кажется что при СССР было намного лучше жить простым людям. а помните дэмократы кричали что в СССР хорошо жили только парткомитет... А сейчас видать дэмократические чинуши живут как простой народ, забыли эльцинисты и их выкормыши у власти...впрочем занесло.. стыдно просто за пенсионеров и др-х. 47

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей пудов, общество