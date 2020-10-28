Политолог счел заявления Байдена по Белоруссии элементом борьбы с Трампом
© REUTERS / JONATHAN ERNSTКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов с президентом США Дональдом Трапом в Нэшвилле
МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Белорусский политолог, руководитель экспертной инициативы "Минский диалог" Евгений Прейгерман считает, что заявления кандидата демократов в президенты США Джо Байдена по ситуации в Белоруссии являются элементом предвыборной борьбы с действующим главой государства Дональдом Трампом.
Ранее Байден в своем заявлении призвал международное сообщество расширить санкции против окружения белорусского президента Александра Лукашенко, а также заморозить их офшорные счета. Он также обещал в случае прихода к власти работать с ЕС над планом экономической поддержки "подлинно суверенной" Белоруссии.
В этой связи Прейгерман отметил, что белорусская тематика "приобрела некие очертания внутриполитической темы в ходе президентской кампании в США". "Не потому, что Беларусь сама по себе стала вдруг важнее, чем она раньше была… Одна из линий обвинения со стороны демократов в отношении республиканцев – это некие, грубо говоря, авторитарные замашки Трампа, как они это формулируют. Было бы странно, если бы Байден и его команда не пытались использовать против Трампа любую международную ситуацию, где через призму международных СМИ получается картина, что авторитаризм борется с демократией", - сказал политолог РИА Новости в среду.
Он не исключил, что за оставшийся период президентской гонки белорусская тема еще может быть поднята Байденом, но "это не доминирующая тема". "Беларусь – это не Россия, так что ожидать, что она войдет в топ информационной повестки в США, думаю, не стоит", - сказал собеседник агентства.
При этом он не исключил, что в случае победы Байдена на выборах в США "его администрация будет, по крайней мере, какое-то первое время после прихода к власти уделять этой теме внимание, если она до того момента еще не утихнет сама по себе". При этом Прейгерман обратил внимание, что в случае избрания Байден вступит в должность примерно в конце января, а за это время ситуация в Белоруссии вполне может стабилизироваться.
Собеседник агентства считает, что на данный момент заявления Байдена по Белоруссии и призыв расширить санкции не повлияют на мнение международного сообщества по данной тематике. По его мнению, какие-то заявления американского политика могут иметь влияние, если он сможет победить на президентских выборах в США.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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