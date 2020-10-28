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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201028/bayden-1581960037.html
Политолог счел заявления Байдена по Белоруссии элементом борьбы с Трампом
Белорусский политолог, руководитель экспертной инициативы "Минский диалог" Евгений Прейгерман считает, что заявления кандидата демократов в президенты США Джо... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:56
2020-10-28T16:56
протесты в белоруссии
светлана тихановская
дональд трамп
александр лукашенко
джо байден
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МИНСК, 28 окт – РИА Новости.</strong> Белорусский политолог, руководитель экспертной инициативы "Минский диалог" Евгений Прейгерман считает, что заявления кандидата демократов в президенты США <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> по ситуации в Белоруссии являются элементом предвыборной борьбы с действующим главой государства <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональдом Трампом</a>.Ранее Байден в своем заявлении призвал международное сообщество расширить санкции против окружения белорусского президента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>, а также заморозить их офшорные счета. Он также обещал в случае прихода к власти работать с ЕС над планом экономической поддержки "подлинно суверенной" Белоруссии.Он не исключил, что за оставшийся период президентской гонки белорусская тема еще может быть поднята Байденом, но "это не доминирующая тема". "Беларусь – это не Россия, так что ожидать, что она войдет в топ информационной повестки в США, думаю, не стоит", - сказал собеседник агентства.При этом он не исключил, что в случае победы Байдена на выборах в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> "его администрация будет, по крайней мере, какое-то первое время после прихода к власти уделять этой теме внимание, если она до того момента еще не утихнет сама по себе". При этом Прейгерман обратил внимание, что в случае избрания Байден вступит в должность примерно в конце января, а за это время ситуация в Белоруссии вполне может стабилизироваться.Собеседник агентства считает, что на данный момент заявления Байдена по Белоруссии и призыв расширить санкции не повлияют на мнение международного сообщества по данной тематике. По его мнению, какие-то заявления американского политика могут иметь влияние, если он сможет победить на президентских выборах в США.После прошедших в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/posolstvo-1581349424.html
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светлана тихановская, дональд трамп, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире

Политолог счел заявления Байдена по Белоруссии элементом борьбы с Трампом

16:56 28.10.2020
 
© REUTERS / JONATHAN ERNSTКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов с президентом США Дональдом Трапом в Нэшвилле
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов с президентом США Дональдом Трапом в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Белорусский политолог, руководитель экспертной инициативы "Минский диалог" Евгений Прейгерман считает, что заявления кандидата демократов в президенты США Джо Байдена по ситуации в Белоруссии являются элементом предвыборной борьбы с действующим главой государства Дональдом Трампом.
Ранее Байден в своем заявлении призвал международное сообщество расширить санкции против окружения белорусского президента Александра Лукашенко, а также заморозить их офшорные счета. Он также обещал в случае прихода к власти работать с ЕС над планом экономической поддержки "подлинно суверенной" Белоруссии.

В этой связи Прейгерман отметил, что белорусская тематика "приобрела некие очертания внутриполитической темы в ходе президентской кампании в США". "Не потому, что Беларусь сама по себе стала вдруг важнее, чем она раньше была… Одна из линий обвинения со стороны демократов в отношении республиканцев – это некие, грубо говоря, авторитарные замашки Трампа, как они это формулируют. Было бы странно, если бы Байден и его команда не пытались использовать против Трампа любую международную ситуацию, где через призму международных СМИ получается картина, что авторитаризм борется с демократией", - сказал политолог РИА Новости в среду.

Он не исключил, что за оставшийся период президентской гонки белорусская тема еще может быть поднята Байденом, но "это не доминирующая тема". "Беларусь – это не Россия, так что ожидать, что она войдет в топ информационной повестки в США, думаю, не стоит", - сказал собеседник агентства.
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При этом он не исключил, что в случае победы Байдена на выборах в США "его администрация будет, по крайней мере, какое-то первое время после прихода к власти уделять этой теме внимание, если она до того момента еще не утихнет сама по себе". При этом Прейгерман обратил внимание, что в случае избрания Байден вступит в должность примерно в конце января, а за это время ситуация в Белоруссии вполне может стабилизироваться.
Собеседник агентства считает, что на данный момент заявления Байдена по Белоруссии и призыв расширить санкции не повлияют на мнение международного сообщества по данной тематике. По его мнению, какие-то заявления американского политика могут иметь влияние, если он сможет победить на президентских выборах в США.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяДональд ТрампАлександр ЛукашенкоДжо БайденБелоруссияСШАВ мире
 
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