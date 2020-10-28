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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201028/barda-1581957130.html
Турция назвала удар по Барде военным преступлением со стороны Еревана
МИД Турции выступил с решительным осуждением удара ВС Армении по азербайджанскому городу Барда, назвав это очередным военным преступлением армянской стороны. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T16:44
2020-10-28T16:44
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
генпрокуратура азербайджана
обсе
мид турции
нагорно-карабахская республика
сша
в мире
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<strong>АНКАРА, 28 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Турции</a> выступил с решительным осуждением удара ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> по азербайджанскому городу Барда, назвав это очередным военным преступлением армянской стороны.<a href="http://ria.ru/organization_Genprokuratura_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура Азербайджана</a> сообщила ранее, что в результате удара армянских вооруженных сил по городу Барда с применением запрещенных кассетных боеприпасов "Смерч" погибли не менее 19 человек, ранены 60. Днем ранее в результате удара по селу Гараюсифли Бардинского района скончались четверо, пострадали 14 человек. При этом пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об ударе армянских вооруженных сил, нанесенном по азербайджанскому городу Барда из реактивных систем залпового огня "Смерч".МИД Турции призывает международное сообщество, прежде всего сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, "проявить необходимую реакцию" на это нападение.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
А я называю Турцию преступной страной. В последнее время все что то называют, вот я тоже решил поучаствовать.
37
Оплот мирового терроризма против Армении выдвигает обвинения. Пусть будут готовы за свои преступления отвечать.
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нагорно-карабахская республика
сша
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генпрокуратура азербайджана, обсе, мид турции, нагорно-карабахская республика, сша, в мире

Турция назвала удар по Барде военным преступлением со стороны Еревана

16:44 28.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Барда
Последствия обстрела города Барда - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АНКАРА, 28 окт – РИА Новости. МИД Турции выступил с решительным осуждением удара ВС Армении по азербайджанскому городу Барда, назвав это очередным военным преступлением армянской стороны.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила ранее, что в результате удара армянских вооруженных сил по городу Барда с применением запрещенных кассетных боеприпасов "Смерч" погибли не менее 19 человек, ранены 60. Днем ранее в результате удара по селу Гараюсифли Бардинского района скончались четверо, пострадали 14 человек. При этом пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об ударе армянских вооруженных сил, нанесенном по азербайджанскому городу Барда из реактивных систем залпового огня "Смерч".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСгоревший автомобиль, в результате обстрела вооруженными формированиями Армении в Азербайджанском городе Барда. В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13.00 (12.00 мск) с применением запрещенных кассетных снарядов по оживленным районам города Барды погибли 19 мирных жителей, около 60 получили ранения.
Последствия обстрела в азербайджанском городе Барда
1 из 3
Сгоревший автомобиль, в результате обстрела вооруженными формированиями Армении в Азербайджанском городе Барда. В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13.00 (12.00 мск) с применением запрещенных кассетных снарядов по оживленным районам города Барды погибли 19 мирных жителей, около 60 получили ранения.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.
Люди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда
2 из 3
Люди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина во временном лагере вблизи города Барда прячется от обстрелов.
Женщина во временном лагере вблизи города Барда
3 из 3
Женщина во временном лагере вблизи города Барда прячется от обстрелов.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 3
Сгоревший автомобиль, в результате обстрела вооруженными формированиями Армении в Азербайджанском городе Барда. В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13.00 (12.00 мск) с применением запрещенных кассетных снарядов по оживленным районам города Барды погибли 19 мирных жителей, около 60 получили ранения.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 3
Люди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 3
Женщина во временном лагере вблизи города Барда прячется от обстрелов.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"После вчерашнего жестокого нападения Армения организовала новое подлое нападение на мирных жителей в городе Барда, который находится за пределами зоны конфликта в Азербайджане... Руководство Армении, которое прибегает к любым способам, чтобы не покинуть оккупированную территорию, теряет рассудок и совесть. Это последнее нападение заняло свое место в списке военных преступлений, совершенных Арменией", - говорится в заявлении.
МИД Турции призывает международное сообщество, прежде всего сопредседателей Минской группы ОБСЕ, "проявить необходимую реакцию" на это нападение.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаГенпрокуратура АзербайджанаОБСЕМИД ТурцииНагорно-Карабахская РеспубликаСШАВ мире
 
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