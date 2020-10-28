Турция назвала удар по Барде военным преступлением со стороны Еревана
АНКАРА, 28 окт – РИА Новости. МИД Турции выступил с решительным осуждением удара ВС Армении по азербайджанскому городу Барда, назвав это очередным военным преступлением армянской стороны.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила ранее, что в результате удара армянских вооруженных сил по городу Барда с применением запрещенных кассетных боеприпасов "Смерч" погибли не менее 19 человек, ранены 60. Днем ранее в результате удара по селу Гараюсифли Бардинского района скончались четверо, пострадали 14 человек. При этом пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об ударе армянских вооруженных сил, нанесенном по азербайджанскому городу Барда из реактивных систем залпового огня "Смерч".
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСгоревший автомобиль, в результате обстрела вооруженными формированиями Армении в Азербайджанском городе Барда. В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13.00 (12.00 мск) с применением запрещенных кассетных снарядов по оживленным районам города Барды погибли 19 мирных жителей, около 60 получили ранения.
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Сгоревший автомобиль, в результате обстрела вооруженными формированиями Армении в Азербайджанском городе Барда. В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13.00 (12.00 мск) с применением запрещенных кассетных снарядов по оживленным районам города Барды погибли 19 мирных жителей, около 60 получили ранения.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.
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Люди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина во временном лагере вблизи города Барда прячется от обстрелов.
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Женщина во временном лагере вблизи города Барда прячется от обстрелов.
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Сгоревший автомобиль, в результате обстрела вооруженными формированиями Армении в Азербайджанском городе Барда. В результате ракетного удара 28 октября примерно в 13.00 (12.00 мск) с применением запрещенных кассетных снарядов по оживленным районам города Барды погибли 19 мирных жителей, около 60 получили ранения.
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Люди на месте кафе, разрушенного в результате обстрела у города Барда.
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Женщина во временном лагере вблизи города Барда прячется от обстрелов.
"После вчерашнего жестокого нападения Армения организовала новое подлое нападение на мирных жителей в городе Барда, который находится за пределами зоны конфликта в Азербайджане... Руководство Армении, которое прибегает к любым способам, чтобы не покинуть оккупированную территорию, теряет рассудок и совесть. Это последнее нападение заняло свое место в списке военных преступлений, совершенных Арменией", - говорится в заявлении.
МИД Турции призывает международное сообщество, прежде всего сопредседателей Минской группы ОБСЕ, "проявить необходимую реакцию" на это нападение.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.