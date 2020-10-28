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https://ria.ru/20201028/bank-1581929902.html
МСП Банк открывает сбор заявок на покупку облигаций на 4 млрд рублей
МСП Банк с 28 по 30 октября осуществит сбор заявок на покупку ценных бумаг, выпущенных в рамках седьмой сделки по секьюритизации кредитов, выданных субъектам... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:26
2020-10-28T14:26
мсп банк
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a> с 28 по 30 октября осуществит сбор заявок на покупку ценных бумаг, выпущенных в рамках седьмой сделки по секьюритизации кредитов, выданных субъектам МСП, сообщает пресс-служба банка.Эмитентом облигаций является специализированное финансовое общество "СФО МОС МСП 5". Номинальная стоимость выпуска составит 4 миллиарда рублей со сроком погашения до 26 ноября 2034 года. За счет предусмотренной амортизации номинальной стоимости в зависимости от планового и досрочного погашения кредитов со стороны заемщиков – субъектов МСП ожидаемая дюрация предлагаемого выпуска не превысит 2-х лет.Обеспечением облигаций будет являться портфель кредитов, выданных субъектам МСП, на общую сумму не менее 5,715 миллиардов рублей, что существенно превышает объем выпуска облигаций. "Эксперт РА" присвоил облигациям ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAAA.sf (EXP). По облигациям предусмотрена ежемесячная выплата дохода.Организаторами выпуска являются МСП Банк, Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, РЕГИОН и BCS Global Markets.Средства, привлеченные от рыночных инвесторов в результате размещения облигаций, будут направлены на финансирование сектора МСП по доступным ставкам с использованием госпрограмм поддержки МСП.Ранее, 15 октября, МСП Банк разместил выпуск облигаций ООО "СФО МОС МСП 6" на сумму 6,2 миллиарда рублей под поручительство Корпорации МСП. Ставка купона составила 5,83% годовых. По итогам размещения удалось сформировать диверсифицированную книгу из более 440 заявок, доля инвесторов-физлиц оценивается примерно в 25%.Как отмечал ранее исполнительный вице-президент Газпромбанка Павел Исаев, в результате подобных сделок субъекты МСП получат столь необходимое в период пандемии кредитное плечо.
https://ria.ru/20201023/investitsii-1581238047.html
https://ria.ru/20201022/msp-1581070934.html
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мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк открывает сбор заявок на покупку облигаций на 4 млрд рублей

14:26 28.10.2020
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. МСП Банк с 28 по 30 октября осуществит сбор заявок на покупку ценных бумаг, выпущенных в рамках седьмой сделки по секьюритизации кредитов, выданных субъектам МСП, сообщает пресс-служба банка.
Эмитентом облигаций является специализированное финансовое общество "СФО МОС МСП 5". Номинальная стоимость выпуска составит 4 миллиарда рублей со сроком погашения до 26 ноября 2034 года. За счет предусмотренной амортизации номинальной стоимости в зависимости от планового и досрочного погашения кредитов со стороны заемщиков – субъектов МСП ожидаемая дюрация предлагаемого выпуска не превысит 2-х лет.
Председатель Правления, Член Наблюдательного совета Голованов Дмитрий - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:30
Глава МСП Банка: частные инвестиции поднимут малый и средний бизнес
Обеспечением облигаций будет являться портфель кредитов, выданных субъектам МСП, на общую сумму не менее 5,715 миллиардов рублей, что существенно превышает объем выпуска облигаций. "Эксперт РА" присвоил облигациям ожидаемый кредитный рейтинг на уровне ruAAA.sf (EXP). По облигациям предусмотрена ежемесячная выплата дохода.
Организаторами выпуска являются МСП Банк, Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, РЕГИОН и BCS Global Markets.
Средства, привлеченные от рыночных инвесторов в результате размещения облигаций, будут направлены на финансирование сектора МСП по доступным ставкам с использованием госпрограмм поддержки МСП.
Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 19:07
Корпорация МСП планирует нарастить закупки у МСБ до 3,8 триллиона рублей
Ранее, 15 октября, МСП Банк разместил выпуск облигаций ООО "СФО МОС МСП 6" на сумму 6,2 миллиарда рублей под поручительство Корпорации МСП. Ставка купона составила 5,83% годовых. По итогам размещения удалось сформировать диверсифицированную книгу из более 440 заявок, доля инвесторов-физлиц оценивается примерно в 25%.
Как отмечал ранее исполнительный вице-президент Газпромбанка Павел Исаев, в результате подобных сделок субъекты МСП получат столь необходимое в период пандемии кредитное плечо.
 
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МСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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