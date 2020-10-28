В Подмосковье банду киллеров будут судить за убийство девяти человек
15:43 28.10.2020 (обновлено: 15:46 28.10.2020)
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении членов банды и их соучастников, убивших за несколько лет девять человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьми местных жителей", - говорится в сообщении.
В зависимости от роли и степени участия в преступлениях им вменяются бандитизм, убийство, разбой, похищение человека, незаконный оборот оружия, грабёж, вымогательство, а также покушение на мошенничество в сфере страхования.
По версии следствия, пятеро бандитов в ноябре 2009 года убили по заказу жительницу Люберец - ее избили металлическими прутами в подъезде дома. В сентябре 2016 года они совершили заказное убийство жителя Жуковского - мужчину застрелили возле его дома.
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Кроме этого, с 2001 года по 2016 год члены банды и их подельники убили ещё семь человек в Раменском и Люберецком районах Московской области. В 2017 году их поймали.
"В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
Как рассказала журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, один из потерпевших был расстрелян участниками банды в Люберецкой районной больнице, когда находился там на стационарном лечении. Преступники предполагали, что он был причастен к покушению на убийство одного из членов банды.
Другого потерпевшего – обычного разнорабочего, скопившего крупную сумму денег, - бандиты похитили, вымогали у него деньги, а затем связанного бросили на кладбище зимой, где он и скончался.
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