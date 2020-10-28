https://ria.ru/20201028/banda-1581945528.html

В Подмосковье банду киллеров будут судить за убийство девяти человек

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении членов банды и их соучастников, убивших за несколько лет девять человек, сообщает... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T15:43

2020-10-28T15:43

2020-10-28T15:46

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

раменское

люберцы

московская область (подмосковье)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 окт – РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> утвердила обвинительное заключение в отношении членов банды и их соучастников, убивших за несколько лет девять человек, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В зависимости от роли и степени участия в преступлениях им вменяются бандитизм, убийство, разбой, похищение человека, незаконный оборот оружия, грабёж, вымогательство, а также покушение на мошенничество в сфере страхования.По версии следствия, пятеро бандитов в ноябре 2009 года убили по заказу жительницу <a href="http://ria.ru/location_Ljubercy/" target="_blank" data-auto="true">Люберец</a> - ее избили металлическими прутами в подъезде дома. В сентябре 2016 года они совершили заказное убийство жителя <a href="http://ria.ru/location_ZHukovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Жуковского</a> - мужчину застрелили возле его дома.Кроме этого, с 2001 года по 2016 год члены банды и их подельники убили ещё семь человек в <a href="http://ria.ru/location_Ramenskoe/" target="_blank" data-auto="true">Раменском</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ljubereckijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Люберецком районах</a> Московской области. В 2017 году их поймали.Как рассказала журналистам старший помощник руководителя областного главка <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>, один из потерпевших был расстрелян участниками банды в Люберецкой районной больнице, когда находился там на стационарном лечении. Преступники предполагали, что он был причастен к покушению на убийство одного из членов банды.Другого потерпевшего – обычного разнорабочего, скопившего крупную сумму денег, - бандиты похитили, вымогали у него деньги, а затем связанного бросили на кладбище зимой, где он и скончался.

https://ria.ru/20200903/furgal-1576682824.html

https://ria.ru/20201012/ubiystvo-1579351856.html

раменское

люберцы

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), раменское, люберцы, московская область (подмосковье), происшествия