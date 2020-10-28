Азербайджан заверил, что не берет на прицел гражданское население
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии во время реконструкции водружения государственного флага на господствующей высоте у села Талыш
БАКУ, 28 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло заявления армянской стороны о ракетном обстреле городов в Карабахе и заверило, что азербайджанская армия никогда не берет на прицел гражданское население.
Ранее в среду Госслужба по чрезвычайным ситуациям Карабаха сообщила об одном погибшем и двух раненых жителях города Шуши в результате обстрела из РСЗО "Смерч". Позднее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские ВС нанесли удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту из реактивной системы залпового огня "Смерч".
"Распространенная армянской стороной информация о якобы ракетном обстреле Шуши и Ханкенди (Степанакерт - ред.) азербайджанской армией является ложной. В очередной раз заявляем, что азербайджанская армия никогда не подвергает обстрелу гражданское население. Азербайджан соблюдает режим гуманитарного прекращения огня", - заявляет пресс-служба оборонного ведомства.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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