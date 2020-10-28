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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201028/azerbaydzhan-1581914151.html
Азербайджан заверил, что не берет на прицел гражданское население
Минобороны Азербайджана опровергло заявления армянской стороны о ракетном обстреле городов в Карабахе и заверило, что азербайджанская армия никогда не берет на... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:22
2020-10-28T13:22
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 28 окт – РИА Новости.</strong> Минобороны <a href="https://ria.ru/location_Azerbajjdzhan" target="_blank">Азербайджана</a> опровергло заявления армянской стороны о ракетном обстреле городов в Карабахе и заверило, что азербайджанская армия никогда не берет на прицел гражданское население.Ранее в среду Госслужба по чрезвычайным ситуациям <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Карабаха</a> сообщила об одном погибшем и двух раненых жителях города Шуши в результате обстрела из РСЗО "Смерч". Позднее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские ВС нанесли удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту из реактивной системы залпового огня "Смерч".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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минобороны азербайджана, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан заверил, что не берет на прицел гражданское население

13:22 28.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии во время реконструкции водружения государственного флага на господствующей высоте у села Талыш
Военнослужащие азербайджанской армии во время реконструкции водружения государственного флага на господствующей высоте у села Талыш - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 28 окт – РИА Новости. Минобороны Азербайджана опровергло заявления армянской стороны о ракетном обстреле городов в Карабахе и заверило, что азербайджанская армия никогда не берет на прицел гражданское население.
Ранее в среду Госслужба по чрезвычайным ситуациям Карабаха сообщила об одном погибшем и двух раненых жителях города Шуши в результате обстрела из РСЗО "Смерч". Позднее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские ВС нанесли удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту из реактивной системы залпового огня "Смерч".

"Распространенная армянской стороной информация о якобы ракетном обстреле Шуши и Ханкенди (Степанакерт - ред.) азербайджанской армией является ложной. В очередной раз заявляем, что азербайджанская армия никогда не подвергает обстрелу гражданское население. Азербайджан соблюдает режим гуманитарного прекращения огня", - заявляет пресс-служба оборонного ведомства.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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