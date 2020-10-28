"Норникель" завершил основные этапы ликвидации аварии в Норильске
14:56 28.10.2020 (обновлено: 15:38 28.10.2020)
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Норильске почти устранили последствия аварии на ТЭЦ-3.
"Специалисты "Норникеля" завершили три основных этапа ликвидации последствий разлива нефтепродуктов", — сообщается на сайте компании.
Сотрудники полностью локализовали утечку и закончили сбор основной массы топливно-водяной смеси.
На склад для последующей сепарации перекачали по смонтированным трубопроводам более 25 тысяч квадратных метров смеси.
Двадцать девятого мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС.
"Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое сдвинуло опоры. Возбуждено несколько уголовных дел, идет расследование.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей.
После случившегося Владимир Путин поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.