https://ria.ru/20201028/avariya-1581936903.html

"Норникель" завершил основные этапы ликвидации аварии в Норильске

В Норильске почти устранили последствия аварии на ТЭЦ-3. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T14:56

2020-10-28T14:56

2020-10-28T15:38

разлив дизельного топлива в норильске

норильский никель

норильск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> В <u><a href="http://ria.ru/location_Norilsk/">Норильске</a></u> почти устранили последствия аварии на ТЭЦ-3.Сотрудники полностью локализовали утечку и закончили сбор основной массы топливно-водяной смеси. На склад для последующей сепарации перекачали по смонтированным трубопроводам более 25 тысяч квадратных метров смеси. Двадцать девятого мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС."Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое сдвинуло опоры. Возбуждено несколько уголовных дел, идет расследование.<u><a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/">Росприроднадзор</a></u> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей.После случившегося <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимир Путин</a> поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.

https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581611176.html

https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581609811.html

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норильск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, норильский никель, норильск, происшествия