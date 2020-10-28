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https://ria.ru/20201028/avariya-1581936903.html
"Норникель" завершил основные этапы ликвидации аварии в Норильске
В Норильске почти устранили последствия аварии на ТЭЦ-3. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T14:56
2020-10-28T15:38
разлив дизельного топлива в норильске
норильский никель
норильск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.</strong> В <u><a href="http://ria.ru/location_Norilsk/">Норильске</a></u> почти устранили последствия аварии на ТЭЦ-3.Сотрудники полностью локализовали утечку и закончили сбор основной массы топливно-водяной смеси. На склад для последующей сепарации перекачали по смонтированным трубопроводам более 25 тысяч квадратных метров смеси. Двадцать девятого мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС."Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое сдвинуло опоры. Возбуждено несколько уголовных дел, идет расследование.<u><a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/">Росприроднадзор</a></u> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей.После случившегося <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимир Путин</a> поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.
https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581611176.html
https://ria.ru/20201027/ekologiya-1581609811.html
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разлив дизельного топлива в норильске, норильский никель, норильск, происшествия

"Норникель" завершил основные этапы ликвидации аварии в Норильске

14:56 28.10.2020 (обновлено: 15:38 28.10.2020)
 
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Норильске почти устранили последствия аварии на ТЭЦ-3.
"Специалисты "Норникеля" завершили три основных этапа ликвидации последствий разлива нефтепродуктов", — сообщается на сайте компании.
Сотрудники полностью локализовали утечку и закончили сбор основной массы топливно-водяной смеси.
На склад для последующей сепарации перекачали по смонтированным трубопроводам более 25 тысяч квадратных метров смеси.
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Двадцать девятого мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС.
"Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое сдвинуло опоры. Возбуждено несколько уголовных дел, идет расследование.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей.
После случившегося Владимир Путин поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНорильский никельНорильскПроисшествия
 
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