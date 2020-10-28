https://ria.ru/20201028/ataka-1581860016.html
Штаб Трампа сообщил об атаке на сайт его предвыборной кампании
На сайт предвыборной кампании Дональда Трампа была совершена атака, правоохранительные органы выясняют ее источник, заявил представитель штаба предвыборной... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T03:30
2020-10-28T03:30
2020-10-28T03:30
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 28 окт – РИА Новости.</strong> На сайт предвыборной кампании <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> была совершена атака, правоохранительные органы выясняют ее источник, заявил представитель штаба предвыборной кампании Тим Мертоу.Работа сайта в настоящее время восстановлена, отметил Мертоу.
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, вашингтон (город), сша, в мире