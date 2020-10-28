https://ria.ru/20201028/aptechka-1581988407.html

Депутат предложил выдавать "аптечку" больным COVID-19, лечащимся на дому

Больные коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, должны получать бесплатно "аптечку" с противовирусными препаратами и витаминами C и D, считает член комитета РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T19:42

2020-10-28T19:42

2020-10-28T19:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

борис менделевич

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Больные коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, должны получать бесплатно "аптечку" с противовирусными препаратами и витаминами C и D, считает член комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы </a>по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_boris-mendelevich/" target="_blank" data-auto="true">Борис Менделевич</a>.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Президент заявил, что кабмин обсуждал вопрос доступности лекарств для пациентов с COVID, было принято решение обеспечить бесплатными препаратами болеющих в легкой форме, которые лечатся амбулаторно. Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> сообщила, что регионы должны до 30 октября представить в Минздрав и правительство РФ информацию о наличии лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом."Первая проблема, на которую срочно нужно обратить внимание - это отсутствие медикаментов, в частности в аптечных сетях… Считаю, что мониторить ситуацию с лекарственными препаратами необходимо на уровне федеральном и желательно, чтобы это делали два независимых источника", - сказал Менделевич РИА Новости.По мнению парламентария, необходимо выстроить четкую логику лечения больных коронавирусом, болеющих в легкой и средней степени лечить на дому."Возможно, необходимо сформировать пособия для лечения коронавируса. К примеру, создать амбулаторный запас препаратов, которые по рецепту врача должны выдаваться больным коронавирусом бесплатно. Я бы назвал это некой аптечкой и предлагаю выдавать бесплатно инфицированным COVID-19", - сказал депутат.Он отметил, что в состав аптечки должны быть включены витамины С и D, противовирусные и другие препараты.Парламентарий также добавил, что до сих пор не налажен механизм взаимодействия с первичным медико-санитарным звеном. "То есть поликлиники не могут лечить пациентов, к примеру, со средней степенью тяжести. В результате стационары перегружены. И это критичная точка", - сказал депутат. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис менделевич, госдума рф, общество