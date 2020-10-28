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https://ria.ru/20201028/aptechka-1581988407.html
Депутат предложил выдавать "аптечку" больным COVID-19, лечащимся на дому
Больные коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, должны получать бесплатно "аптечку" с противовирусными препаратами и витаминами C и D, считает член комитета РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T19:42
2020-10-28T19:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
борис менделевич
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> Больные коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, должны получать бесплатно "аптечку" с противовирусными препаратами и витаминами C и D, считает член комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы </a>по охране здоровья <a href="http://ria.ru/person_boris-mendelevich/" target="_blank" data-auto="true">Борис Менделевич</a>.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в среду провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Президент заявил, что кабмин обсуждал вопрос доступности лекарств для пациентов с COVID, было принято решение обеспечить бесплатными препаратами болеющих в легкой форме, которые лечатся амбулаторно. Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> сообщила, что регионы должны до 30 октября представить в Минздрав и правительство РФ информацию о наличии лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом."Первая проблема, на которую срочно нужно обратить внимание - это отсутствие медикаментов, в частности в аптечных сетях… Считаю, что мониторить ситуацию с лекарственными препаратами необходимо на уровне федеральном и желательно, чтобы это делали два независимых источника", - сказал Менделевич РИА Новости.По мнению парламентария, необходимо выстроить четкую логику лечения больных коронавирусом, болеющих в легкой и средней степени лечить на дому."Возможно, необходимо сформировать пособия для лечения коронавируса. К примеру, создать амбулаторный запас препаратов, которые по рецепту врача должны выдаваться больным коронавирусом бесплатно. Я бы назвал это некой аптечкой и предлагаю выдавать бесплатно инфицированным COVID-19", - сказал депутат.Он отметил, что в состав аптечки должны быть включены витамины С и D, противовирусные и другие препараты.Парламентарий также добавил, что до сих пор не налажен механизм взаимодействия с первичным медико-санитарным звеном. "То есть поликлиники не могут лечить пациентов, к примеру, со средней степенью тяжести. В результате стационары перегружены. И это критичная точка", - сказал депутат. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201028/simptomy-1581856052.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис менделевич, госдума рф, общество

Депутат предложил выдавать "аптечку" больным COVID-19, лечащимся на дому

19:42 28.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Больные коронавирусом, которые лечатся амбулаторно, должны получать бесплатно "аптечку" с противовирусными препаратами и витаминами C и D, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Президент РФ Владимир Путин в среду провел совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Президент заявил, что кабмин обсуждал вопрос доступности лекарств для пациентов с COVID, было принято решение обеспечить бесплатными препаратами болеющих в легкой форме, которые лечатся амбулаторно. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что регионы должны до 30 октября представить в Минздрав и правительство РФ информацию о наличии лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом.
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"Первая проблема, на которую срочно нужно обратить внимание - это отсутствие медикаментов, в частности в аптечных сетях… Считаю, что мониторить ситуацию с лекарственными препаратами необходимо на уровне федеральном и желательно, чтобы это делали два независимых источника", - сказал Менделевич РИА Новости.
По мнению парламентария, необходимо выстроить четкую логику лечения больных коронавирусом, болеющих в легкой и средней степени лечить на дому.
"Возможно, необходимо сформировать пособия для лечения коронавируса. К примеру, создать амбулаторный запас препаратов, которые по рецепту врача должны выдаваться больным коронавирусом бесплатно. Я бы назвал это некой аптечкой и предлагаю выдавать бесплатно инфицированным COVID-19", - сказал депутат.
Он отметил, что в состав аптечки должны быть включены витамины С и D, противовирусные и другие препараты.
Парламентарий также добавил, что до сих пор не налажен механизм взаимодействия с первичным медико-санитарным звеном. "То есть поликлиники не могут лечить пациентов, к примеру, со средней степенью тяжести. В результате стационары перегружены. И это критичная точка", - сказал депутат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Борис МенделевичГосдума РФОбщество
 
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