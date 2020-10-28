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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201028/amerika-1581876391.html
МИД: Россия не делает ставок ни на одного из кандидатов на выборах в США
Москва не делает ставок ни на кого из кандидатов на выборах в США, готовы работать с тем, кого выберут американцы, заявил РИА Новости замглавы российского МИД... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T10:00
2020-10-28T17:00
выборы президента сша — 2020
джозеф "бо" байден
дональд трамп
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
москва
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не делает ставок ни на кого из кандидатов на выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, готовы работать с тем, кого выберут американцы, заявил РИА Новости замглавы российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Ранее кандидат на выборах от демократической партии, бывший вице-президент <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bo_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джозеф Байден</a> заявлял, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы, и поэтому является главной угрозой.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет."Ставки делают на тотализаторе. А мы не делаем никаких ставок ни на кого. Во-первых, по той причине, что мы работаем, ориентируясь строго и исключительно на интересы собственной безопасности, предпринимаем шаги, которые свидетельствует о предельно ответственном подходе к обеспечению глобальной безопасности и стабильности. И серия тех заявлений, которые были сделаны президентом России в последние недели и месяцы, об этом свидетельствует наилучшим образом", - сказал Рябков.По его словам, определение победителя на выборах в США - "это внутреннее дело американского народа".
https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html
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джозеф "бо" байден, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, сша, в мире

МИД: Россия не делает ставок ни на одного из кандидатов на выборах в США

10:00 28.10.2020 (обновлено: 17:00 28.10.2020)
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЖители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием президента США Дональда Трампа и его соперника - кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена
Жители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием президента США Дональда Трампа и его соперника - кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Москва не делает ставок ни на кого из кандидатов на выборах в США, готовы работать с тем, кого выберут американцы, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Ранее кандидат на выборах от демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден заявлял, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы, и поэтому является главной угрозой.
Сторонник президента США Дональда Трампа c фотографией Хантера Байдена в международном аэропорту Эри в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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Дело Байденов и американская "игра престолов"
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
"Ставки делают на тотализаторе. А мы не делаем никаких ставок ни на кого. Во-первых, по той причине, что мы работаем, ориентируясь строго и исключительно на интересы собственной безопасности, предпринимаем шаги, которые свидетельствует о предельно ответственном подходе к обеспечению глобальной безопасности и стабильности. И серия тех заявлений, которые были сделаны президентом России в последние недели и месяцы, об этом свидетельствует наилучшим образом", - сказал Рябков.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 11:11Выборы президента США — 2020
В бой идут старики. Кто победил на дебатах в США
По его словам, определение победителя на выборах в США - "это внутреннее дело американского народа".

"И мы будем работать с той администрацией, которая придёт к власти по итогам этих выборов. И продолжим с ней диалог после того, как президент США 20 января будущего года будет приведён к присяге", - отметил замглавы МИД РФ.

 
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Выборы президента США — 2020Джозеф "Бо" БайденДональд ТрампМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковМоскваСШАВ мире
 
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