https://ria.ru/20201028/amerika-1581876391.html

МИД: Россия не делает ставок ни на одного из кандидатов на выборах в США

Москва не делает ставок ни на кого из кандидатов на выборах в США, готовы работать с тем, кого выберут американцы, заявил РИА Новости замглавы российского МИД... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T10:00

2020-10-28T10:00

2020-10-28T17:00

выборы президента сша — 2020

джозеф "бо" байден

дональд трамп

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

москва

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не делает ставок ни на кого из кандидатов на выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, готовы работать с тем, кого выберут американцы, заявил РИА Новости замглавы российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Ранее кандидат на выборах от демократической партии, бывший вице-президент <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bo_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джозеф Байден</a> заявлял, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы, и поэтому является главной угрозой.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет."Ставки делают на тотализаторе. А мы не делаем никаких ставок ни на кого. Во-первых, по той причине, что мы работаем, ориентируясь строго и исключительно на интересы собственной безопасности, предпринимаем шаги, которые свидетельствует о предельно ответственном подходе к обеспечению глобальной безопасности и стабильности. И серия тех заявлений, которые были сделаны президентом России в последние недели и месяцы, об этом свидетельствует наилучшим образом", - сказал Рябков.По его словам, определение победителя на выборах в США - "это внутреннее дело американского народа".

https://ria.ru/20201028/bayden-1581783207.html

https://ria.ru/20201023/tramp-bayden-1581138998.html

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф "бо" байден, дональд трамп, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, сша, в мире