МИД: Россия не делает ставок ни на одного из кандидатов на выборах в США
10:00 28.10.2020 (обновлено: 17:00 28.10.2020)
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЖители Нью-Йорка смотрят трансляцию финального раунда дебатов с участием президента США Дональда Трампа и его соперника - кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Москва не делает ставок ни на кого из кандидатов на выборах в США, готовы работать с тем, кого выберут американцы, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Ранее кандидат на выборах от демократической партии, бывший вице-президент Джозеф Байден заявлял, что Россия более других стран пытается повлиять на предстоящие в ноябре американские выборы, и поэтому является главной угрозой.
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Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
"Ставки делают на тотализаторе. А мы не делаем никаких ставок ни на кого. Во-первых, по той причине, что мы работаем, ориентируясь строго и исключительно на интересы собственной безопасности, предпринимаем шаги, которые свидетельствует о предельно ответственном подходе к обеспечению глобальной безопасности и стабильности. И серия тех заявлений, которые были сделаны президентом России в последние недели и месяцы, об этом свидетельствует наилучшим образом", - сказал Рябков.
По его словам, определение победителя на выборах в США - "это внутреннее дело американского народа".
"И мы будем работать с той администрацией, которая придёт к власти по итогам этих выборов. И продолжим с ней диалог после того, как президент США 20 января будущего года будет приведён к присяге", - отметил замглавы МИД РФ.