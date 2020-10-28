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https://ria.ru/20201028/alentova-1581918910.html
"Узнать невозможно": внешний вид Веры Алентовой напугал фанатов
Актриса Дарья Повереннова выложила в Instagram фото с Народной артисткой РФ 78-летней Верой Алентовой и напугала подписчиков. Они заявили, что не узнали... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T13:56
2020-10-28T13:56
шоубиз
вера алентова
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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. Актриса Дарья Повереннова выложила в <a href="https://www.instagram.com/p/CG2mUrYFPED/" target="_blank">Instagram</a> фото с Народной артисткой РФ 78-летней <a href="https://ria.ru/person_Vera_Alentova" target="_blank">Верой Алентовой</a> и напугала подписчиков. Они заявили, что не узнали артистку на фото из-за “перебора с пластической хирургией”.На размещенном снимке две актрисы улыбаются в камеру. “Не виделись с Верой Валентиновной с февраля 2019-го года! Все так же бодра и полна энергии! И это так круто! И вызывает огромное уважение!” - написала Повереннова. Фолловеры бурно отреагировали на фото. “Да, узнать Алентову просто невозможно”, “Зачем себя так уродовать?”, “Пластика ее устрашила”, “Неузнаваемая Алентова стала. Жаль. Надо стареть достойно”, “Что пластика с людьми делает…”, “Как же ее изменила пластика, была Алентова, а стала…” - написали они.Многие подписчики добавили, что любят актрису совсем не за внешность, а за ее талант, и пожелали ей здоровья и счастья. Вера Алентова знаменита ролями в таких фильмах как “Москва слезам не верит”, “Время богов”, “Ширли-Мырли” и “Завтра была война”.
https://ria.ru/20201019/ekskursiya-1580429892.html
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60
вера алентова

"Узнать невозможно": внешний вид Веры Алентовой напугал фанатов

13:56 28.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктриса Вера Алентова
Актриса Вера Алентова - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Актриса Дарья Повереннова выложила в Instagram фото с Народной артисткой РФ 78-летней Верой Алентовой и напугала подписчиков. Они заявили, что не узнали артистку на фото из-за “перебора с пластической хирургией”.
На размещенном снимке две актрисы улыбаются в камеру. “Не виделись с Верой Валентиновной с февраля 2019-го года! Все так же бодра и полна энергии! И это так круто! И вызывает огромное уважение!” - написала Повереннова.
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Не играли наш спектакль и не виделись с Верой Валентиновной с февраля 2019-го года!.. Всё так же бодра и полна энергии! И это тааак круто! И вызывает огромное уважение! Я везунчик, что имею удовольствие работать и общаться с такой Артисткой! А какой ваш любимый фильм с участием Веры Алентовой? #дарьяповереннова #вераалентова #артистки #партнеры #театр #роковоенаследство

Публикация от Дарья Повереннова (@dpoverennova)

Фолловеры бурно отреагировали на фото.
“Да, узнать Алентову просто невозможно”, “Зачем себя так уродовать?”, “Пластика ее устрашила”, “Неузнаваемая Алентова стала. Жаль. Надо стареть достойно”, “Что пластика с людьми делает…”, “Как же ее изменила пластика, была Алентова, а стала…” - написали они.
Многие подписчики добавили, что любят актрису совсем не за внешность, а за ее талант, и пожелали ей здоровья и счастья.
Вера Алентова знаменита ролями в таких фильмах как “Москва слезам не верит”, “Время богов”, “Ширли-Мырли” и “Завтра была война”.
Кадр из фильма Москва слезам не верит - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 11:06Культура
Гид по местам съемок фильма "Москва слезам не верит" появился онлайн
 
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ШоубизВера Алентова
 
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