https://ria.ru/20201028/alentova-1581918910.html

"Узнать невозможно": внешний вид Веры Алентовой напугал фанатов

Актриса Дарья Повереннова выложила в Instagram фото с Народной артисткой РФ 78-летней Верой Алентовой и напугала подписчиков. Они заявили, что не узнали... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T13:56

2020-10-28T13:56

2020-10-28T13:56

шоубиз

вера алентова

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<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости</strong>. Актриса Дарья Повереннова выложила в <a href="https://www.instagram.com/p/CG2mUrYFPED/" target="_blank">Instagram</a> фото с Народной артисткой РФ 78-летней <a href="https://ria.ru/person_Vera_Alentova" target="_blank">Верой Алентовой</a> и напугала подписчиков. Они заявили, что не узнали артистку на фото из-за “перебора с пластической хирургией”.На размещенном снимке две актрисы улыбаются в камеру. “Не виделись с Верой Валентиновной с февраля 2019-го года! Все так же бодра и полна энергии! И это так круто! И вызывает огромное уважение!” - написала Повереннова. Фолловеры бурно отреагировали на фото. “Да, узнать Алентову просто невозможно”, “Зачем себя так уродовать?”, “Пластика ее устрашила”, “Неузнаваемая Алентова стала. Жаль. Надо стареть достойно”, “Что пластика с людьми делает…”, “Как же ее изменила пластика, была Алентова, а стала…” - написали они.Многие подписчики добавили, что любят актрису совсем не за внешность, а за ее талант, и пожелали ей здоровья и счастья. Вера Алентова знаменита ролями в таких фильмах как “Москва слезам не верит”, “Время богов”, “Ширли-Мырли” и “Завтра была война”.

https://ria.ru/20201019/ekskursiya-1580429892.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вера алентова