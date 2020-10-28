Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201028/aerostat-1581968711.html
Аэростат с интернетом от Google провисел в воздухе 312 дней
Дочерняя компания Alphabet (Google) Loon отчиталась о новом рекорде нахождения в стратосфере своего дрейфующего аэростата, предназначенного для "раздачи"... РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T17:36
2020-10-28T17:36
риа наука
google
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581966220_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_fb653bd5a3619bad9eecaeefd18e4ed9.jpg
<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>Дочерняя компания Alphabet (Google) Loon <u><a href="https://medium.com/loon-for-all/312-days-in-the-stratosphere-5c50bd233ec5" target="_blank" rel="nofollow noopener">отчиталась</a></u> о новом рекорде нахождения в стратосфере своего дрейфующего аэростата, предназначенного для "раздачи" Интернета. Воздушный шар без перерыва провел в воздухе 312 дней.Аэростат был запущен в <a href="http://ria.ru/location_Puerto_Rico/" target="_blank" data-auto="true">Пуэрто-Рико</a> в мае 2019 года, прилетел в <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a>, где в одном из регионов в тестовом режиме создал беспроводную сеть для доступа в Интернет. Там он проработал 3 месяца, после чего обогнул <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a>, пройдя через Южную Атлантику, Индийский и Южный Тихоокеанские океаны. Приземлился летательный объект в <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексике</a> в мае 2020 года.В <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> не собираются останавливаться на достигнутом и планируют увеличить автономность своего аэростата, работающего на высоте около 18 километров. Предполагается, что в будущем, если проект Loon попадет в коммерческое использование, подобные аэростаты будут обеспечивать доступ в Интернет в удаленных районах по всему миру со скоростью, сопоставимой с 4G.
https://ria.ru/20191022/1560061183.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581966220_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_c5bd3475467965ce78559d9cbd489eef.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
google, технологии

Аэростат с интернетом от Google провисел в воздухе 312 дней

17:36 28.10.2020
 
© LoonАэростат Loon
Аэростат Loon - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Loon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Дочерняя компания Alphabet (Google) Loon отчиталась о новом рекорде нахождения в стратосфере своего дрейфующего аэростата, предназначенного для "раздачи" Интернета. Воздушный шар без перерыва провел в воздухе 312 дней.
Аэростат был запущен в Пуэрто-Рико в мае 2019 года, прилетел в Перу, где в одном из регионов в тестовом режиме создал беспроводную сеть для доступа в Интернет. Там он проработал 3 месяца, после чего обогнул Землю, пройдя через Южную Атлантику, Индийский и Южный Тихоокеанские океаны. Приземлился летательный объект в Мексике в мае 2020 года.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.10.2019
22 октября 2019, 12:24РИА Наука
Илон Маск написал сообщение в Twitter через спутниковую сеть Starlink
В Google не собираются останавливаться на достигнутом и планируют увеличить автономность своего аэростата, работающего на высоте около 18 километров. Предполагается, что в будущем, если проект Loon попадет в коммерческое использование, подобные аэростаты будут обеспечивать доступ в Интернет в удаленных районах по всему миру со скоростью, сопоставимой с 4G.
 
Обсудить0
РИА НаукаGoogleТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвали уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
21:38В Испании нашли "российский след" в деле о независимости Каталонии
21:31Минздрав объяснил указ согласовывать заявления сотрудников о COVID-19
Лента новостейМолния