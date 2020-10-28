https://ria.ru/20201028/aerostat-1581968711.html

Аэростат с интернетом от Google провисел в воздухе 312 дней

Дочерняя компания Alphabet (Google) Loon отчиталась о новом рекорде нахождения в стратосфере своего дрейфующего аэростата, предназначенного для "раздачи"... РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T17:36

2020-10-28T17:36

2020-10-28T17:36

риа наука

google

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581966220_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_fb653bd5a3619bad9eecaeefd18e4ed9.jpg

<strong>МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. </strong>Дочерняя компания Alphabet (Google) Loon <u><a href="https://medium.com/loon-for-all/312-days-in-the-stratosphere-5c50bd233ec5" target="_blank" rel="nofollow noopener">отчиталась</a></u> о новом рекорде нахождения в стратосфере своего дрейфующего аэростата, предназначенного для "раздачи" Интернета. Воздушный шар без перерыва провел в воздухе 312 дней.Аэростат был запущен в <a href="http://ria.ru/location_Puerto_Rico/" target="_blank" data-auto="true">Пуэрто-Рико</a> в мае 2019 года, прилетел в <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a>, где в одном из регионов в тестовом режиме создал беспроводную сеть для доступа в Интернет. Там он проработал 3 месяца, после чего обогнул <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землю</a>, пройдя через Южную Атлантику, Индийский и Южный Тихоокеанские океаны. Приземлился летательный объект в <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексике</a> в мае 2020 года.В <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> не собираются останавливаться на достигнутом и планируют увеличить автономность своего аэростата, работающего на высоте около 18 километров. Предполагается, что в будущем, если проект Loon попадет в коммерческое использование, подобные аэростаты будут обеспечивать доступ в Интернет в удаленных районах по всему миру со скоростью, сопоставимой с 4G.

https://ria.ru/20191022/1560061183.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, технологии