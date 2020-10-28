Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
https://ria.ru/20201028/adygeya-1581995293.html
Глава Адыгеи поздравил аграриев с успешным завершением уборочной кампании
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил аграриев с окончанием уборочной кампании, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T20:41
2020-10-28T20:41
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
республика адыгея
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150959/20/1509592071_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_da564f83d4d20036d92f5177e6a8977b.jpg
<strong>КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости.</strong> Глава Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a> поздравил аграриев с окончанием уборочной кампании, сообщает пресс-служба республиканского правительства.День урожая, посвященный подведению итогов уборочной кампании, прошел в Адыгее в режиме видеоконференции, говорится в сообщении.Отмечается, что в республике намолочено 729 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 51,4 центнера с гектара, результаты оказались лучше прошлогодних. Более того, в этом году у Адыгеи наибольший показатель среди субъектов ЮФО по средней урожайности озимых зерновых, которая составила 51,8 центнера с гектара, говорится в сообщении.Глава Адыгеи подчеркнул, что данные результаты - важный вклад в общий итог по сбору урожая в стране, который снова может быть рекордным. За наиболее высокие показатели власти отметили передовиков денежными премиями, почётными грамотами и званиями.
https://ria.ru/20201008/adygeya-1578934643.html
https://ria.ru/20200906/adygeya-1576843547.html
россия
республика адыгея
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150959/20/1509592071_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_578cf0207f1255eeb33fb1b186369989.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мурат кумпилов, республика адыгея, экономика

Глава Адыгеи поздравил аграриев с успешным завершением уборочной кампании

20:41 28.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВид на город Майкоп
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил аграриев с окончанием уборочной кампании, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
День урожая, посвященный подведению итогов уборочной кампании, прошел в Адыгее в режиме видеоконференции, говорится в сообщении.
Город Майкоп - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 22:55Республика Адыгея
Адыгея получит дополнительные средства в связи с пандемией COVID-19

"Год очень непростой. Весенние посевные работы проходили в условиях карантинных ограничений. Подвела и погода. Но аграрии успешно справились с этими трудностями. С нашей стороны оказана всевозможная помощь и поддержка, чтобы уборка урожая этого года и сев озимых культур под урожай будущего года прошли в оптимальные агротехнические сроки. Результаты более чем достойные", - приводит слова Кумпилова пресс-служба.

Отмечается, что в республике намолочено 729 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 51,4 центнера с гектара, результаты оказались лучше прошлогодних. Более того, в этом году у Адыгеи наибольший показатель среди субъектов ЮФО по средней урожайности озимых зерновых, которая составила 51,8 центнера с гектара, говорится в сообщении.
Глава Адыгеи подчеркнул, что данные результаты - важный вклад в общий итог по сбору урожая в стране, который снова может быть рекордным. За наиболее высокие показатели власти отметили передовиков денежными премиями, почётными грамотами и званиями.
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 17:02Республика Адыгея
Минспорт и Адыгея подписали соглашение о сотрудничестве
 
Обсудить0
Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловРеспублика АдыгеяЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40Советник Пашиняна оценил роль России в поддержании перемирия в Карабахе
00:36Врачи назвали факторы, резко повышающие риск развития инсульта 
00:31WSJ назвали уроженку Перми еще одним источником "компромата" на Трампа
00:11Минобороны Грузии ответило на собщения СМИ о захватчике банка в Зугдиди
23:53Написавший книгу о Трампе аноним оказался экс-чиновником МВБ
23:44ЕС осудил удары по мирному населению в Карабахе
23:15В Белоруссии возбудили более 650 уголовных дел из-за протестов
23:12В Burger King подрались более 15 подростков
23:07Ученые предупредили о связи COVID-19 c инсультом
23:05В Москве умерли еще 66 пациентов с коронавирусом
23:00В Москве трое детей попали в больницу после побоев в семье
22:34"Мозги заплыли жиром": глава МВД Белоруссии высказался о протестующих
22:16Во Франции ввели общенациональный карантин
22:12Байден призвал Трампа провести прямые переговоры с Алиевым и Пашиняном
21:49Курс доллара превысил 79 рублей, евро — 93 рубля
21:46Минобороны Армении рассказало о боях на юге Карабаха
21:40Слуцкий прокомментировал заявление США о ракетах в Европе
21:39В Минпросвещения рассказали о ситуации с коронавирусом в школах
21:38В Испании нашли "российский след" в деле о независимости Каталонии
21:31Минздрав объяснил указ согласовывать заявления сотрудников о COVID-19
Лента новостейМолния