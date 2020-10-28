https://ria.ru/20201028/adygeya-1581995293.html
Глава Адыгеи поздравил аграриев с успешным завершением уборочной кампании
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил аграриев с окончанием уборочной кампании, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T20:41
2020-10-28T20:41
2020-10-28T20:41
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
республика адыгея
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150959/20/1509592071_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_da564f83d4d20036d92f5177e6a8977b.jpg
<strong>КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости.</strong> Глава Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a> поздравил аграриев с окончанием уборочной кампании, сообщает пресс-служба республиканского правительства.День урожая, посвященный подведению итогов уборочной кампании, прошел в Адыгее в режиме видеоконференции, говорится в сообщении.Отмечается, что в республике намолочено 729 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 51,4 центнера с гектара, результаты оказались лучше прошлогодних. Более того, в этом году у Адыгеи наибольший показатель среди субъектов ЮФО по средней урожайности озимых зерновых, которая составила 51,8 центнера с гектара, говорится в сообщении.Глава Адыгеи подчеркнул, что данные результаты - важный вклад в общий итог по сбору урожая в стране, который снова может быть рекордным. За наиболее высокие показатели власти отметили передовиков денежными премиями, почётными грамотами и званиями.
https://ria.ru/20201008/adygeya-1578934643.html
https://ria.ru/20200906/adygeya-1576843547.html
россия
республика адыгея
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150959/20/1509592071_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_578cf0207f1255eeb33fb1b186369989.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурат кумпилов, республика адыгея, экономика
КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
поздравил аграриев с окончанием уборочной кампании, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
День урожая, посвященный подведению итогов уборочной кампании, прошел в Адыгее в режиме видеоконференции, говорится в сообщении.
"Год очень непростой. Весенние посевные работы проходили в условиях карантинных ограничений. Подвела и погода. Но аграрии успешно справились с этими трудностями. С нашей стороны оказана всевозможная помощь и поддержка, чтобы уборка урожая этого года и сев озимых культур под урожай будущего года прошли в оптимальные агротехнические сроки. Результаты более чем достойные", - приводит слова Кумпилова пресс-служба.
Отмечается, что в республике намолочено 729 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 51,4 центнера с гектара, результаты оказались лучше прошлогодних. Более того, в этом году у Адыгеи наибольший показатель среди субъектов ЮФО по средней урожайности озимых зерновых, которая составила 51,8 центнера с гектара, говорится в сообщении.
Глава Адыгеи подчеркнул, что данные результаты - важный вклад в общий итог по сбору урожая в стране, который снова может быть рекордным. За наиболее высокие показатели власти отметили передовиков денежными премиями, почётными грамотами и званиями.