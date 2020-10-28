https://ria.ru/20201028/adygeya-1581995293.html

Глава Адыгеи поздравил аграриев с успешным завершением уборочной кампании

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил аграриев с окончанием уборочной кампании, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T20:41

2020-10-28T20:41

2020-10-28T20:41

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

республика адыгея

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости.</strong> Глава Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a> поздравил аграриев с окончанием уборочной кампании, сообщает пресс-служба республиканского правительства.День урожая, посвященный подведению итогов уборочной кампании, прошел в Адыгее в режиме видеоконференции, говорится в сообщении.Отмечается, что в республике намолочено 729 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур при урожайности 51,4 центнера с гектара, результаты оказались лучше прошлогодних. Более того, в этом году у Адыгеи наибольший показатель среди субъектов ЮФО по средней урожайности озимых зерновых, которая составила 51,8 центнера с гектара, говорится в сообщении.Глава Адыгеи подчеркнул, что данные результаты - важный вклад в общий итог по сбору урожая в стране, который снова может быть рекордным. За наиболее высокие показатели власти отметили передовиков денежными премиями, почётными грамотами и званиями.

https://ria.ru/20201008/adygeya-1578934643.html

https://ria.ru/20200906/adygeya-1576843547.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мурат кумпилов, республика адыгея, экономика