https://ria.ru/20201028/abkhaziya-1581967581.html
Абхазию за три месяца посетили более 600 тысяч туристов
Более 600 тысяч туристов посетили Абхазию с первого августа, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T19:06
2020-10-28T19:06
2020-10-28T19:06
туризм
туризм
новости - туризм
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148120/58/1481205807_0:298:3111:2048_1400x0_80_0_0_8ce4fed23969e5a5cf7c175bd7266659.jpg
<strong>СУХУМ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Более 600 тысяч туристов посетили Абхазию с первого августа, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба."Это практически 50 процентов от стабильной годовой нормы", - сказал он.Чиновник обратил внимание, что, несмотря на закрытую госграницу, в республике успешно развивался внутренний туризм. "Яркий тому пример - пансионат "Ауадхара". Посещаемость этого объекта увеличилась вдвое по отношению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границы, которые были введены из-за угрозы распространения коронавируса.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
абхазия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/148120/58/1481205807_380:0:3111:2048_1400x0_80_0_0_0b4cdbe8aea92900cc5d7420e0beba77.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, абхазия
СУХУМ, 28 окт - РИА Новости. Более 600 тысяч туристов посетили Абхазию с первого августа, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба.
"Это практически 50 процентов от стабильной годовой нормы", - сказал он.
Чиновник обратил внимание, что, несмотря на закрытую госграницу, в республике успешно развивался внутренний туризм. "Яркий тому пример - пансионат "Ауадхара". Посещаемость этого объекта увеличилась вдвое по отношению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.
С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границы, которые были введены из-за угрозы распространения коронавируса.