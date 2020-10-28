https://ria.ru/20201028/abkhaziya-1581967581.html

Абхазию за три месяца посетили более 600 тысяч туристов

Более 600 тысяч туристов посетили Абхазию с первого августа, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба. РИА Новости, 28.10.2020

2020-10-28T19:06

2020-10-28T19:06

2020-10-28T19:06

туризм

туризм

новости - туризм

абхазия

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<strong>СУХУМ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Более 600 тысяч туристов посетили Абхазию с первого августа, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба."Это практически 50 процентов от стабильной годовой нормы", - сказал он.Чиновник обратил внимание, что, несмотря на закрытую госграницу, в республике успешно развивался внутренний туризм. "Яркий тому пример - пансионат "Ауадхара". Посещаемость этого объекта увеличилась вдвое по отношению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границы, которые были введены из-за угрозы распространения коронавируса.

https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html

абхазия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, абхазия