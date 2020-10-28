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Туризм
https://ria.ru/20201028/abkhaziya-1581967581.html
Абхазию за три месяца посетили более 600 тысяч туристов
Более 600 тысяч туристов посетили Абхазию с первого августа, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба. РИА Новости, 28.10.2020
2020-10-28T19:06
2020-10-28T19:06
туризм
туризм
новости - туризм
абхазия
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<strong>СУХУМ, 28 окт - РИА Новости.</strong> Более 600 тысяч туристов посетили Абхазию с первого августа, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба."Это практически 50 процентов от стабильной годовой нормы", - сказал он.Чиновник обратил внимание, что, несмотря на закрытую госграницу, в республике успешно развивался внутренний туризм. "Яркий тому пример - пансионат "Ауадхара". Посещаемость этого объекта увеличилась вдвое по отношению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границы, которые были введены из-за угрозы распространения коронавируса.
https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html
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туризм, новости - туризм, абхазия

Абхазию за три месяца посетили более 600 тысяч туристов

19:06 28.10.2020
 
© Sputnik / Илона Хварцкия / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря в городе Гагра в Абхазии
Побережье Черного моря в городе Гагра в Абхазии - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
© Sputnik / Илона Хварцкия
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СУХУМ, 28 окт - РИА Новости. Более 600 тысяч туристов посетили Абхазию с первого августа, сообщил министр туризма республики Теймураз Хишба.
"Это практически 50 процентов от стабильной годовой нормы", - сказал он.
Чиновник обратил внимание, что, несмотря на закрытую госграницу, в республике успешно развивался внутренний туризм. "Яркий тому пример - пансионат "Ауадхара". Посещаемость этого объекта увеличилась вдвое по отношению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.
С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границы, которые были введены из-за угрозы распространения коронавируса.
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